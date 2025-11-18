Tijuana vs Juárez: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La fase regular ha terminado y comienza la emoción del Play-In del Apertura 2025. Los Xolos de Tijuana, que cerraron el torneo en la séptima posición, reciben en el Estadio Caliente a los Bravos de Juárez, octavos de la general.

Es el duelo de la "Serie A" del repechaje: el ganador clasificará directamente a Cuartos de Final como séptimo sembrado, mientras que el perdedor tendrá una segunda oportunidad contra el ganador de la serie entre el 9° y el 10°.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el jueves.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tijuana vs Juárez?

Ciudad : Tijuana, Baja California

: Tijuana, Baja California Fecha : jueves 20 de noviembre

: jueves 20 de noviembre Horario : 23:00 (hora de EE.UU. ET), 21:00 horas (México), 05:00 horas del viernes (España)

: 23:00 (hora de EE.UU. ET), 21:00 horas (México), 05:00 horas del viernes (España) Estadio: Estadio Caliente

TOPSHOT-FBL-MEX-TIJUANA-ATLAS | GUILLERMO ARIAS/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Tijuana vs Juárez en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos TUDN, Univision Fubo, TUDN.com México Caliente TV Caliente TV, Amazon Prime

Últimos cinco partidos de Tijuana

Rival Resultado Competición Atlas 2-0 V Liga MX Pumas 1-4 D Liga MX Tigres 0-2 D Liga MX Toluca 0-0 E Liga MX Puebla 3-4 D Liga MX

Últimos cinco partidos de Juárez

Rival Resultado Competición Querétaro 1-2 D Liga MX Atl. San Luis 2-1 V Liga MX Puebla 4-4 E Liga MX Monterrey 2-4 D Liga MX Pachuca 2-2 E Liga MX

Atletico San Luis v FC Juarez - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Últimas noticias de Tijuana

El equipo de Sebastián Abreu logró rescatar el séptimo lugar gracias a una sólida victoria 2-0 sobre Atlas en la última jornada, rompiendo una racha negativa de cinco partidos sin ganar.

La localía en el campo sintético del Caliente es su mayor fortaleza. Xolos sabe que ganar este jueves les evita el desgaste de un segundo partido de repechaje y les da días de descanso antes de la Liguilla.

Últimas noticias de Juárez

Los Bravos llegan con dudas tras caer sorpresivamente 1-2 en casa ante Querétaro en el cierre de la fase regular, un resultado sorpresivo que les impidió escalar posiciones.

A pesar de contar con una ofensiva capaz de anotar muchos goles (como el 4-4 vs Puebla), su defensa ha sido frágil, permitiendo goles en sus últimos cinco encuentros consecutivos. El equipo fronterizo buscará dar la sorpresa para asegurar su boleto histórico a la fiesta grande.

Tijuana v FC Juarez - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Posibles alineaciones

Tijuana

Portero : Antonio Rodríguez

: Antonio Rodríguez Defensas : Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Jesús Vega

: Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Jesús Vega Centrocampistas : Unai Bilbao, Iván Tona Olmeda

: Unai Bilbao, Iván Tona Olmeda Medios Ofensivos : Ramiro Árciga, Kevin Castañeda, Domingo Blanco

: Ramiro Árciga, Kevin Castañeda, Domingo Blanco Delantero: Mourad El Ghezouani.

Juárez

Portero : Sebastián Jurado

: Sebastián Jurado Defensas : Denzell García, Moisés Mosquera, Jesús Murillo, Alejandro Mayorga

: Denzell García, Moisés Mosquera, Jesús Murillo, Alejandro Mayorga Centrocampistas : Homer Martínez, Dieter Villalpando, Madson

: Homer Martínez, Dieter Villalpando, Madson Delanteros: Ricardinho, José Luis Rodríguez, Óscar Estupiñán.

Pronóstico SI

Se espera un duelo intenso en la frontera. Tijuana recuperó la memoria futbolística justo a tiempo y el factor cancha suele ser determinante en el Estadio Caliente. Juárez tiene pegada con Estupiñán, pero sus errores defensivos ante Querétaro dejaron muchas dudas. Xolos debería aprovechar esas facilidades para avanzar.

Tijuana 3-1 Juárez

