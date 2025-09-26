Tijuana vs Cruz Azul: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Xolos de Tijuana recibirá a Cruz Azul en partido correspondiente a la jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Este pinta para ser uno de los duelos más atractivos de la jornada: la Máquina Celeste llegará a este duelo como superlíder, mientras que los caninos se encuentran entre los ocho mejores del torneo.
A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre este enfrentamiento: cómo y dónde ver, horarios, probables alineaciones, noticias, pronóstico y más.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Xolos vs Cruz Azul?
Ciudad: Tijuana, Baja California
Fecha: domingo 28 de septiembre
Horario: 23: 05 (US), 21:05 horas (México), 5:05 (España)
Estadio: Estadio Caliente
¿Cómo se podrá ver el Xolos vs Cruz Azul en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming online
Estados Unidos
TUDN
TUDN.com, TUDN App
México
TUBI y FOX
TUBI y FOX
Últimos cinco partidos de Xolos
Rival
Resultado
Competencia
Santos Laguna
1-0 D
Apertura 2025
León
5-0 V
Apertura 2025
San Luis
1-1
Apertura 2025
Necaxa
3-0 V
Apertura 2025
Chivas
3-3
Apertura 2025
Últimos cinco partidos del Cruz Azul
Rival
Resultado
Competencia
Querétaro
2-2
Apertura 2025
Juárez
3-2 V
Apertura 2025
Pachuca
0-1 V
Apertura 2025
Chivas
1-2 V
Apertura 2025
Toluca
1-0 V
Apertura 2025
Últimas noticias de Cruz Azul
La Máquina Celeste fue capaz de venir de atrás y empatar con Querétaro en la jornada 10 del Apertura 2025. Una de las postales más recordadas del encuentro ante los Gallos Blancos fue el error de Kevin Mier que terminó en un gol de Santiago Homechenko desde la mitad de la cancha.
Tras la nueva falla del arquero colombiano, Nicolás Larcamón, estratega de Cruz Azul, le pidió a la afición cementera respaldar al jugador.
Las opiniones de redes son muy incisivas con Kevin y sabemos que ha cometido errores pero hoy no siento que sea si responsabilidad, sino más bien reconozco la buena definición del jugador rivalNicolás Larcamón
Posibles alineaciones
Xolos
Portero: José Antonio Rodríguez
Defensa: Rafael Fernández, Jackson Porozo, Alejandro Gómez, Jesús Vega
Media: Frank Boya, Iván Tona, Kevin Castañeda
Delantera: Ramiro Arciga, Adonis Preciado, Mourad El Ghezouani
Cruz Azul
Portero: Kevin Mier
Defensa: Ignacio Rivero, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco, Carlos Rotondi
Media: Erik Lira, Carlos Rodríguez, José Paradela
Delantera: Gabriel Fernández, Mateusz Bogusz
Pronóstico SI
Tijuana 1-2 Cruz Azul
Más noticias sobre la Liga MX
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.