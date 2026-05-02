Tigres vs Chivas: previa, predicciones y alineaciones

La Liguilla del Clausura 2026 quedó lista y por azares del destino, Chivas, que por mucho tiempo fue superlíder y perdió la cima ante Pumas en la última jornada, se enfrenta a Tigres, que durante la fase regular vapuleó a los rojiblancos con una goleada. Este choque dará inicio en el Estadio Universitario para culminar en el Estadio Akron.



Sumado a ello, el Guadalajara llegará aún más debilitado porque la selección mexicana le quitó a cinco jugadores, cuatro de ellos normalmente titulares: Roberto Alvarado, Raúl Rangel, Armando González, Brian Gutiérrez y Luis Romo. Por otro lado, aunque estuvieron en la órbita del Tricolor, Richard Ledezma, Bryan González, Ángel Sepúlveda y Efraín Álvarez se mantendrán con el equipo.



Del lado de los regios, el técnico de México, Javier Aguirre, no convocó a ninguno, dejando fuera de forma sorpresiva a Diego Laínez. Otro que sonó con fuerza para estar en la concentración era Jesús Angulo, pero tampoco fue requerido.



Tal como se dijo, en la fase regular la U de Nuevo León vapuleó 4-1 con un doblete del argentino Juan Brunetta, más dianas del uruguayo Rodrigo Aguirre y el argentino Ángel Correa, siendo Daniel Aguirre el encargado de descontar.

Juan Brunetta festeja ante las Chivas | Azael Rodriguez/GettyImages

Pronóstico SI

Ambos equipos cerraron de forma muy diferente la fase regular. Tigres goleó a Mazatlán, aunque antes de eso vivió dos empates. En el caso de Chivas, no pudo pasar del cero ante Tijuana ni contra Necaxa, aun cuando tenía a toda su plantilla. Al estar en casa, los regios seguramente irán a buscar el marcador sabiendo de las bajas que tienen los rojiblancos, por lo que podrían sumar un nuevo triunfo, recordando la ocurrido hace poco, aunque esta vez la visita tendrá mayor precaución y seguramente evitará irse con mucha desventaja. Sumado a todo esto, el Guadalajara perdió a su mejor goleador y en sus últimos cinco enfrentamientos no ha podido derrotar a los regios, que tienen dos triunfos y tres empates. Todo luce complicado para el sublíder.



Tigres 2-0 Chivas

¿A qué hora se juega el Tigres vs Chivas?

Ciudad: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario (Volcán)

Fecha: sábado, 2 de mayo

Hora: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Árbitro:

Historial de los últimos cinco enfrentamientos entre Tigres y Chivas

Tigres: 2

Empate: 3

Chivas: 0

Último partido entre ambos: 11/4/26 – Tigres 4-1 Chivas – Liga MX

Últimos 5 partidos

Tigres Chivas Nashville SC 0-1 Tigres 28/4/26 Chivas 0-0 Xolos 25/4/26 Tigres 5-1 Mazatlán 25/4/26 Necaxa 0-0 Chivas 22/4/26 Atlas 0-0 Tigres 22/4/26 Chivas 5-0 Puebla 18/4/26 Necaxa 1-1 Tigres 18/4/26 Tigres 4-1 Chivas 11/4/26 Seattle Sounders 3-1 Tigres 15/4/26 Chivas 2-2 Pumas 5/4/26

¿Cómo ver el Tigres vs Chivas por TV y Streaming Online?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX Deportes, Estrella TV, Foxsports.com, FOX Sports app, FOX One México Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX México, FOX One

Últimas noticias de Tigres

Durante la semana, la UANL disputó la Copa Campeones de la CONCACAF, visitando al Nashville SC de la MLS, donde sacó un triunfo valioso por la mínima diferencia del argentino Ángel Correa.



El técnico argentino Guido Pizarro salió contento, pero con la ‘espinita’ de que pudo haber hecho más, aunque quedó consciente de que faltan 90 minutos, así que apuntó que tratarán de ser todavía más competitivos. Al final, El Conde está ilusionado y confía en que lograrán el pase a la gran final.



Con respecto a los cuartos de final ante Chivas, Ozziel Herrera y el defensa brasileño Joaquim Pereira están descartados por sus respectivas lesiones.

Ozziel Herrera | Johnnie Izquierdo/GettyImages

La posible alineación de Tigres (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Francisco Reyes, Jesús Angulo, Joaquim Pereira, Jesús Garza; César Araújo, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta; Diego Laínez, Rodrigo Aguirre, Ángel Correa.

Últimas noticias de Chivas

Además de tener las cinco bajas ya mencionadas por el tema de la selección, las lesiones son otro tema que afectará al técnico argentino Gabriel Milito. El periodista Jesús Hernández reveló que José Castillo seguiría con problemas físicos y por ello estaría descartado para el cotejo, por lo que en defensa se tendrá que recurrir a Miguel Tapias, Ángel Chávez o Gilberto Sepúlveda.



A eso hay que sumarle que en la última jornada, Dani Aguirre, que también fue titular indiscutible a lo largo del campeonato, se lesionó y se escatima que serán tres semanas para que pueda recuperarse, es decir, también está descartado y sólo podría reaparecer en caso de una hipotética final.

Gabriel Milito y Dani Aguirre | Simon Barber/GettyImages

Posible alineación de Chivas (3-4-2-1): Óscar Whalley; Miguel Tapias, Diego Campillo, ‘Tiba’ Sepúlveda; Bryan González, Omar Govea, Rubén González, Richard Ledezma; Efraín Álvarez, Santi Sandoval, Ricardo Marín.