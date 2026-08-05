Tigres UANL vs Minnesota United: previa, predicciones y alineaciones

El Club Tigres UANL se enfrenta al Minnesota United en la segunda fecha de la Leagues Cup 2026, el cuadro felino debería tener más posibilidades de salir con el triunfo ante un equipo que no es tan poderoso en su liga.

A pesar de que el cuadro felino no pasa por un buen momento en el campeonato mexicano de Primera División, tienen un mejor plantel.

De esa manera, los dejamos con la información más importante sobre este compromiso que podría dar de mucho que hablar y que será el cuatro enfrentamiento histórico entre los dos.

Pronóstico SI Fútbol

El cuadro felino se mide a un equipo irregular en el campeonato norteamericano, por lo que no debería ser muy complejo quedarse con las tres unidades, por ende, vemos posible que se queden con el triunfo.

El cuadro auriazul ganaría por al menos dis anotaciones a los estadounidenses a pesar de ser visitantes.

Tigres UANL 2-0 Minnesota

¿A qué hora se juega el Tigres UANL vs Minnesota?

Ciudad : Saint Paul

: Saint Paul Estadio : Allianz Field

: Allianz Field Fecha : viernes 7 de agosto

: viernes 7 de agosto Hora: 21:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX, 02:00 ESP

Historial de enfrentamientos directos entre Tigres UANL y Minnesota (sin enfrentamientos oficiales)

Tigres UANL: 0

0 Empate : 0

: 0 Minnesota: 0

Último partido entre ambos: sin enfrentamientos oficiales

Últimos 5 partidos

Tigres UANL Minnesota Querétaro 3-2 Tigres UNAL 01/08/26 Minnesota 1-1 San Diego Tijuana 3-1 Tigres 17/07/26 Minessota 0-0 Vancouver Toluca 1-1 Tigres 30/05/26 Sporting 2-1 Minnesota Chivas 2-0 Tigres 09/05/26 Minnesota 1-1 Real Salt Lake

¿Cómo ver el Tigres UANL vs Minnesota United por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Tigres UANL

Alineación de Tigres UANL (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim Pereira, Rómulo Zwarg, Vladimir Loroña; César Araujo, Fernando Gorriarán; Diego Lainez, Juan Brunetta, Ozziel Herrera y Rodrigo Aguirre.

Últimas noticias de Minnesota United

Alineación de Minnesota United (5-4-1): Drake Callender; Kyle Duncan, Jefferson Díaz, Michael Boxall, Morris Duggan, Anthony Markanich; Joaquín Pereyra, Wil Trapp, Owen Gene, Tomás Alejandro Chancalay; Mamadou Dieng.