Tigres vs Tijuana: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 15 del Apertura 2025 continúa con un duelo de realidades distintas. Los Tigres de la UANL reciben en el Estadio Universitario a los Xolos de Tijuana, en un partido donde los locales buscan afianzarse en los puestos de Liguilla directa y los fronterizos intentan escalar posiciones para consolidarse en el Play-In.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado dentro de la Liga MX.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tigres vs Tijuana?
- Ciudad: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- Fecha: sábado 25 de octubre
- Horario: 19:00 (hora de EE.UU.), 17:00 horas (México), 01:00 horas del domingo (España)
- Estadio: Estadio Universitario
¿Cómo se podrá ver el Tigres vs Tijuana en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN, Univision
Fubo, VIX
México
Canal 7 (TV Azteca)
App Azteca Deportes, aztecadeportes.com, Caliente TV
Centroamérica
TV Azteca
App Azteca Deportes, aztecadeportes.com
Internacional
-
Bet365
Últimos cinco partidos de Tigres
Rival
Resultado
Competición
Pachuca
1-2 V
Liga MX
Necaxa
5-3 V
Liga MX
Cruz Azul
1-1 E
Liga MX
Querétaro
2-0 V
Liga MX
Atlas
2-0 V
Liga MX
Últimos cinco partidos de Tijuana
Rival
Resultado
Competición
Toluca
0-0
Liga MX
Puebla
3-4 D
Liga MX
Monterrey
2-2 E
Liga MX
Cruz Azul
2-0 V
Liga MX
Santos
0-1 D
Liga MX
Últimas noticias de Tigres
Los Felinos, dirigidos por Guido Pizarro, llegan a este duelo tras una intensa jornada de mitad de semana donde enfrentaron a Pachuca.
Antes de eso, el equipo viene de una espectacular victoria por 5-3 sobre Necaxa, demostrando su enorme poder ofensivo. Buscarán hacerse fuertes en el Volcán para mantenerse en la parte alta de la clasificación.
Últimas noticias de Tijuana
Los Xolos, bajo el mando de Sebastián Abreu, también llegan con el desgaste de su partido de media semana contra Toluca.
El equipo fronterizo ha sido una de las escuadras más irregulares del torneo; capaces de golear (5-0 a León) pero también de sufrir en defensa, como en su última derrota 4-3 ante Puebla. Necesitan sumar en esta visita para aspirar a la zona de Play-In.
Posibles alineaciones
Tigres
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Javier Aquino, Joaquim, Jesús Angulo, Marco Farfán
- Centrocampista: Romulo Zwarg
- Mediapuntas: Ángel Correa, Diego Sánchez, Juan Francisco Brunetta, Jonathan Herrera
- Delantero: André-Pierre Gignac.
Tijuana
- Portero: J. Rodríguez
- Defensas: Jesus Vega, Jesus Gomez, Jackson Porozo, Rafael Fernandez
- Centrocampistas: Adonis Preciado, Frank Boya, Ivan Osvaldo Tona, Ramiro Arciga
- Delanteros: Kevin Castaneda, Gilberto Mora.
Pronóstico SI
Tigres es favorito para este partido. El poder ofensivo de los 'Felinos', combinado con la localía del Volcán, debería ser demasiado para una defensa de Tijuana que ha mostrado mucha solidez, pero sigue sin sostener su nivel.
Tigres 2-1 Tijuana
