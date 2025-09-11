Tigres vs León: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico en la Jornada 8 del Apertura 2025

Tras la pausa por la actividad de las selecciones nacionales, la Liga MX reanuda su marcha con un enfrentamiento de alto calibre en la Jornada 8. Los Tigres de la UANL reciben en el Estadio Universitario a un Club León que también llega con la moral en alto, en un partido que promete ser una gran prueba para dos de los contendientes al título.

Ambos equipos se despidieron del torneo con un buen sabor de boca antes de la fecha FIFA. Los Tigres consiguieron una valiosa y complicada victoria por la mínima (0-1) en su visita a Santos Laguna, un resultado que demostró la solidez defensiva del equipo.

Por su parte, el León de Eduardo Berizzo tuvo una jornada más tranquila, goleando 3-0 en casa a Querétaro. La Fiera mostró un gran poder ofensivo y buscará replicar esa actuación en una de las canchas más difíciles del país.

A continuación, te dejamos todos los detalles del partido entre Tigres y León para que no te pierdas la reanudación del Apertura 2025.

Santos Laguna v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tigres vs León?

El "Volcán" se prepara para un duelo de fieras en el regreso del campeonato mexicano. Aquí están todos los detalles confirmados:

Ciudad : San Nicolás de los Garza, Nuevo León

: San Nicolás de los Garza, Nuevo León Estadio : Universitario "El Volcán"

: Universitario "El Volcán" Fecha : sábado 13 de septiembre de 2025

: sábado 13 de septiembre de 2025 Horario: 21:00 horas (Este de Estados Unidos), 19:00 horas (Centro de México), 03:00 horas del domingo (España).

¿Cómo se podrá ver el Tigres vs León en TV y streaming online?

La transmisión en México para este partido de Tigres como local será por televisión abierta a través de TV Azteca (Canal 7); mientras que la opción para ver el streaming en internet es por la app o sitio de Azteca Deportes, totalmente gratis.

En Estados Unidos, el encuentro se podrá ver en vivo por la señal de Fox Deportes.

Últimos 5 partidos de Tigres:

Rival Resultado Competición Santos Laguna 0-1 V Liga MX Mazatlán 2-2 E Liga MX Inter Miami 2-1 D Leagues Cup América 1-3 D Liga MX Puebla 7-0 V Liga MX

Últimos 5 partidos de León:

Rival Resultado Competición Querétaro 3-0 V Liga MX Pachuca 1-1 E Liga MX Necaxa 0-1 V Liga MX Monterrey 1-3 D Liga MX Columbus Crew 1-0 D Leagues Cup

Leon v Queretaro - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Posibles alineaciones de Tigres y León

El estado físico de los seleccionados que tuvieron viajes largos podría generar cambios de último momento en los onces iniciales.

Tigres UANL: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Juan José Purata, Rómulo Zwarg, Jesús Angulo; Juan Brunetta, Fernando Gorriarán; Ozziel Herrera, Ángel Correa, Diego Lainez; y Nicolás Ibáñez.

León FC: Óscar García; Sebastián Santos, Stiven Barreiro, Paul Bellón, Salvador Reyes; Nicolás Fonseca, Rodrigo Echeverría; James Rodríguez, Fernando Beltrán, Ismael Díaz; y Alfonso Alvarado.

Pronóstico SI

Este es, en el papel, uno de los partidos más parejos de la jornada. Ambos equipos tienen planteles de enorme calidad y llegan con la confianza de una victoria reciente. El factor decisivo, más allá del "virus FIFA", será la localía.

Tigres es un equipo que se hace inmensamente fuerte en el Volcán y ante su gente, una ventaja que suele pesar mucho en duelos de este calibre. Si bien León tiene las armas para competir, el empuje de los felinos en casa podría inclinar la balanza a su favor en un partido cerrado.

Tigres 2-1 León

