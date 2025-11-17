Todas las selecciones clasificadas para la repesca europea del Mundial 2026

El Mundial empieza a tomar forma, pero hay selecciones importantes que librarán la última batalla en marzo para intentar sacar el pasaje a la cita que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. En cuanto a lo que es Europa, Inglaterra, Francia, Portugal, Noruega y Croacia ya tienen asegurada su plaza en la próxima Copa del Mundo.

A continuación, todos los clasificados a la repesca europea.

1. Italia

Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Marco Luzzani/GettyImages

Los italianos tuvieron una fase de grupos complicadísima y quedaron marginados a la repesca. Con cuatro mundiales en su palmarés, no pueden darse el lujo de no estar en otra Copa del Mundo.



Los ahora dirigidos por Gennaro Gatusso se perdieron los últimos dos Mundiales y buscarán cortar la mala racha de ausencias en 2026.

2. Irlanda

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-HUN-IRL | ATTILA KISBENEDEK/GettyImages

Los irlandeses sacaron pasaje a la repesca de una manera heroica, con un gol agónico de Troy Parrott a los 95' en condición de visitante contra Hungría.



Buscarán su cuarta aparición mundialista en este 2026 tras más de dos décadas de no decir presente.

3. Ucrania

Ukraine v Iceland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Sebastian Frej/GettyImages

Ucrania jugó su primer y único mundial en Alemania 2006, cuando llegó intempestivamente a los cuartos de final con una selección increíble capitaneada por Andriy Shevchenko. En ese entonces, cayeron por 3-0 contra Italia, que sería campeón del mundo días más tarde.



Ahora, en un contexto complejo para su gente por la guerra con Rusia, intentará darle un mimo a su pueblo en la repesca para decir presente en la Copa del Mundo.

4. Albania

Albania v England - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Alex Pantling/GettyImages

Los albanos nunca se clasificaron a un Mundial, y buscarán hacer historia el próximo marzo metiéndose por primera vez en la máxima cita.



En 2016 jugaron una Eurocopa por primera vez, teniendo su segunda presencia en 2024.

5. República Checa

FBL-WC-2018-QUALIFIER-CZE-SMR | AFP Contributor/GettyImages

Como Checoslovaquia fueron subcampeones del Mundo en dos oportunidades, en 1934 y 1962.



Desde que es la República Checa, jugó solamente en Alemania 2006 y se quedó afuera en fase de grupos, compartiendo la zona E con Italia, Estados Unidos y Ghana.

6. Rumania

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-ROM-AUT | DANIEL MIHAILESCU/GettyImages

Jugaron siete de los 22 mundiales disputados hasta el momento, y su mejor cosecha fue los cuartos de final alcanzados en Estados Unidos 1994.



En ese entonces, eliminaron en octavos a la selección argentina, que llegaba con el ánimo por el suelo tras el doping positivo de Diego Armando Maradona.

7. Irlanda del Norte

Slovakia v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | David Balogh/GettyImages

Si bien hace tiempo es un equipo de segundo o tercer orden en el fútbol europeo, han sabido jugar tres Mundiales: 1958, 1982 y 1986. En el primero, disputado en Suecia, lograron alcanzar los cuartos de final.

8. Suecia

Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Mattia Ozbot/GettyImages

Si bien no fueron a Qatar 2022 y su presentación en las eliminatorias fue espantosamente mala, su posición en la UEFA Nations League les abrió la posibilidad de la redención en la repesca.



En 1958, como locales, fueron subcampeones del mundo. En 1950 y 1994 consiguieron la medalla de bronce. Van por más.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026