Todos los dorsales de la plantilla del Real Madrid para la temporada 2025/26

El Real Madrid ha oficializado la lista de dorsales para la temporada 2025/26, un anuncio que siempre genera expectativa entre aficionados y analistas. Los números no solo identifican a los futbolistas en el campo, sino que muchas veces se convierten en parte de su marca personal y su historia en el club.
Para este nuevo curso no habido cmabios significativos de dorsales, pues las salidas de Luca Modric y Lucas Vázquez han dejado libres el 10 y el 17, que rápidamente han pasado a tener nuevo dueño. Así mismo, los fichajes han elegido dorsales que estaban libres.
1 - Courtois
2 - Carvajal
3 - Militão
4 - Alaba
5 - Bellingham
6 - Camavinga
7 - Vinícius
8 - Valverde
9 - Endrick
10 - Mbappé
11 - Rodrygo
12 - Alexander-Arnold
13 - Lunin
14 - Tchouaméni
15 - Arda Güler
16 - Gonzalo García
17 - Raúl Asencio
18 - Álvaro Carreras
19 - Ceballos
20 - Fran García
21 - Brahim Díaz
22 - Rüdiger
23 - Mendy
24 - Dean Huijsen
30 - Mastantuono
¿Por qué Franco Mastantuno usará la dorsal número 30?
Un caso especial es el de Franco Mastantuono, joya argentina de 17 años. El club lo ha registrado como jugador del Castilla, lo que le permitirá vestir el dorsal 30 esta temporada. Esta decisión estratégica libera plazas en el primer equipo y le da tiempo para adaptarse al fútbol español, mientras podrá disputar partidos oficiales con los mayores cuando sea requerido.
La temporada 2025/26 promete grandes emociones, y cada dorsal lleva consigo una historia que los hinchas seguirán de cerca. El Real Madrid debutará en LaLiga el próximo martes 19 de agosto, cuando reciba al Osasuna.
