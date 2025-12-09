Tigres vs Toluca: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Quedó definida la gran final del Apertura 2025, de la Liga MX, y se trata de una serie inédita que enfrentará al primero y segundo lugar de la tabla: el actual campeón Toluca y los Tigres. La llave dará inicio en el Estadio Universitario para después conocer al gran vencedor en el Estadio Nemesio Diez. Los escarlatas quieren refrendar su corona y a la vez, conquistar su doceavo título para emparejar a las Chivas Rayadas del Guadalajara, mientras los regios intentarán hacerse con su novena estrella para igualar a La Máquina de la Cruz Azul.

Y aquí vamos, el 𝗘𝗾𝘂𝗶𝗽𝗼 y su 𝗔𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼́𝗻... pic.twitter.com/ueow63uDQs — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 8, 2025

Para poder llegar a la gran final, los Diablos Rojos debieron deshacerse de Rayados de Monterrey, en lo que fue un final cardiaco porque los regios murieron con la frente en alto. Los escarlatas cayeron en el cotejo de ida, pero en la vuelta, vencieron 3-2 con tantos del uruguayo Federico Pereira, el portugués Paulinho Dias y el brasileño Helinho Castro, dejando la pizarra 3-3 global, así que los choriceros avanzaron por su mejor posición en la tabla.



Por otro lado, los felinos también avanzaron por su mejor lugar en la clasificación tras emparejar 2-2 global con Cruz Azul. En el primer asalto, el argentino Ángel Correa adelantó a los universitarios, pero el uruguayo Gabriel Fernández empató. En el segundo round, el argentino Juan Brunetta volvió a adelantar a los de San Nicolás de los Garza y aunque Juan Purata hizo un autogol para empatar la pizarra, los locales llegaron a la lucha por el título gracias a su segundo lugar, en parte también porque el guardameta argentino Nahuel Guzmán detuvo un penal al Toro Fernández.

Lista la final del Apertura 2025. UN12 👹😈 pic.twitter.com/3PTiwoLij3 — Toluca FC (@TolucaFC) December 7, 2025

Dentro de la fase regular, el Toluca sucumbió 3-4 frente a Tigres en La Bombonera. Por los de casa hubo anotaciones de Paulinho, Jesús Gallardo y Marcel Ruiz, mientras por los visitantes, el argentino Nico Ibáñez hizo un doblete, Ozziel Herrera marcó y Pereira cometió un autogol. Previo a esto, hubo dos triunfos para los choriceros (3-0 y 1-0), por un empate (1-1) y una derrota (2-1).



Aquí están los detalles sobre el encuentro:

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tigres vs Toluca?

Ciudad: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario (Volcán)

Fecha: jueves, 11 de diciembre

Horario: 21:00 Estados Unidos, 20:00 MX y 3:00 ESP

¿Dónde se podrá ver el Tigres vs Toluca por TV y Streaming Online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos Univisión, TUDN ViX Premium, FuboTV México Canal 5, Azteca 7, FOX, TUDN ViX Premium, Tubi España sin transmisión ViX Premium

Últimos cinco partidos de Tigres

Rival Resultado Competición Cruz Azul 1-1 E Semifinales Vuelta Liguilla MX Cruz Azul 1-1 E Semifinales Ida Liguilla MX Xolos 5-0 G Cuartos Vuelta Liguilla MX Xolos 3-0 P Cuartos Ida Liguilla MX San Luis 3-1 G Liga MX

Últimos cinco partidos de Toluca

Rival Resultado Competición Monterrey 3-2 G Semifinales Vuelta Liguilla MX Monterrey 1-0 P Semifinales Ida Liguilla MX FC Juárez 0-0 E Cuartos Vuelta Liguilla MX FC Juárez 1-2 G Cuartos Ida Liguilla MX América 2-0 G Liga MX

Últimas noticias de Tigres

El argentino Guido Pizarro consiguió llegar a su primera final como técnico, esperando poder lograr desde el banquillo lo que alguna vez hizo como futbolista y capitán del club: levantar el título. Sin embargo, se quitó mérito y se lo dio a sus pupilos que hasta hace poco eran sus compañeros.



“Contento, la verdad, pero lejos de hablar de mí, el orgullo es por el plantel, por nuestra gente. Creo que nos habíamos puesto el objetivo de llegar hasta el último día compitiendo y lo logramos. Sabemos que nos falta el último paso, que es el más importante, el que todos queremos, pero estoy muy orgulloso de los jugadores, muy orgulloso de la gente. En lo personal, siempre tuve claros mis objetivos y pago el precio por ir en búsqueda de ellos. Hoy me toca estar acá, tengo mi grupo de trabajo atrás, del cual soy muy agradecido. Trabajamos para poder merecer lo que nos toca”, comentó El Conde.



