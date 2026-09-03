Tigres vs Necaxa: previa, predicciones y alineaciones

Tigres recibirá a Necaxa en la jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El conjunto de la UANL ha tenido un arranque incierto este semestre y se ubica actualmente en la posición 16 de la tabla general, tras registrar tres derrotas, dos empates y solamente un triunfo. Por su parte, los Rayos están en el puesto 12, con siete puntos en seis jornadas.

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre el partido: cómo y dónde ver, fecha, horario, probables alineaciones, noticias y pronóstico.

Pronóstico SI Futbol

Ambas escuadras llegan a este duelo con la urgencia de conseguir un triunfo. Los felinos vienen de empatar ante Santos Laguna, uno de los peores equipos del torneo, y siguen sin convencer. Necaxa cayó de manera categórica ante Cruz Azul en la jornada pasada y necesita recuperarse para meterse en la lucha por los puestos de liguilla.

En el papel, Tigres saldrá como favorito ante los hidrocálidos: el equipo regiomontano lleva 11 partidos sin perder ante Necaxa. Sin embargo, las exhibiciones recientes del equipo de Víctor Manuel Vucetich no terminan por convencer.

Tigres 1-1 Necaxa

¿A qué hora se juega el Tigres vs Necaxa?

Ciudad : San Nicolás de los Garza

: San Nicolás de los Garza Estadio : Estadio Universitario

: Estadio Universitario Fecha : sábado 5 de septiembre

: sábado 5 de septiembre Hora: 21:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX

Historial de enfrentamientos directos entre Tigres y Necaxa (últimos cinco partidos)

Tigres: 2

Empate: 3

Necaxa: 0

Último partido entre ambos: 18/04/26 - Necaxa 1-1 Tigres - Liga MX - Clausura 2026

Últimos 5 partidos

Tigres Necaxa Santos Laguna 0-0 Tigres 29/08/26 Necaxa 1-3 Cruz Azul 29/08/26 Tigres 2-0 Atlante 21/08/26 Pumas 1-1 Necaxa 23/08/26 Atlas 2-1 Tigres 15/08/26 Necaxa 1-2 León 17/08/26 Querétaro 3-2 Tigres 01/08/26 Toluca 3-1 Necaxa 02/08/26 Tigres 2-2 Atlético de San Luis 25/07/26 Necaxa 2-1 Monterrey 26/07/26

¿Cómo ver el Tigres vs Necaxa por Televisión y Streaming online?

País Canal TV/ Streaming México FOX ONE, FOX Estados Unidos Estrella TV, FOX Deportes, Universo, Telemundo

Últimas noticias de Tigres

Tigres ha tenido un arranque más bien desastroso en el Apertura 2026 de la Liga MX. Para el duelo ante Necaxa, los felinos no podrán contar con Fernando Gorriarán, quien fue suspendido un partido tras ser expulsado en el partido de la jornada 6 ante Santos Laguna.

De acuerdo con los reportes más recientes, Víctor Manuel Vucetich considera reemplazar al mediocampista uruguayo con Juan Pablo Vigón. El mediocampista mexicano no jugó ante Santos Laguna debido a que presentó molestias físicas.

SOCCER: AUG 04 Leagues Cup Tigres vs Salt Lake | Icon Sportswire/GettyImages

En caso de que Vigón no se recupere completamente para jugar contra Necaxa, Vucetich apostaría por el juvenil Henrique Simeone.

Otra modificación que realizaría el 'Rey Midas' con respecto al partido pasado es la inclusión del canterano Imanol Ordóñez, quien sería titular por la lateral izquierda.

Posible alineación de Tigres (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim, Alan Franco, Imanol Ordóñez; Juan Pablo Vigón, Rómulo, Juan Brunetta; Diego Sánchez, Diego Lainez, Rodrigo Aguirre.

Últimas noticias de Necaxa

Después de la goleada sufrida ante Cruz Azul, Martín Varini, estratega de Necaxa, reconoció la superioridad de la Máquina Celeste.

Sabemos cómo es la liga y que nos enfrentamos contra rivales de mucha jerarquía, pero no es una excusa (...) En ese emparejamiento ellos estuvieron mucho mejor que nosotros (...) Entender que fue una mala noche. Hemos enfrentado a grandes rivales. Hoy sí fue una mala actuación Martín Varini

Necaxa v Cruz Azul - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Posible alineación de Necaxa (5-2-3): Luis Jiménez; Kaiky Neves, Alexis Peña, Agustín Oliveros, Javier Ruiz, Carlos Vargas; Danny Leyva, Lorenzo Faravelli; Matías Espíndola, Owen González, Julián Carranza.

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