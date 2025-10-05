Tigres UANL vuelve a la línea de 5 para enfrentar al Cruz Azul

El sábado 4 de octubre del 2025, en la cancha del 'Volcán' Universitario, los Tigres de la UANL y la Máquina Celeste de la Cruz Azul disputarán uno de los partidos más interesantes de la jornada número 12 por el torneo de Apertura 2025.

A mitad de semana, Tigres UANL informó, a través de sus redes sociales, que Nicolás Ibáñez sufrió una lesión en el empeine derecho, tras recibir un pisotón durante la sesión de entrenamiento. Si bien es cierto que Guido Pizarro ha decidido alinear a Gignac como titular en el ataque de Tigres, la baja de Ibáñez representaría, para el 'Conde', una opción menos como relevo.

Todo parecía indicar que Tigres UANL saltaría a la cancha con André-Pierre Gignac y Ángel Correa en el ataque, sin embargo, Guido Pizarro sorprendió a todos mandando la siguiente alineación:

Tigres UANL utilizará un 5-2-3 para enfrentar al Cruz Azul

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas centrales: Rómulo Zwarg, Joaquim Pereira y Jesús Angulo

Carrileros: Javier Aquino y Marco Farfán

Mediocampistas: Fernando Gorriarán y Juan Brunetta

Atacantes: Diego Lainez, Ángel Correa y Ozziel Herrera

Esta alineación representa dos cambios importantes en comparación con lo trabajado por Guido Pizarro en los recientes partidos: el regreso de la línea de cinco y el jugar sin centro delantero nominal.

¿Por qué Tigres ha decidido volver a esta alineación?

Es importante recordar que, cuando Guido Pizarro debutó como entrenador con el equipo de Tigres, dejó muy en claro que su formación predilecta era la línea de cinco. No obstante, en la liguilla se decantó por un 4-3-3 que le permitió llegar hasta semifinales, tanto en Liga MX, como en la CONCACAF Champions CUP.

Se pensaba que para el Apertura 2025 Guido Pizarro buscaría afianzar dicha formación, pero la lesión de Jesús Angulo lo complicó todo. Ahora que está de regreso, no obstante, y tomando en consideración que el ex jugador del Atlas de Guadalajara lo ha hecho bastante bien, el 'Conde' no se la pensó dos veces y volvió a la línea de cinco.