Asimismo, el timonel reconoció el trabajo de dos leyendas como el francés André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán, quienes han llegado a una nueva final de Liga.



“Cada partido que juegan queda demostrado que está en un gran nivel, más allá de la edad; soy afortunado de tenerlos. Hablábamos recién que siempre agregan un capítulo más a su historia y hoy quedó demostrado. Todavía tenemos para seguir aprovechándolos, para seguir disfrutándolos. Lo importante es que ellos saben el rol que tienen en el equipo y, a mi manera de verlo, lo más valorable es cómo han invitado a otros chicos que llegaban a dar esos pasos adelante para el liderazgo”, dijo.



Por último, hay una gran noticia para el club felino previo a la final, ya que Nico Ibáñez está de regreso para poder participar en el encuentro de ida, tras haberse perdido la semifinal de vuelta por un problema muscular.

Guido Pizarro | Azael Rodriguez/GettyImages

Últimas noticias del Toluca

Luego de conseguir el pase a la gran final para así poder buscar el bicampeonato, el técnico argentino Antonio Mohamed celebró y se dijo ilusionado con lograr dicha hazaña, además de estar feliz con el grupo que dirige.



“Obvio que estamos ilusionados, desde que clasificamos hace como una hora más o menos estamos todos ilusionados, con la ilusión de hacer historia en este club así que descansaremos muy bien y nos prepararemos para buscar la gran final. Llegamos a las dos finales del año, entonces sería hermoso poder coronar este año con otro título, así que vamos por eso, nos queda un paso más”, lanzó El Turco.



Sobre el tema del capitán Alexis Vega, el estratega fue claro y descartó que el extremo pueda estar listo para ver acción en el primer cotejo, esperando que pueda estar disponible para el duelo que habrá en el Infierno.



“Veremos cómo es la semana de él. Nos gustaría que esté pero tampoco lo vamos a exponer a una lesión más grave así que dependerá de todo. Posiblemente sí está, estará en la vuelta. De acá a la vuelta todavía tiene una semana porque es domingo, así que vamos a esperar la evolución que tenga”, comunicó.

Antonio Mohamed | Manuel Velasquez/GettyImages

POSIBLES ALINEACIONES

Tigres (4-2-3-1)

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Marco Farfán, Joaquim Pereira, Jesús Angulo, Jesús Garza

Mediocampistas: Fernando Gorriarán, Rómulo Zwarg, Juan Brunetta

Delanteros: Ángel Correa, André-Pierre Gignac, Diego Laínez

Suplentes: Felipe Rodríguez, Juan Purata, Juan Vigón, Ozziel Herrera, Javier Aquino, Edgar López, Uriel Antuna, Osvaldo Rodríguez, Rafael Guerrero, Marcelo Flores, Nico Ibáñez

Juan Brunetta | Azael Rodriguez/GettyImages

Toluca (4-2-3-1)

Portero: Hugo González

Defensas: Jesús Gallardo, Fede Pereira, Antonio Briseño, Diego Barbosa

Mediocampistas: Nico Castro, Marcel Ruiz, ‘Canelo’ Angulo

Delanteros: Franco Romero, Helinho Castro, Paulinho Dias

Suplentes: Everardo López, Santiago Simón, Robert Morales, Juanpi Domínguez, Oswaldo Virgen, Mauricio Isais, Alek Álvarez, Fernando Arce, Luis García, Héctor Herrera, Víctor Arteaga

Alek Álvarez, Jesús Gallardo, 'Canelo' Angulo | Manuel Velasquez/GettyImages

Pronóstico SI

Tal como ocurrió en la fase regular podríamos esperar que hayan bastantes anotaciones, sin embargo, al tratarse de una final donde el título está en juego, es posible que ambos salgan a cuidarse, sobre todo el visitante, lo cual a la vez puede ser peligroso por el poderoso plantel que tiene Tigres. Aun con la ausencia de Alexis Vega, Toluca ha demostrado que no tiene dependencia del extremo, aunque eso sí, su cuota goleadora ha ido a menos. La balanza podría inclinarse por los regios que han cerrado de gran forma la Liguilla.

Tigres 1-0 Toluca

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026