Tigres vs Tijuana: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La serie de cuartos de final del Apertura 2025 se decide en Nuevo León. Tras los primeros 90 minutos en la frontera, Tigres recibe a los Xolos de Tijuana en el Estadio Universitario para definir quién avanza a las semifinales.

Con el apoyo de su afición, los locales buscarán imponer su jerarquía y darle la vuelta a la serie tras perder 3-0 el partido de ida.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido de vuelta que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tigres vs Tijuana?

Ciudad : San Nicolás de los Garza, Nuevo León

: San Nicolás de los Garza, Nuevo León Fecha : sábado 29 de noviembre

: sábado 29 de noviembre Horario : 21:10 (hora de EE.UU. CT), 21:10 horas (México), 04:10 horas del domingo (España)

: 21:10 (hora de EE.UU. CT), 21:10 horas (México), 04:10 horas del domingo (España) Estadio: Estadio Universitario

¿Cómo se podrá ver el Tigres vs Tijuana en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos TUDN, Univision Fubo, TUDN.com México Canal 5, TUDN ViX Premium España Sin Transmisión -

Últimos cinco partidos de Tigres

Rival Resultado Competición Tijuana 3-0 D Liga MX - Cuartos de Final Atlético de San Luis 3-1 V Liga MX Monterrey 1-1 E Liga MX Tijuana 2-0 V Liga MX Pachuca 2-1 V Liga MX

Últimos cinco partidos de Tijuana

Rival Resultado Competición Tigres 3-0 D Liga MX - Cuartos de Final Juárez 3-1 V Liga MX - Play In Atlas 2-0 V Liga MX Pumas 1-4 D Liga MX Tigres 0-2 D Liga MX

Últimas noticias de Tigres

Los de Guido Pizarro cerraron la fase regular en un nivel altísimo, terminando en la segunda posición con 36 puntos y alcanzando un subliderato sorpresivo; por esto, los Felinos cuentan con la ventaja de la posición en la tabla en caso de empate global, un factor clave en estas instancias.

En casa, Tigres ha sido una fortaleza, y buscarán repetir la dosis de la Jornada 15, donde vencieron 2-0 a este mismo rival. La experiencia de jugadores como Gignac y Nahuel Guzmán será fundamental para manejar la presión del partido definitivo. No obstante, ahora deberán remontar un 3-0.

Últimas noticias de Tijuana

Los Xolos de Sebastián Abreu llegan a este partido con la motivación de haber superado el Play-In ante Juárez y de haber mostrado una mejor cara en el cierre del torneo regular, ganando sus últimos partidos importantes.

Tijuana necesitará un partido perfecto tácticamente para contrarrestar el poderío ofensivo de Tigres, pero jugan con la ventaja que tienen en la serie de tres goles.

Posibles alineaciones

Tigres

Portero : Nahuel Guzmán

: Nahuel Guzmán Defensas : Javier Aquino, Joaquim, Jesús Angulo, Marco Farfán

: Javier Aquino, Joaquim, Jesús Angulo, Marco Farfán Centrocampistas : Fernando Gorriarán, Marcelo Flores, Rómulo Zwarg

: Fernando Gorriarán, Marcelo Flores, Rómulo Zwarg Delanteros: Ángel Correa, Nicolás Ibáñez, Diego Laynez.

Tijuana

Portero : Antonio Rodríguez

: Antonio Rodríguez Defensas : Rafael Fernández, Unai Bilbao, Jesús Gómez, Jesús Vega

: Rafael Fernández, Unai Bilbao, Jesús Gómez, Jesús Vega Centrocampistas : Iván Tona Olmeda, Kevin Castañeda

: Iván Tona Olmeda, Kevin Castañeda Medios Ofensivos : Ramiro Árciga, Domingo Blanco, Gilberto Mora

: Ramiro Árciga, Domingo Blanco, Gilberto Mora Delantero: Mourad El Ghezouani.

Pronóstico SI

Tigres es el gran favorito para avanzar. La solidez mostrada en el torneo, la ventaja de la tabla y el peso del 'Volcán' son factores que inclinan la balanza a su favor. Tijuana es un equipo peligroso al contragolpe, pero ha sufrido en sus visitas recientes a San Nicolás. Se espera que Tigres controle el partido y selle su pase a semifinales.

Tigres 2-0 Tijuana

