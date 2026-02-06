Tigres UANL vs Santos Laguna: previa, predicciones y alineaciones

El Club Tigres UANL recibirá al Club Santos Laguna en la correspondiente Jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX este viernes 6 de febrero.

El conjunto de San Nicolás de los Garza viene de ganar a domicilio 1-2 a los Panzas Verdes con goles de sus jóvenes extremos Marcelo Flores y Diego Lainez.

Mientras que, el cuadro lagunero volvió a caer y por goleada 4-0 ante Pumas UNAM y son penúltimos de la clasificación solo un puesto arriba de Mazatlán FC que tiene cero puntos en cuatro partidos, mientras que los de Torreón tienen una unidad tras un empate y tres derrotas en el certamen.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será un partido importante.

¿A qué hora se juega el Tigres UANL vs Santos?

Ciudad : San Nicolás de los Garza, Nuevo León

: San Nicolás de los Garza, Nuevo León Estadio : Universitario

: Universitario Fecha : viernes 6 de febrero

: viernes 6 de febrero Hora: 20:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX, 02:00 ESP

Santos ha perdido los últimos cinco partidos frente a Tigres UANL | Jam Media/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Tigres UANL y el Santos

Tigres: 5

5 Empate: 0

Santos: 0

Último partido entre ambos: 30/08/25 - Santos 0-0 Tigres UANL - Liga MX

Últimos 5 partidos

Tigres UANL Santos León 1-2 Tigres 31/01/26 Pumas 4-0 Santos 30/01/26 Tigres 0-0 Toluca 17/01/26 Santos 2-2 Juárez 18/01/26 Tigres 0-1 Pumas 14/01/26 Toluca 3-1 Santos 14/01/26 Atlético de San Luis 1-2 Tigres UANL 11/01/26 Santos 1-3 10/01/26 Toluca 2-1 Tigres 14/12/25 Pachuca 1-0 Santos 09/11/25

¿Cómo ver el Tigres UANL vs Santos por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos fuboTV, UNIVERSO, FOX Deportes, Estrella TV, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One México FOX One España Sin transmisión

Últimas noticias del Tigres UANL

Y un día, después de casi 11 años, André-Pierre Gignac fue expulsado con la camiseta de Tigres. Sí, hoy vimos LA PRIMERA TARJETA ROJA para el francés desde que llegó al fútbol mexicano. Una secuencia histórica en la Liga MX. LO NUNCA ANTES VISTO. pic.twitter.com/bNDz0BrLxr — Invictos (@InvictosSomos) February 1, 2026

André-Pierre Gignac fue expulsado por primera vez en su carrera durante el partido entre León y Tigres en la cuarta jornada del Clausura 2026. El árbitro Adonai Escobedo le mostró la tarjeta roja en el tiempo agregado, tras una doble amonestación.

Gignac comenzó el partido en el banquillo de suplentes y entró al campo al minuto 61 por Juan Brunetta. Recibió la primera tarjeta amarilla al minuto 79 después de discutir con el cuarto árbitro tras la sanción de una mano a su favor.

La segunda amarilla llegó en el tiempo agregado, al minuto 90'+7', cuando Gignac cometió una falta sobre Stiven Barreiro. Esta acción derivó en su primera expulsión, mostrada por Adonai Escobedo.

Posible alineación de Tigres UANL (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim, Juan Pablo Vigón, Osvaldo Rodríguez; Fernando Gorriarán, Rómulo Zwarg, Diego Lainez, Juan Brunetta, Marcelo Flores; Ángel Correa.

Últimas noticias del Santos Laguna

Hoy se cumplen 700 días 🥳 de que @ClubSantos no gana de visitante.



Desde el 1.03.24 que ganó en QRO, justamente el último juego de Preciado antes del dopaje.



Hoy otra vez sin delantero (jugar con Ocejo es jugar con 10) y en una de las canchas más difíciles históricamente. pic.twitter.com/EgfaXUqUcS — Andrés (@JerseySantosLag) January 30, 2026

Santos Laguna vive una severa crisis pues ha cumplido un racha negativa de más de 700 días sin conocer la victoria de visitante, una estadística que refleja su bache deportivo en los últimos años.

Después de su derrota por la jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX, Santos cumplió 700 días sin ganar como visitante en el futbol mexicano, siendo la última vez que lograron una victoria el 1 de marzo de 2024 cuando derrotaron a los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Corregidora por marcador de 1-0 con anotación de Harold Preciado.

Posible alineación de Santos Laguna (4-4-3): Acevedo; Abella, Balanta, Orona, Amione; López, Bullaude, Villalba; Gruezo, Ocejo, Sordo.

Pronóstico SI Fútbol

El cuadro de la Comarca Lagunera sigue pasando por una etapa complicada y no consiguen levantar en el tema deportivo, por el contrario el subcampeón del fútbol mexicano va de menos a más en el presente certamen y por ende, deberían ganar sin problemas en casa.

Tigres UANL 3-0 Santos Laguna.

