Tijuana vs Juárez: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La fase regular ha terminado y comienza la emoción del Play-In del Apertura 2025. Los Xolos de Tijuana, que cerraron el torneo en la séptima posición, reciben en el Estadio Caliente a los Bravos de Juárez, octavos de la general.
Es el duelo de la "Serie A" del repechaje: el ganador clasificará directamente a Cuartos de Final como séptimo sembrado, mientras que el perdedor tendrá una segunda oportunidad contra el ganador de la serie entre el 9° y el 10°.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el jueves.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tijuana vs Juárez?
- Ciudad: Tijuana, Baja California
- Fecha: jueves 20 de noviembre
- Horario: 23:00 (hora de EE.UU. ET), 21:00 horas (México), 05:00 horas del viernes (España)
- Estadio: Estadio Caliente
¿Cómo se podrá ver el Tijuana vs Juárez en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN, Univision
Fubo, TUDN.com
México
Caliente TV
Caliente TV, Amazon Prime
Últimos cinco partidos de Tijuana
Rival
Resultado
Competición
Atlas
2-0 V
Liga MX
Pumas
1-4 D
Liga MX
Tigres
0-2 D
Liga MX
Toluca
0-0 E
Liga MX
Puebla
3-4 D
Liga MX
Últimos cinco partidos de Juárez
Rival
Resultado
Competición
Querétaro
1-2 D
Liga MX
Atl. San Luis
2-1 V
Liga MX
Puebla
4-4 E
Liga MX
Monterrey
2-4 D
Liga MX
Pachuca
2-2 E
Liga MX
Últimas noticias de Tijuana
El equipo de Sebastián Abreu logró rescatar el séptimo lugar gracias a una sólida victoria 2-0 sobre Atlas en la última jornada, rompiendo una racha negativa de cinco partidos sin ganar.
La localía en el campo sintético del Caliente es su mayor fortaleza. Xolos sabe que ganar este jueves les evita el desgaste de un segundo partido de repechaje y les da días de descanso antes de la Liguilla.
Últimas noticias de Juárez
Los Bravos llegan con dudas tras caer sorpresivamente 1-2 en casa ante Querétaro en el cierre de la fase regular, un resultado sorpresivo que les impidió escalar posiciones.
A pesar de contar con una ofensiva capaz de anotar muchos goles (como el 4-4 vs Puebla), su defensa ha sido frágil, permitiendo goles en sus últimos cinco encuentros consecutivos. El equipo fronterizo buscará dar la sorpresa para asegurar su boleto histórico a la fiesta grande.
Posibles alineaciones
Tijuana
- Portero: Antonio Rodríguez
- Defensas: Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Jesús Vega
- Centrocampistas: Unai Bilbao, Iván Tona Olmeda
- Medios Ofensivos: Ramiro Árciga, Kevin Castañeda, Domingo Blanco
- Delantero: Mourad El Ghezouani.
Juárez
- Portero: Sebastián Jurado
- Defensas: Denzell García, Moisés Mosquera, Jesús Murillo, Alejandro Mayorga
- Centrocampistas: Homer Martínez, Dieter Villalpando, Madson
- Delanteros: Ricardinho, José Luis Rodríguez, Óscar Estupiñán.
Pronóstico SI
Se espera un duelo intenso en la frontera. Tijuana recuperó la memoria futbolística justo a tiempo y el factor cancha suele ser determinante en el Estadio Caliente. Juárez tiene pegada con Estupiñán, pero sus errores defensivos ante Querétaro dejaron muchas dudas. Xolos debería aprovechar esas facilidades para avanzar.
Tijuana 3-1 Juárez
