Todos los dorsales de la plantilla del Barcelona para la temporada 2025/26

El FC Barcelona ya ha definido la asignación de dorsales para la temporada 2025/26. Este listado refleja no solo las opciones tácticas de Hansi Flick, sino también la identidad y el futuro del club.

El reparto de dorsales permite observar la mezcla de jugadores consolidados, fichajes recientes y jóvenes que emergen desde La Masia. Números icónicos como el ‘10’, ahora en manos de Lamine Yamal, simbolizan el cambio generacional. Dos dorsales como el ‘5’ o el ‘14’ podrían ser ocupadas por refuerzos en el mercado de invierno.quedaron libres pero ya han sido ocupados por nuevos jugadores.

La directiva ha priorizado mantener dorsales históricos para posiciones clave, como el ‘1’ para el arquero y el ‘9’ para el referente ofensivo, reforzando la tradición en el plantel. Además, se han registrado varios juveniles con dorsales altos, manteniendo la política de dar oportunidades a talentos formados en casa.

FC Barcelona v Como1907 - Joan Gamper Trophy | Judit Cartiel/GettyImages

A continuación, la plantilla con sus dorsales en orden ascendente:

1 - Marc-André ter Stegen

3 - Alejandro Balde

4 - Ronald Araújo

5 - Pau Cubarsí

6 - Gavi

7 - Ferran Torres

8 - Pedri

9 - Robert Lewandowski

10 - Lamine Yamal

11 - Raphinha

13 - Iñaki Peña

14 - Marcus Rashford

15 - Andreas Christensen

16 - Fermín López

17 - Marc Casadó

18 - Gerard Martín

20 - Dani Olmo

21 - Frenkie de Jong

22 - Marc Bernal

23 - Jules Koundé

24 - Eric García

25 - Wojciech Szczęsny

28 - Roony Bardghji

*Dorsales libres: 2, 12, 19

Con estos dorsales, el Barcelona encara la nueva temporada con una plantilla que combina experiencia, talento joven y versatilidad. La inclusión de futbolistas como Roony Bardghji o Dani Olmo aporta variantes ofensivas, mientras que la base defensiva sigue confiando en Araújo, Koundé y Christensen.

La afición espera que esta mezcla de veteranía y juventud le permita al club competir en todas las competiciones: LaLiga, Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España. La temporada 2025/26 podría marcar el inicio de una etapa dorada para los azulgranas si el proyecto deportivo logra consolidarse.

