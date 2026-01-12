Tigres UANL vs Pumas UNAM: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Club Tigres UANL recibirá al Club Universidad Nacional en la correspondiente Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en la primera fecha doble del certamen.
El subcampeón del Apertura 2025 viene de enfrentar al Atlético de San Luis en la fecha inaugural; mientras que, el conjunto de Ciudad Universitaria recibió en casa al Club Querétaro.
A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este compromiso.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tigres UANL vs Pumas UNAM?
- Ciudad: San Nicolás de los Garza
- Estadio: Universitario
- Fecha: miércoles 14 de enero
- Horario: 22:06 horas (Estados Unidos), 21:06 horas (México), 04:06 horas (España)
¿Cómo se podrá ver el Tigres UANL vs Pumas UNAM en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN USA, UNIVERSO, FOX Deportes y UniMás
fuboTV, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One
México
Azteca 7
TV Azteca App y aztecadeportes.com
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos cinco partidos
Tigres
Pumas UNAM
Atlético de San Luis 1-2 Tigres
Pumas 1-1 Querétaro
Toluca 2(9-8) 1 Tigres
Pachuca 3-1 Pumas
Tigres 1-0 Toluca
Cruz Azul 2-3 Pumas
Tigres 1-1 Cruz Azul
Pumas 4-1 Tijuana
Cruz Azul 1-1 Tigres
León 1-1 Pumas
Últimas noticias de Tigres UANL
Con un doblete de Marcelo Flores el conjunto de San Nicolás de los Garza sacó los tres puntos del Alfonso Lastras en la jornada inaugural del Clausura 2026.
Para este encuentro, Guido Pizarro no podrá contar con los lesionados Ozziel Herrera, Jesús Angulo ni Marco Farfán.
Últimas noticias de Pumas UNAM
El conjunto universitario igualó a un tanto con los Gallos Blancos en la jornada inaugural desde Ciudad Universitaria.
Se pierden este partido Juan José Macías y Guillermo Martínez, ambos por lesión.
Posibles alineaciones
Tigres UANL
Portero: Nahuel Guzmán.
Defensas: Jesús Garza, Joaquim, Juan José Purata, Marco Farfán.
Centrocampistas: Fernando Gorriarán, Rómulo Zwarg, Diego Lainez, Juan Brunetta, Ozziel Herrera.
Delanteros: Nicolás Ibáñez.
Pumas UNAM
Portero: Keylor Navas.
Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo.
Centrocampistas: César Garza, José Caicedo, Adalberto Carrasquilla.
Delanteros: Jordan Carrillo, Jorge Ruvalcaba, Juninho Vieira.
Pronóstico SI
Ningún equipo dará más de lo necesario en la Jornada 1 del certamen, por lo que es muy probable que ambos estén en un nivel muy normal en el arranque de la temporada y ambos podrían marcar y repartirían unidades.
Chivas 1-1 Pachuca
