Todos los dorsales de la plantilla del Real Madrid para la temporada 2025/26

El Real Madrid ha oficializado la lista de dorsales para la temporada 2025/26, un anuncio que siempre genera expectativa entre aficionados y analistas. Los números no solo identifican a los futbolistas en el campo, sino que muchas veces se convierten en parte de su marca personal y su historia en el club.

Para este nuevo curso no habido cmabios significativos de dorsales, pues las salidas de Luca Modric y Lucas Vázquez han dejado libres el 10 y el 17, que rápidamente han pasado a tener nuevo dueño. Así mismo, los fichajes han elegido dorsales que estaban libres.

Todas las dorsales del Real Madrid para la temporada 2025/26

1 - Courtois

2 - Carvajal

3 - Militão

4 - Alaba

5 - Bellingham

6 - Camavinga

7 - Vinícius

8 - Valverde

9 - Endrick

10 - Mbappé

11 - Rodrygo

12 - Alexander-Arnold

13 - Lunin

14 - Tchouaméni

15 - Arda Güler

16 - Gonzalo García

17 - Raúl Asencio

18 - Álvaro Carreras

19 - Ceballos

20 - Fran García

21 - Brahim Díaz

22 - Rüdiger

23 - Mendy

24 - Dean Huijsen

30 - Mastantuono

WSG Tirol v Real Madrid CF - Pre-Season Friendly | Jan Hetfleisch/GettyImages

¿Por qué Franco Mastantuno usará la dorsal número 30?

Un caso especial es el de Franco Mastantuono, joya argentina de 17 años. El club lo ha registrado como jugador del Castilla, lo que le permitirá vestir el dorsal 30 esta temporada. Esta decisión estratégica libera plazas en el primer equipo y le da tiempo para adaptarse al fútbol español, mientras podrá disputar partidos oficiales con los mayores cuando sea requerido.

La temporada 2025/26 promete grandes emociones, y cada dorsal lleva consigo una historia que los hinchas seguirán de cerca. El Real Madrid debutará en LaLiga el próximo martes 19 de agosto, cuando reciba al Osasuna.

