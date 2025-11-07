Todas las bajas por lesión que tendría Javier Aguirre en esta Fecha FIFA con México

La selección mexicana tendrá dos encuentros amistosos el 15 y 18 de noviembre frente a Uruguay y Paraguay, rivales sudamericanos de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, desafortunadamente para estos enfrentamientos habría hasta siete futbolistas ausentes por lesiones, así lo aseguran fuentes de Azteca Deportes.

Cabe mencionar que de estos jugadores el único que aún podría recuperarse para poder disputar los duelos es el juvenil Gilberto Mora quien sufrió una lesión menor, por lo que alcanzaría a ser convocado.

Además, destacan las ausencias de los atacantes Santiago Giménez y Julián Quiñones, aunque para buena fortuna eso abriría la puerta a la convocatoria de Armando González, el goleador de las Chivas está pasando un momento extraordinario, por lo que es de los jugadores que se espera que sean llamados.

Por otra parte, los ausentes por decisión técnica de esta convocatoria serían: Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Julián Araujo y Carlos Rodríguez.



¡Aguirre lo llamó! 🇲🇽🐜



De acuerdo a informaión de @OmarVV9, Armando 'Hormiga' González formaría parte de la convocatoria de México para medirse a Uruguay y Paraguay.



Los goles del joven delantero con Chivas comienzan a llamar la atención. pic.twitter.com/Ps1Drg4f7o — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 7, 2025

Los siete jugadores lesionados que son baja del combinado azteca

Alexis Vega es una de las bajas para los juegos de noviembre | Agustin Cuevas/GettyImages

Rodrigo Huescas: lesión de ligamentos de su rodilla (entre seis y nueve meses de recuperación). Podría regresar previo al Mundial, pero luce complicado.

César Montes: más que una lesión, se trató de un fuerte golpe. Su ojo se vio afectado al presentar un hematoma. El jugador se quedaría en Rusia para recuperarse.

Gilberto Mora: lesión, fractura del tercer metacarpiano de la mano izquierda (volvería pronto). Se cree que podría llegar a esta convocatoria, sin embargo, habrá que esperar a que se haga oficial.

César Huerta: molestias en la pelvis, aunque sin precisión sobre el grado de lesión (sería baja por tres semanas). Se quedaría en Bélgica para su recuperación.

Alexis Vega: lesión grado II (desgarro) del semitendinoso en el muslo izquierdo (4 semanas de recuperación). Regresaría hasta la Liguilla del fútbol mexicano.

Julián Quiñones: molestia muscular en el posterior (sin mayores precisiones, pero estaría tres semanas de baja). Regresaría a la actividad en la liga árabe.