Tigres vs Cruz Azul: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El miércoles se disputaron las semifinales de Ida del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, por lo que todo se cerrará el próximo sábado 6 de diciembre con los compromisos de Vuelta y así conoceremos a los dos finalistas que buscarán el título.

CRUZ AZUL SIGUE CON EL SUEÑO VIVO 🚂🔥



Tigres y Cruz Azul empatan a 1 gol la IDA de la Semifinal del Ap25 con goles de Toro y Ángel Correa 🐯🔥



Cruz Azul se va OBLIGADO a ganar al Volcán pero ahora ante un INTRATABLE Tigres ¿Qué pasará? 🤔👇 pic.twitter.com/vRw8Gtv96j — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) December 4, 2025

En una de las llaves, Cruz Azul y Tigres nos brindaron un empate 1-1 en el Olímpico Universitario, un encuentro al que le faltaron emociones, esperando que realmente pueda verse un choque más llamativo en el Volcán Universitario. Los primeros en pegar fueron los regios por la vía del argentino Ángel Correa al minuto 61, sin embargo, el mexicoamericano Marco Farfán cometió una mano, así que el árbitro Ismael López marcó penal, el cual fue convertido por el uruguayo Gabriel ‘Toro’ Fernández, para así llegar emparejados a San Nicolás de los Garza, con los felinos teniendo la ventaja por su posición en la tabla general.



Durante la fase regular, los dos igualaron 1-1 en el Estadio Universitario. El argentino Juan Brunetta puso arriba a los locales, pero en el añadido, Ángel Sepúlveda convirtió desde el manchón penal.

Aquí están los detalles sobre el encuentro:

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tigres vs Cruz Azul?

Ciudad: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario (Volcán)

Fecha: sábado, 6 de diciembre

Horario: 22:10 horas (ET), 19:10 h (PT) 21:10 horas (México)

¿Dónde se podrá ver el Tigres vs Cruz Azul por TV y Streaming Online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos Univisión, TUDN ViX Premium, FuboTV México Canal 5, Azteca 7, FOX, TUDN ViX, tubi España sin transmisión ViX Premium

Últimos cinco partidos de Tigres

Rival Resultado Competición Cruz Azul 1-1 E Semifinales Ida Liguilla MX Xolos 5-0 G Cuartos Vuelta Liguilla MX Xolos 3-0 P Cuartos Ida Liguilla MX San Luis 3-1 G Liga MX Monterrey 1-1 E Liga MX

Últimos cinco partidos de Cruz Azul

Rival Resultado Competición Tigres 1-1 E Semifinales Ida Liguilla MX Chivas 3-2 G Cuartos Vuelta Liguilla MX Chivas 0-0 E Cuartos Ida Liguilla MX Pumas 2-3 P Liga MX Puebla 0-3 G Liga MX

Últimas noticias de Tigres

Después de sellar un empate con La Máquina en Ciudad Universitaria, el técnico argentino Guido Pizarro admitió salir contento, más que nada por el desempeño de sus pupilos, hasta hace poco compañeros. Desde ya, El Conde mandó un contundente mensaje a su rival al decir que en el Volcán buscarán el resultado, aparte habló sobre lo que ocurrió con su compatriota Nico Ibáñez.



“Bien, me gustó mucho el equipo. Creo que son dos equipos donde dos sistemas que había que emparejar. Creo que nosotros tuvimos las situaciones más claras, creo que ellos llegaban con centro. Pero el equipo me gustó. Creo que entendió lo que ameritaba la situación, ameritaba la cacha, la altura, el esfuerzo que habíamos hecho el otro día, que fue altísimo, que tuvimos que ir a buscar el resultado. Lo de Nico (Ibáñez), tiene una molestia, que se le puso ahí dura la pierna, así que esperemos ver la evolución estos días”, comentó.



“Tendremos que hacer un gran partido. Sabemos que somos dos equipos con grandísimos jugadores, ahora en nuestro campo con nuestra gente, que seguramente nos estará esperando, seguramente alentará. Entonces, muy confiado en lo que puede hacer mi equipo, pero entendiendo que tenemos que hacer un gran trabajo para poder pasar”, finalizó.

