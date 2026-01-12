Sports Illustrated Fútbol

Tigres UANL vs Pumas UNAM: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El conjunto de San Nicolás de los Garza recibe al cuadro del Pedregal el miércoles en la fecha doble del Clausura 2026
Benjamín Guerra|
TLa previa de Tigres UANL vs Pumas UNAM en la Liga MX
TLa previa de Tigres UANL vs Pumas UNAM en la Liga MX | Jam Media/GettyImages

El Club Tigres UANL recibirá al Club Universidad Nacional en la correspondiente Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en la primera fecha doble del certamen.

El subcampeón del Apertura 2025 viene de enfrentar al Atlético de San Luis en la fecha inaugural; mientras que, el conjunto de Ciudad Universitaria recibió en casa al Club Querétaro.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este compromiso.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tigres UANL vs Pumas UNAM?

  • Ciudad: San Nicolás de los Garza
  • Estadio: Universitario
  • Fecha: miércoles 14 de enero
  • Horario: 22:06 horas (Estados Unidos), 21:06 horas (México), 04:06 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el Tigres UANL vs Pumas UNAM en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

TUDN USA, UNIVERSO, FOX Deportes y UniMás

fuboTV, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One

México

Azteca 7

TV Azteca App y aztecadeportes.com

España

Sin transmisión

Sin transmisión

Últimos cinco partidos

Tigres

Pumas UNAM

Atlético de San Luis 1-2 Tigres
11/1/2026

Pumas 1-1 Querétaro
11/1/2026

Toluca 2(9-8) 1 Tigres
15/12/2025

Pachuca 3-1 Pumas
21/11/2025

Tigres 1-0 Toluca
12/12/2025

Cruz Azul 2-3 Pumas
9/11/2025

Tigres 1-1 Cruz Azul
7/12/2025

Pumas 4-1 Tijuana
2/11/2025

Cruz Azul 1-1 Tigres
4/12/2025

León 1-1 Pumas
26/10/2025

Últimas noticias de Tigres UANL

Con un doblete de Marcelo Flores el conjunto de San Nicolás de los Garza sacó los tres puntos del Alfonso Lastras en la jornada inaugural del Clausura 2026.

Para este encuentro, Guido Pizarro no podrá contar con los lesionados Ozziel Herrera, Jesús Angulo ni Marco Farfán.

Últimas noticias de Pumas UNAM

El conjunto universitario igualó a un tanto con los Gallos Blancos en la jornada inaugural desde Ciudad Universitaria.

Se pierden este partido Juan José Macías y Guillermo Martínez, ambos por lesión.

Posibles alineaciones

Tigres UANL

Portero: Nahuel Guzmán.

Defensas: Jesús Garza, Joaquim, Juan José Purata, Marco Farfán.

Centrocampistas: Fernando Gorriarán, Rómulo Zwarg, Diego Lainez, Juan Brunetta, Ozziel Herrera.

Delanteros: Nicolás Ibáñez.

Pumas UNAM

Portero: Keylor Navas.

Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo.

Centrocampistas: César Garza, José Caicedo, Adalberto Carrasquilla.

Delanteros: Jordan Carrillo, Jorge Ruvalcaba, Juninho Vieira.

Pronóstico SI

Ningún equipo dará más de lo necesario en la Jornada 1 del certamen, por lo que es muy probable que ambos estén en un nivel muy normal en el arranque de la temporada y ambos podrían marcar y repartirían unidades.

