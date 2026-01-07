Tijuana vs América: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente recibirá al Club América en la Jornada 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX este viernes 9 de enero.

Ambos clubes vienen de haber sido eliminados en los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 a manos de equipos regios, el Club Tigres UANL y Club de Fútbol Monterrey, respectivamente.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será un partido importante.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tijuana vs América?

Ciudad: Tijuana

Estadio: Caliente

Fecha: viernes 9 de enero

Horario: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 05:00 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el Tijuana vs América en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos TUDN USA ViX y TUDN App México Sin transmisión FOX One España Sin transmisión Sin transmisión

Últimos 5 partidos de Tijuana

Rival Resultadp Competición Tigres 5-0 D Liga MX Tigres 3-0 V Liga MX Juárez 3-1 V Liga MX Atlas 2-0 V Liga MX Pumas 4-1 D Liga MX

Últimos 5 partidos de América

Rival Resultadp Competición Monterrey 2-1 V Liga MX Monterrey 2-0 D Liga MX Toluca 2-0 V Liga MX León 2-0 D Liga MX Mazatlán 2-2 E Liga MX

Últimas noticias de Tijuana

Los Xolos acabaron séptimos en la clasificación general del Apertura 2025 y fueorn derrotados en los cuartos de final ante Tigres. Los dirigidos por Sebastián Abreu tratarán de mejorar esa posición en este Clausura 2026.

Últimas noticias de América

¡Listo para portar nuestros colores! Llegó el nuevo 17 al Club América. 🫡#DouradoEsÁguila pic.twitter.com/xHQ8NYSgOB — Club América (@ClubAmerica) January 5, 2026

Finalmente después de varios semestres vinculado con el conjunto azulcrema, el pivote brasileño del Atlético de San Luis, Rodrigo Dourado, firmó con las Águilas para el Torneo Clausura 2026 y volverá a las órdenes de André Jardine.

Posibles alineaciones

Tijuana

Portero: José Antonio Rodríguez.

Defensa: Rafael Fernández, Jackson Porozo, Alejandro Gómez, Jesús Vega.

Media: Iván Tona, Kevin Castañeda; Gilberto Mora.

Delantera: Ramiro Arciga, Adonis Preciado, Mourad El Ghezouani.

América

Portero: Luis Ángel Malagón.

Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Igor Lichnovsky, Cristian Borja.

Medios: Jonathan dos Santos, Alan Cervantes; Alejandro Zendejas, Alexis Gutiérrez, Brian Rodríguez.

Delanteros: Víctor Dávila.

Pronóstico SI

Será un partido muy especulativo, ninguno de los dos buscará arriesgar de más siendo la primera fecha y puede que el resultado termine en empate tomando en cuenta que ambos aún no están en su mejor nivel.

Tijuana 1-1 América