"Me quedo con el gran trabajo del equipo, fueron claras las oportunidades que tuvimos, entendimos la manera que habia que disputar el partido, pero confío plenamente en mis jugadores, confío en nuestra gente y entiendo que tenemos que hacer las cosas muy bien para poder pasar”:… pic.twitter.com/U0Cvb9H29E — RG La Deportiva (@rg690) December 4, 2025

Últimas noticias de Cruz Azul

Al visitar el Estadio Universitario, el técnico Nicolás Larcamón recordó la amarga experiencia ocurrida el pasado torneo cuando dirigía al Necaxa, ya que estaban cerca de eliminar a Tigres en su inmueble durante los cuartos de final, pero, una falla arbitral inclinó todo a favor de los locales, es por eso que esta vez quiere silenciar el Volcán con la experiencia obtenida de aquella vez.



“Un fallo arbitral muy raro, pero es mucho de lo que podemos hacer nosotros el sábado, saltar al Volcán, enmudecerlo. Tenemos la experiencia y la fortaleza para plasmarlo. Ese es un capítulo cerrado, hoy es una nueva historia, obviamente que lo deseo por todo Cruz Azul”, compartió.



Aunado a ello, el timonel habló sobre lo cortado que fue el partido en CU debido a los constantes ingresos del cuerpo médico de los felinos para atender a sus jugadores, lo que hizo que se perdiera mucho tiempo.



“Respecto a los cortes, fue muy evidente. No sé cuánto será el tiempo neto, cuántos ingresos del médico hubo, pero ahí entra la astucia de la terna arbitral para evitar todo esto, y eso lo conocemos. Es una liga que son protagonistas, que ya conocemos su forma y la manera en que tienen que gestionar este tipo de serie y si a eso no nos preparamos para favorecer el espectáculo, para favorecer la fluidez del juego, creo que hace que empecemos a atentar con una interrupción constante, una tras otra, lo largo de todo el desarrollo de este partido. Nosotros tenemos que estar adaptados a otra cosa y confiar en que el partido de vuelta gestionarán mucho mejor esta oportunidad”, culminó el sudamericano.

Nicolás Larcamón:



“Esa experiencia que tuve en la liguilla pasada fue muy positiva, hubo un fallo arbitral muy raro pero es mucho de lo que yo sé podemos hacer el sábado, saltar al Volcán y enmudecerlo” pic.twitter.com/0Uc5C0gY22 — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) December 4, 2025

POSIBLES ALINEACIONES

Tigres (4-2-3-1)

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Marco Farfán, Jesús Angulo, Joaquim Pereira, Jesús Garza

Mediocampistas: Rómulo Zwarg, Fernando Gorriarán, Ángel Correa

Delanteros: Juan Brunetta, André-Pierre Gignac, Diego Laínez

Suplentes: Juan Vigón, Ozziel Herrera, Nico Ibáñez, Juan Purata, Uriel Antuna, Rafael Guerrero, Javier Aquino, Marcelo Flores, Felipe Rodríguez, Osvaldo Rodríguez

Jesus Garza | Jam Media/GettyImages

Cruz Azul (3-4-2-1)

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Erik Lira, Willer Ditta, Chiquete Orozco

Mediocampistas: Carlos Rotondi, Charly Rodríguez, Jeremy Márquez, Jorge Sánchez

Delanteros: José Paradela, Ignacio Rivero, ‘Toro’ Fernández

Suplentes: Gonzalo Piovi, Lorenzo Faravelli, Omar Campos, Ángel Sepúlveda, Luka Romero, Mateusz Bogusz, Jorge Rodarte, Emmanuel Ochoa, Amaury Morales, Amaury García

Ángel Sepúlveda y 'Toro' Fernández | Manuel Velasquez/GettyImages

Pronóstico SI

Tigres ya demostró sus armas cuando juega de local, pues cuando se le daba por muerto en los cuartos de final sorprendieron al volver de forma heroica para echar a Xolos de Tijuana. En el caso de Cruz Azul, también estuvo cerca de quedar fuera contra Chivas, pero logró sobreponerse. Los dos equipos tienen muy buen juego colectivo, pero seguramente terminará por pesar el inmueble, lo que evitará que Nicolás Larcamón llegue a su primer final en el fútbol mexicano. Sin duda será un partido más abierto y con muchos más goles.

Tigres 3-2 Cruz Azul