Tijuana vs Cruz Azul: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Xolos de Tijuana recibirá a Cruz Azul en partido correspondiente a la jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Este pinta para ser uno de los duelos más atractivos de la jornada: la Máquina Celeste llegará a este duelo como superlíder, mientras que los caninos se encuentran entre los ocho mejores del torneo.

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre este enfrentamiento: cómo y dónde ver, horarios, probables alineaciones, noticias, pronóstico y más.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Xolos vs Cruz Azul?

Ciudad: Tijuana, Baja California

Fecha: domingo 28 de septiembre

Horario: 23: 05 (US), 21:05 horas (México), 5:05 (España)

Estadio: Estadio Caliente

¿Cómo se podrá ver el Xolos vs Cruz Azul en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming online Estados Unidos TUDN TUDN.com, TUDN App México TUBI y FOX TUBI y FOX

Tijuana v Cruz Azul - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

Últimos cinco partidos de Xolos

Rival Resultado Competencia Santos Laguna 1-0 D Apertura 2025 León 5-0 V Apertura 2025 San Luis 1-1 Apertura 2025 Necaxa 3-0 V Apertura 2025 Chivas 3-3 Apertura 2025

Últimos cinco partidos del Cruz Azul

Rival Resultado Competencia Querétaro 2-2 Apertura 2025 Juárez 3-2 V Apertura 2025 Pachuca 0-1 V Apertura 2025 Chivas 1-2 V Apertura 2025 Toluca 1-0 V Apertura 2025

Últimas noticias de Cruz Azul

La Máquina Celeste fue capaz de venir de atrás y empatar con Querétaro en la jornada 10 del Apertura 2025. Una de las postales más recordadas del encuentro ante los Gallos Blancos fue el error de Kevin Mier que terminó en un gol de Santiago Homechenko desde la mitad de la cancha.

Tras la nueva falla del arquero colombiano, Nicolás Larcamón, estratega de Cruz Azul, le pidió a la afición cementera respaldar al jugador.

Las opiniones de redes son muy incisivas con Kevin y sabemos que ha cometido errores pero hoy no siento que sea si responsabilidad, sino más bien reconozco la buena definición del jugador rival Nicolás Larcamón

Posibles alineaciones

Xolos

Portero: José Antonio Rodríguez

Defensa: Rafael Fernández, Jackson Porozo, Alejandro Gómez, Jesús Vega

Media: Frank Boya, Iván Tona, Kevin Castañeda

Delantera: Ramiro Arciga, Adonis Preciado, Mourad El Ghezouani

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier

Defensa: Ignacio Rivero, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco, Carlos Rotondi

Media: Erik Lira, Carlos Rodríguez, José Paradela

Delantera: Gabriel Fernández, Mateusz Bogusz

Pronóstico SI

Tijuana 1-2 Cruz Azul

