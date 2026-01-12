Tigres UANL vs Pumas UNAM: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Club Tigres UANL recibirá al Club Universidad Nacional en la correspondiente Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en la primera fecha doble del certamen.

El subcampeón del Apertura 2025 viene de enfrentar al Atlético de San Luis en la fecha inaugural; mientras que, el conjunto de Ciudad Universitaria recibió en casa al Club Querétaro.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este compromiso.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tigres UANL vs Pumas UNAM?

Ciudad: San Nicolás de los Garza

Estadio: Universitario

Fecha: miércoles 14 de enero

Horario: 22:06 horas (Estados Unidos), 21:06 horas (México), 04:06 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el Tigres UANL vs Pumas UNAM en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, UNIVERSO, FOX Deportes y UniMás fuboTV, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One México Azteca 7 TV Azteca App y aztecadeportes.com España Sin transmisión Sin transmisión

Últimos cinco partidos

Tigres Pumas UNAM Atlético de San Luis 1-2 Tigres

11/1/2026 Pumas 1-1 Querétaro

11/1/2026 Toluca 2(9-8) 1 Tigres

15/12/2025 Pachuca 3-1 Pumas

21/11/2025 Tigres 1-0 Toluca

12/12/2025 Cruz Azul 2-3 Pumas

9/11/2025 Tigres 1-1 Cruz Azul

7/12/2025 Pumas 4-1 Tijuana

2/11/2025 Cruz Azul 1-1 Tigres

4/12/2025 León 1-1 Pumas

26/10/2025

Últimas noticias de Tigres UANL

Con un doblete de Marcelo Flores el conjunto de San Nicolás de los Garza sacó los tres puntos del Alfonso Lastras en la jornada inaugural del Clausura 2026.

Para este encuentro, Guido Pizarro no podrá contar con los lesionados Ozziel Herrera, Jesús Angulo ni Marco Farfán.

Últimas noticias de Pumas UNAM

El conjunto universitario igualó a un tanto con los Gallos Blancos en la jornada inaugural desde Ciudad Universitaria.

Se pierden este partido Juan José Macías y Guillermo Martínez, ambos por lesión.

Posibles alineaciones

Tigres UANL

Portero: Nahuel Guzmán.

Defensas: Jesús Garza, Joaquim, Juan José Purata, Marco Farfán.

Centrocampistas: Fernando Gorriarán, Rómulo Zwarg, Diego Lainez, Juan Brunetta, Ozziel Herrera.

Delanteros: Nicolás Ibáñez.

Pumas UNAM

Portero: Keylor Navas.

Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo.

Centrocampistas: César Garza, José Caicedo, Adalberto Carrasquilla.

Delanteros: Jordan Carrillo, Jorge Ruvalcaba, Juninho Vieira.

Pronóstico SI

Ningún equipo dará más de lo necesario en la Jornada 1 del certamen, por lo que es muy probable que ambos estén en un nivel muy normal en el arranque de la temporada y ambos podrían marcar y repartirían unidades.

