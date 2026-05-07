Todas las camisetas filtradas de la Premier League para la temporada 2026/27

La temporada 2025/26 de la Premier League apenas había entrado en su segunda mitad cuando la estética de la siguiente campaña ya empezaba a definirse. Aunque aún no hay confirmaciones oficiales, ya empiezan a aparecer filtraciones de las equipaciones para la temporada 2026/27. Ahora que la información está en marcha, cada vez tendremos más detalles sobre las combinaciones de colores y los diseños.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC.

Aquí tienes un resumen de todas las equipaciones filtradas de la Premier League para la temporada 2026/27.

1. Arsenal

This truly is a work of art. Who wants one? 😍 pic.twitter.com/0D8ES5nDIf — Gooner Chris (@ArsenalN7) May 3, 2026

Es muy probable que el Arsenal incorpore algunos parches dorados de la Premier League a su equipación para la temporada 2026/27.



La local, según se ha informado, luce clásica a primera vista, pero presenta detalles sutiles que la hacen más interesante. Por ejemplo, tiene un cuello burdeos con un estampado en zigzag, y es raro que la equipación local del Arsenal incluya varios tonos de rojo.



Pocos clubes han sabido capitalizar el poder de la nostalgia como los Gunners, quienes sin duda planean lanzar innumerables diseños derivados a lo largo del año para seguir generando ingresos.

2. Aston Villa

Camiseta 2026/27 del Aston Villa | Foto: FootyHeadlines

Las primeras filtraciones sobre las equipaciones del Aston Villa para la temporada 2026/27 sugieren un cambio respecto a lo habitual.



Según se informa, la nueva equipación local del club se inspira en la de 1969 y contará con un cuello azul celeste en un diseño tipo polo. Es una época interesante a la que el club evocar, teniendo en cuenta que el Villa se encontraba en la parte baja de la Segunda División. Descendió a la tercera división en 1970.

3. Bournemouth

We’re delighted to announce a new multi-year partnership with Hummel – a club-record kit deal for #afcb ❤️🖤 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 4, 2026

Los únicos detalles disponibles sobre la nueva equipación del Bournemouth son que tendrá un nuevo patrocinador. Los Cherries han dejado de lado a Umbro y se han decantado por Hummel, una marca con una larga trayectoria en el diseño de indumentaria de fútbol con mucho estilo.

4. Brentford

A shared commitment to data-driven decision making, smart recruitment and talent development 🤝@Indeed, the #1 job site in the world, will be our new principal and front-of-shirt partner from the 26/27 season — Brentford FC (@BrentfordFC) April 21, 2026

El Brentford ha prescindido de Hollywood Bets como patrocinador principal de su camiseta, e Indeed, el "sitio web de empleo número uno del mundo", será el protagonista de la indumentaria de la próxima temporada.



Una imagen de adelanto de su nueva camiseta local para la próxima temporada muestra la continuidad de sus clásicas rayas rojas y blancas, con un sutil diseño ondulado integrado en el tejido.

5. Chelsea

💥 Chelsea x Nike 💥



🦁 New 26/27 Home Kit! pic.twitter.com/7BevcG3PRo — Opaleak (@opaleak) April 5, 2026

Se espera que la nueva equipación local del Chelsea incorpore llamativos detalles en amarillo —u "oro del Medio Oriente"— que contrasten con el azul marino. El emblemático escudo del león del club podría aparecer sutilmente superpuesto en el centro del diseño y podría ocupar todo el protagonismo si el Chelsea continúa su infructuosa búsqueda de un patrocinador permanente para la parte frontal de la camiseta.



El actual patrocinador, la empresa de inteligencia artificial IFS, firmó el contrato en febrero y este expira al final de la temporada. Los Blues han perdido millones al no firmar un patrocinador a largo plazo, en otro ejemplo de los intentos fallidos de la compañía por demostrar su superioridad sobre el resto de la industria del fútbol.

6. Leeds United

⚪🔵🟡 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: Leeds United 26-27 Home Kit Leaked: https://t.co/sC6HR9ze70 — Footy Headlines (@Footy_Headlines) April 28, 2026

Los fieles seguidores de Elland Road podrán disfrutar de una indumentaria sin precedentes para la temporada 2026/27. Por primera vez en la historia del club, la camiseta local del Leeds United lucirá rayas horizontales. Un hito, sin duda.



Seguramente se inspiraron en su camiseta Admiral de la temporada 2005/06, que lucía finas rayas verticales azules y amarillas.

7. Liverpool

🚨✅ 𝗟𝗘𝗔𝗞𝗘𝗗: Another leak has come out, this time revealing the look of the 2026/27 Liverpool jersey and its true colors up in person.



It honestly looks way better than expected. https://t.co/Q2PHz05DHK pic.twitter.com/YXoQgTwqeI — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) May 4, 2026

Ya se intuye cómo lucirá el Liverpool ante su afición la próxima temporada, y las últimas filtraciones apuntan a que se inspirará en la icónica camiseta local patrocinada por Candy, usada entre 1989 y 1991. Sin embargo, se cree que esta versión tendrá un tono mucho más oscuro, incluso comparado con la camiseta local de la temporada 2025/26.



La época de Candy marcó el final de la gran era de dominio del Liverpool en Inglaterra. Cuando Sir Kenny Dalglish llevó al club al título de la Premier League en la temporada 1989/90, representó el décimo título del club en 15 temporadas de liga. No volverían a ganar otro en 30 años. Arne Slot (o quien esté al mando cuando comience la temporada 2026/27) espera que la sequía sea más corta.

8. Manchester City

Últimamente, Puma ha creado diseños originales para el Manchester City, aunque la equipación local se ha mantenido relativamente clásica.



La camiseta local de la temporada 2026/27 luce bastante tradicional, pero presenta un degradado de azul celeste a blanco en la parte inferior que podría animar a algunos aficionados a usar los pantalones cortos blancos a juego.

9. Manchester United

Las imágenes filtradas de Bruno Fernandes vistiendo la equipación local del Manchester United para la temporada 2026/27 causaron furor en internet, tras la emotiva victoria de los Red Devils en el derbi de Manchester, el partido de debut de Michael Carrick en su segunda etapa como entrenador.



La mayoría está más que satisfecha con la camiseta filtrada, que presenta un cuello impecable y detalles en blanco. Muchos también estarán deseando ver a Carrick al mando del equipo con esta nueva imagen.

10. Newcastle

La característica distintiva de la equipación del Newcastle es evidente: las rayas. Las franjas verticales blancas y negras han adoptado diversas formas a lo largo de los años y podrían sufrir un nuevo cambio esta temporada.



Las últimas filtraciones sugieren que las Urracas podrían optar por rayas de distintos tamaños, con franjas negras cada vez más estrechas que se extienden desde cada franja más grande. Quizás el genio detrás del diseño sea un físico entusiasta, ya que se asemeja asombrosamente a la representación visual del efecto Doppler.

11. Tottenham

#thfc Home Kit 26/27 has leaked.



The only design element of the kit is subtle diagonal striping on the body.



This design draws inspiration from the famous mid-1980s Hummels kits. pic.twitter.com/NvNfBjmE71 — Lilywhite Rose (@Lilywhite_Rose) March 31, 2026

Sorprendentemente, existe una posibilidad real de que la nueva equipación del Tottenham Hotspur se use en la Championship. Las últimas filtraciones sugieren que la Premier League no se perderá nada especial.



La camiseta local de la temporada 2026/27 presenta un detalle bastante interesante: franjas diagonales.

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