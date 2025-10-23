Tigres vs Tijuana: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 15 del Apertura 2025 continúa con un duelo de realidades distintas. Los Tigres de la UANL reciben en el Estadio Universitario a los Xolos de Tijuana, en un partido donde los locales buscan afianzarse en los puestos de Liguilla directa y los fronterizos intentan escalar posiciones para consolidarse en el Play-In.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado dentro de la Liga MX.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tigres vs Tijuana?

Ciudad : San Nicolás de los Garza, Nuevo León

: San Nicolás de los Garza, Nuevo León Fecha : sábado 25 de octubre

: sábado 25 de octubre Horario : 19:00 (hora de EE.UU.), 17:00 horas (México), 01:00 horas del domingo (España)

: 19:00 (hora de EE.UU.), 17:00 horas (México), 01:00 horas del domingo (España) Estadio: Estadio Universitario

Tijuana v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Tigres vs Tijuana en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos TUDN, Univision Fubo, VIX México Canal 7 (TV Azteca) App Azteca Deportes, aztecadeportes.com, Caliente TV Centroamérica TV Azteca App Azteca Deportes, aztecadeportes.com Internacional - Bet365

Últimos cinco partidos de Tigres

Rival Resultado Competición Pachuca 1-2 V Liga MX Necaxa 5-3 V Liga MX Cruz Azul 1-1 E Liga MX Querétaro 2-0 V Liga MX Atlas 2-0 V Liga MX

Últimos cinco partidos de Tijuana

Rival Resultado Competición Toluca 0-0 Liga MX Puebla 3-4 D Liga MX Monterrey 2-2 E Liga MX Cruz Azul 2-0 V Liga MX Santos 0-1 D Liga MX

Tigres UANL v Necaxa - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Últimas noticias de Tigres

Los Felinos, dirigidos por Guido Pizarro, llegan a este duelo tras una intensa jornada de mitad de semana donde enfrentaron a Pachuca.

Antes de eso, el equipo viene de una espectacular victoria por 5-3 sobre Necaxa, demostrando su enorme poder ofensivo. Buscarán hacerse fuertes en el Volcán para mantenerse en la parte alta de la clasificación.

Últimas noticias de Tijuana

Los Xolos, bajo el mando de Sebastián Abreu, también llegan con el desgaste de su partido de media semana contra Toluca.

El equipo fronterizo ha sido una de las escuadras más irregulares del torneo; capaces de golear (5-0 a León) pero también de sufrir en defensa, como en su última derrota 4-3 ante Puebla. Necesitan sumar en esta visita para aspirar a la zona de Play-In.

FBL-MEX-TIGRES-TIJUANA | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Posibles alineaciones

Tigres

Portero : Nahuel Guzmán

: Nahuel Guzmán Defensas : Javier Aquino, Joaquim, Jesús Angulo, Marco Farfán

: Javier Aquino, Joaquim, Jesús Angulo, Marco Farfán Centrocampista : Romulo Zwarg

: Romulo Zwarg Mediapuntas : Ángel Correa, Diego Sánchez, Juan Francisco Brunetta, Jonathan Herrera

: Ángel Correa, Diego Sánchez, Juan Francisco Brunetta, Jonathan Herrera Delantero: André-Pierre Gignac.

Tijuana

Portero : J. Rodríguez

: J. Rodríguez Defensas : Jesus Vega, Jesus Gomez, Jackson Porozo, Rafael Fernandez

: Jesus Vega, Jesus Gomez, Jackson Porozo, Rafael Fernandez Centrocampistas : Adonis Preciado, Frank Boya, Ivan Osvaldo Tona, Ramiro Arciga

: Adonis Preciado, Frank Boya, Ivan Osvaldo Tona, Ramiro Arciga Delanteros: Kevin Castaneda, Gilberto Mora.

Pronóstico SI

Tigres es favorito para este partido. El poder ofensivo de los 'Felinos', combinado con la localía del Volcán, debería ser demasiado para una defensa de Tijuana que ha mostrado mucha solidez, pero sigue sin sostener su nivel.

Tigres 2-1 Tijuana

