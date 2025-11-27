Tigres vs Tijuana: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La serie de cuartos de final del Apertura 2025 se decide en Nuevo León. Tras los primeros 90 minutos en la frontera, Tigres recibe a los Xolos de Tijuana en el Estadio Universitario para definir quién avanza a las semifinales.
Con el apoyo de su afición, los locales buscarán imponer su jerarquía y darle la vuelta a la serie tras perder 3-0 el partido de ida.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido de vuelta que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tigres vs Tijuana?
- Ciudad: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- Fecha: sábado 29 de noviembre
- Horario: 21:10 (hora de EE.UU. CT), 21:10 horas (México), 04:10 horas del domingo (España)
- Estadio: Estadio Universitario
¿Cómo se podrá ver el Tigres vs Tijuana en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN, Univision
Fubo, TUDN.com
México
Canal 5, TUDN
ViX Premium
España
Sin Transmisión
-
Últimos cinco partidos de Tigres
Rival
Resultado
Competición
Tijuana
3-0 D
Liga MX - Cuartos de Final
Atlético de San Luis
3-1 V
Liga MX
Monterrey
1-1 E
Liga MX
Tijuana
2-0 V
Liga MX
Pachuca
2-1 V
Liga MX
Últimos cinco partidos de Tijuana
Rival
Resultado
Competición
Tigres
3-0 D
Liga MX - Cuartos de Final
Juárez
3-1 V
Liga MX - Play In
Atlas
2-0 V
Liga MX
Pumas
1-4 D
Liga MX
Tigres
0-2 D
Liga MX
Últimas noticias de Tigres
Los de Guido Pizarro cerraron la fase regular en un nivel altísimo, terminando en la segunda posición con 36 puntos y alcanzando un subliderato sorpresivo; por esto, los Felinos cuentan con la ventaja de la posición en la tabla en caso de empate global, un factor clave en estas instancias.
En casa, Tigres ha sido una fortaleza, y buscarán repetir la dosis de la Jornada 15, donde vencieron 2-0 a este mismo rival. La experiencia de jugadores como Gignac y Nahuel Guzmán será fundamental para manejar la presión del partido definitivo. No obstante, ahora deberán remontar un 3-0.
Últimas noticias de Tijuana
Los Xolos de Sebastián Abreu llegan a este partido con la motivación de haber superado el Play-In ante Juárez y de haber mostrado una mejor cara en el cierre del torneo regular, ganando sus últimos partidos importantes.
Tijuana necesitará un partido perfecto tácticamente para contrarrestar el poderío ofensivo de Tigres, pero jugan con la ventaja que tienen en la serie de tres goles.
Posibles alineaciones
Tigres
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Javier Aquino, Joaquim, Jesús Angulo, Marco Farfán
- Centrocampistas: Fernando Gorriarán, Marcelo Flores, Rómulo Zwarg
- Delanteros: Ángel Correa, Nicolás Ibáñez, Diego Laynez.
Tijuana
- Portero: Antonio Rodríguez
- Defensas: Rafael Fernández, Unai Bilbao, Jesús Gómez, Jesús Vega
- Centrocampistas: Iván Tona Olmeda, Kevin Castañeda
- Medios Ofensivos: Ramiro Árciga, Domingo Blanco, Gilberto Mora
- Delantero: Mourad El Ghezouani.
Pronóstico SI
Tigres es el gran favorito para avanzar. La solidez mostrada en el torneo, la ventaja de la tabla y el peso del 'Volcán' son factores que inclinan la balanza a su favor. Tijuana es un equipo peligroso al contragolpe, pero ha sufrido en sus visitas recientes a San Nicolás. Se espera que Tigres controle el partido y selle su pase a semifinales.
Tigres 2-0 Tijuana
