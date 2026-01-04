Tijjani Reijnders sigue encendido: anota por tercer partido consecutivo con el Manchester City

El Manchester City no quiere perder la oportunidad de acercársele al Arsenal en la cima de la clasificación de la Premier League y ya le gana un gol por cero al Chelsea en esta Jornada 20 de la temporada 2025/26, esto gracias a un gol de Tijjani Reijnders antes de culminar la primera mitad.



Los Ciudadanos no conocen la derrota frente a los Blues en cualquier sitio desde el 17 de abril del 2021 cuando cayeron un gol por cero en las semifinales de la FA Cup y esto es una aliciente para seguir manteniendo esta hegemonía, la cual ya se hizo notoria en el Etihad Stadium este fin de semana.



Rayan Cherki tomó la esférica desde su propio campo, hizo una pared en el círculo central con Pedri y le cedió la pelota a Erling Haaland, quien no pudo recibir la pelota pero el rebote le favoreció al neerlandés, quien hizo un ligero recorte dentro del área y disparó de izquierda para batir a Filip Jörgensen.



Probably shouldn't call it his 'weak' foot 🤷‍♂️ pic.twitter.com/lTqNx9mv43 — Manchester City (@ManCity) January 4, 2026

Este fue el tercer gol de Reijnders de manera consecutiva en esta campaña, ya que le marcó al West Ham y al Notthinham Forest previo al parón invernal. Además este es su quinto gol en la campaña en 18 partidos disputados. También participó con asistencia o gol en cinco de sus últimos seis partidos como futbolista del City.