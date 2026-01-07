Sports Illustrated Fútbol

Tijuana vs América: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Las Águilas visitarán la frontera para medirse a los Xolos en la primera fecha del Clausura 2026
Benjamín Guerra
La previa de Tijuana vs América en la Jornada 1 de la Liga MX
La previa de Tijuana vs América en la Jornada 1 de la Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

El Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente recibirá al Club América en la Jornada 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX este viernes 9 de enero.

Ambos clubes vienen de haber sido eliminados en los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 a manos de equipos regios, el Club Tigres UANL y Club de Fútbol Monterrey, respectivamente.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será un partido importante.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tijuana vs América?

  • Ciudad: Tijuana
  • Estadio: Caliente
  • Fecha: viernes 9 de enero
  • Horario: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 05:00 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el Tijuana vs América en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

TUDN USA

ViX y TUDN App

México

Sin transmisión

FOX One

España

Sin transmisión

Sin transmisión

Últimos 5 partidos de Tijuana

Rival

Resultadp

Competición

Tigres

5-0 D

Liga MX

Tigres

3-0 V

Liga MX

Juárez

3-1 V

Liga MX

Atlas

2-0 V

Liga MX

Pumas

4-1 D

Liga MX

Últimos 5 partidos de América

Rival

Resultadp

Competición

Monterrey

2-1 V

Liga MX

Monterrey

2-0 D

Liga MX

Toluca

2-0 V

Liga MX

León

2-0 D

Liga MX

Mazatlán

2-2 E

Liga MX

Últimas noticias de Tijuana

Los Xolos acabaron séptimos en la clasificación general del Apertura 2025 y fueorn derrotados en los cuartos de final ante Tigres. Los dirigidos por Sebastián Abreu tratarán de mejorar esa posición en este Clausura 2026.

Últimas noticias de América

Finalmente después de varios semestres vinculado con el conjunto azulcrema, el pivote brasileño del Atlético de San Luis, Rodrigo Dourado, firmó con las Águilas para el Torneo Clausura 2026 y volverá a las órdenes de André Jardine.

Posibles alineaciones

Tijuana

Portero: José Antonio Rodríguez.

Defensa: Rafael Fernández, Jackson Porozo, Alejandro Gómez, Jesús Vega.

Media: Iván Tona, Kevin Castañeda; Gilberto Mora.

Delantera: Ramiro Arciga, Adonis Preciado, Mourad El Ghezouani.

América

Portero: Luis Ángel Malagón.

Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Igor Lichnovsky, Cristian Borja.

Medios: Jonathan dos Santos, Alan Cervantes; Alejandro Zendejas, Alexis Gutiérrez, Brian Rodríguez.

Delanteros: Víctor Dávila.

Pronóstico SI

Será un partido muy especulativo, ninguno de los dos buscará arriesgar de más siendo la primera fecha y puede que el resultado termine en empate tomando en cuenta que ambos aún no están en su mejor nivel.

Tijuana 1-1 América

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX

Published
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

