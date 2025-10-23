Sports Illustrated Fútbol

Tigres vs Tijuana: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los Felinos reciben en el Volcán a unos Xolos que buscan dar la sorpresa en la Jornada 15 de la Liga MX
Tigres UANL v Tijuana - Torneo Clausura 2025 Liga MX
Tigres UANL v Tijuana - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

La Jornada 15 del Apertura 2025 continúa con un duelo de realidades distintas. Los Tigres de la UANL reciben en el Estadio Universitario a los Xolos de Tijuana, en un partido donde los locales buscan afianzarse en los puestos de Liguilla directa y los fronterizos intentan escalar posiciones para consolidarse en el Play-In.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado dentro de la Liga MX.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tigres vs Tijuana?

  • Ciudad: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
  • Fecha: sábado 25 de octubre
  • Horario: 19:00 (hora de EE.UU.), 17:00 horas (México), 01:00 horas del domingo (España)
  • Estadio: Estadio Universitario
Tijuana v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Tigres vs Tijuana en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

TUDN, Univision

Fubo, VIX

México

Canal 7 (TV Azteca)

App Azteca Deportes, aztecadeportes.com, Caliente TV

Centroamérica

TV Azteca

App Azteca Deportes, aztecadeportes.com

Internacional

-

Bet365

Últimos cinco partidos de Tigres

Rival

Resultado

Competición

Pachuca

1-2 V

Liga MX

Necaxa

5-3 V

Liga MX

Cruz Azul

1-1 E

Liga MX

Querétaro

2-0 V

Liga MX

Atlas

2-0 V

Liga MX

Últimos cinco partidos de Tijuana

Rival

Resultado

Competición

Toluca

0-0

Liga MX

Puebla

3-4 D

Liga MX

Monterrey

2-2 E

Liga MX

Cruz Azul

2-0 V

Liga MX

Santos

0-1 D

Liga MX

Tigres UANL v Necaxa - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Últimas noticias de Tigres

Los Felinos, dirigidos por Guido Pizarro, llegan a este duelo tras una intensa jornada de mitad de semana donde enfrentaron a Pachuca.

Antes de eso, el equipo viene de una espectacular victoria por 5-3 sobre Necaxa, demostrando su enorme poder ofensivo. Buscarán hacerse fuertes en el Volcán para mantenerse en la parte alta de la clasificación.

Últimas noticias de Tijuana

Los Xolos, bajo el mando de Sebastián Abreu, también llegan con el desgaste de su partido de media semana contra Toluca.

El equipo fronterizo ha sido una de las escuadras más irregulares del torneo; capaces de golear (5-0 a León) pero también de sufrir en defensa, como en su última derrota 4-3 ante Puebla. Necesitan sumar en esta visita para aspirar a la zona de Play-In.

FBL-MEX-TIGRES-TIJUANA | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Posibles alineaciones

Tigres

  • Portero: Nahuel Guzmán
  • Defensas: Javier Aquino, Joaquim, Jesús Angulo, Marco Farfán
  • Centrocampista: Romulo Zwarg
  • Mediapuntas: Ángel Correa, Diego Sánchez, Juan Francisco Brunetta, Jonathan Herrera
  • Delantero: André-Pierre Gignac.

Tijuana

  • Portero: J. Rodríguez
  • Defensas: Jesus Vega, Jesus Gomez, Jackson Porozo, Rafael Fernandez
  • Centrocampistas: Adonis Preciado, Frank Boya, Ivan Osvaldo Tona, Ramiro Arciga
  • Delanteros: Kevin Castaneda, Gilberto Mora.

Pronóstico SI

Tigres es favorito para este partido. El poder ofensivo de los 'Felinos', combinado con la localía del Volcán, debería ser demasiado para una defensa de Tijuana que ha mostrado mucha solidez, pero sigue sin sostener su nivel.

Tigres 2-1 Tijuana

