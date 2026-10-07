Tigres UANL vs Toluca: previa, predicciones y alineaciones

Regresa la actividad en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con la Jornada 11 entre el Club Tigres UANL y el Deportivo Toluca FC después de la Fecha FIFA y el líder mexiquense espera preservar la cima ante unos felinos que no pasan por su mejor momento.

A continuación, les compartimos la información más relevante sobre este enfrentamiento que será la revancha tras la final de la Concacaf Champions Cuo 2026.

Pronóstico SI Fútbol

Los Diablos Rojos son los líderes del certamen y están jugando en un muy buen nivel, por lo que en contra parte, el cuadro felino está mostrando un nivel muy bajo y se encuentran fuera de zona de clasificación.

De esa manera, creemos que es más factible que, los Diablos Rojos serán los vencedores a domicilio, aunque sea por un gol.

Tigres UANL 1-2 Toluca

¿A qué hora se juega el Tigres UANL vs Toluca?

Ciudad : San Nicolás de los Garza, Nuevo León

: San Nicolás de los Garza, Nuevo León Estadio : Universitario

: Universitario Fecha : viernes 9 de octubre

: viernes 9 de octubre Hora: 23:00 EE.UU. (Este), 21;00 MX

La sede será el Universitario | Azael Rodriguez/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Tigres UANL vs Toluca (últimos cinco enfrentamientos)

Tigres UANL : 2

: 2 Empate : 1

: 1 Toluca: 2

Último partido entre ambos: 30/05/26 - Toluca 1-1 Tigres UANL - Concachampions 2026

Últimos 5 partidos

Tigres UANL Toluca Juárez 2-0 Tigres Cruz Azul 3-3 Toluca Monterrey 0-0 Tigres 12/09/26 Toluca 2-3 Santos TIgres UANL 1-1 Necaxa 05/09/26 Puebla 0-1 Toluca Santos 0-0 Tigres 29/08/26 Toluca 5-2 Atlas Tigres UANL 2-0 Atlante 21/08/26 Toluca 2-0 Monterrey

¿Cómo ver el Tigres UANL vs Toluca por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 2, fuboTV, Peacock, UNIVERSO, FOX Deportes, Estrella TV y FOX One México FOX One y Azteca 7

Últimas noticias de Tigres UANL

📹💥 Los goles y las mejores acciones de nuestro partido de preparación ante Santiago FC, en donde obtuvimos la victoria 3-0 con doblete de Memo Martínez ⚽⚽ y un gol más de Juan Brunetta ⚽.



➡️ https://t.co/8Ki3HlDQ2o pic.twitter.com/IM2WBDnPiD — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) October 2, 2026

Durante la Fecha FIFA, el conjunto felino tuvo un partido de preparación ante Santiago FC y consiguió el triunfo por goleada 3-0 con anotaciones de Juan Brunetta y un doblete de Guillermo Martínez.

Esto para no perder ritmo, después de dos semanas sin juego oficial y mantenerse encaminaos a cumplir los objetivos de la segunda parte de la fase regular.

La posible alineación de Tigres UANL (4-4-2): Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim Pereira, Rafael Guerrero, Juan Brunetta, Mauro Lainez, Fernando Gorriarán, Rómulo Zwarg; Ricardo Monreal, Emiliano Gómez y Rodrigo Aguirre.

Últimas noticias de Toluca

A prepararnos para el regreso de la Liga 👹 pic.twitter.com/2Hi5911Ixl — Toluca FC (@TolucaFC) October 4, 2026

Desde Houston, Texas en la Unión Americana en el Shell Energy Stadium el conjunto dirigido por Antonio Mohamed comenzó ganando en el marcador con la anotación de Paulinho al inicio del segundo tiempo, pero Rayados reaccionó en la recta final para darle la vuelta al resultado.

Los goles regios fueron de Hugo Cuypers al 83’ y Diego Rossi apareció al 88’ para sellar la victoria albiazul.

La posible alineación de Toluca (4-2-3-1): Luis García; Luan, Bruno Méndez, Federico Pereira, Brian García; Diego Zaragoza, Nicolás Castro; Helinho, Pável Pérez, Alexis Vega; Paulinho.

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