Tijuana vs América: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente recibirá al Club América en la Jornada 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX este viernes 9 de enero.
Ambos clubes vienen de haber sido eliminados en los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 a manos de equipos regios, el Club Tigres UANL y Club de Fútbol Monterrey, respectivamente.
De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será un partido importante.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tijuana vs América?
- Ciudad: Tijuana
- Estadio: Caliente
- Fecha: viernes 9 de enero
- Horario: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 05:00 horas (España)
¿Cómo se podrá ver el Tijuana vs América en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN USA
ViX y TUDN App
México
Sin transmisión
FOX One
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos 5 partidos de Tijuana
Rival
Resultadp
Competición
Tigres
5-0 D
Liga MX
Tigres
3-0 V
Liga MX
Juárez
3-1 V
Liga MX
Atlas
2-0 V
Liga MX
Pumas
4-1 D
Liga MX
Últimos 5 partidos de América
Rival
Resultadp
Competición
Monterrey
2-1 V
Liga MX
Monterrey
2-0 D
Liga MX
Toluca
2-0 V
Liga MX
León
2-0 D
Liga MX
Mazatlán
2-2 E
Liga MX
Últimas noticias de Tijuana
Los Xolos acabaron séptimos en la clasificación general del Apertura 2025 y fueorn derrotados en los cuartos de final ante Tigres. Los dirigidos por Sebastián Abreu tratarán de mejorar esa posición en este Clausura 2026.
Últimas noticias de América
Finalmente después de varios semestres vinculado con el conjunto azulcrema, el pivote brasileño del Atlético de San Luis, Rodrigo Dourado, firmó con las Águilas para el Torneo Clausura 2026 y volverá a las órdenes de André Jardine.
Posibles alineaciones
Tijuana
Portero: José Antonio Rodríguez.
Defensa: Rafael Fernández, Jackson Porozo, Alejandro Gómez, Jesús Vega.
Media: Iván Tona, Kevin Castañeda; Gilberto Mora.
Delantera: Ramiro Arciga, Adonis Preciado, Mourad El Ghezouani.
América
Portero: Luis Ángel Malagón.
Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Igor Lichnovsky, Cristian Borja.
Medios: Jonathan dos Santos, Alan Cervantes; Alejandro Zendejas, Alexis Gutiérrez, Brian Rodríguez.
Delanteros: Víctor Dávila.
Pronóstico SI
Será un partido muy especulativo, ninguno de los dos buscará arriesgar de más siendo la primera fecha y puede que el resultado termine en empate tomando en cuenta que ambos aún no están en su mejor nivel.
Tijuana 1-1 América
