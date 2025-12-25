Todo lo que debes saber sobre el tradicional Boxing Day inglés

El Boxing Day es una festividad que se celebra durante las fiestas navideñas y es típica en Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y otros países que forman parte de la Commonwealth.

Aquí te dejamos todo lo que debes saber:

¿Qué es el Boxing Day?

El Boxing Day es un día festivo en Reino Unido. Se celebra anualmente el día después de Navidad, el 26 de diciembre. Durante este día se promueve la realización de donaciones y regalos a los pobres.

Es fiesta nacional tanto en Reino Unido como en Irlanda. Si el Boxing Day cae en sábado, el siguiente lunes es fiesta. Si es el día de Navidad el que cae en sábado, los siguientes lunes y martes serán fiestas nacionales. Todas las escuelas y muchas otras organizaciones se encuentran cerradas durante este periodo. Muchas incluso durante toda la semana entre Navidad y Año Nuevo.

¿Cuál es el origen del Boxing Day?

Se trata de una fiesta, en la más pura tradición británica, cuyo origen se remonta al S. XIX, cuando, en tiempos de la Reina Victoria, se decidió que, en el caso de que la Navidad cayera en domingo, los trabajadores tuvieran un día extra para disfrutar de su tiempo libre. De este modo, lo que, en principio, fue una excepción, pronto se convirtió en una costumbre asentada y una festividad más en el calendario británico. Así nació el Boxing Day, que traducido al español es algo así como “El día del paquete” o el “Día del regalo”.

Así se celebra en la actualidad

A parte de tener fiesta, también es habitual que hoy en día que los empresarios o jefes entreguen a sus empleados algún tipo de regalos así como alguna carta. Lo único es que ahora no importa si este regalo se da antes del Boxing Day. Pero, más allá de los regalos y eventos de caridad, hoy en día, el Boxing Day es un día de encuentro y reunión con la familia y los amigos que ha trascendido el ámbito privado.

¿Por qué se juegan partidos de fútbol en el Boxing Day?

Hasta el año 1950, la tradición en Inglaterra era jugar partidos de fútbol en el día de Navidad y el día siguiente. Algo impensable en el fútbol moderno, en el que cada vez importa más el descanso y el estado físico de los futbolistas. Los cambios en la sociedad, la intensidad en los partidos y los impedimentos y dificultades en el transporte para que los aficionados pudieran acudir a los encuentros acabaron con el día 25 y se comenzó a jugar el 26 de diciembre, el Boxing Day.

¿El mejor Boxing Day de la historia de la Premier League?

Según informó ESPN, el año más prolífico que registran los archivos fue 1963, cuando se anotaron 66 goles en tan solo diez partidos con grandísimas goleadas como el 10-1 del Fulham al Ipswich Town y el 8-2 del Blackburn Rovers al West Ham United.

¿Por qué el Boxing Day 2025 será diferente?

Los contratos televisivos de la Premier League le han jugado una mala pasada a los fanáticos en este año, ya que el acuerdo estipula que los clubes ingleses deben jugar en 33 fines de semana, con solamente cinco jornadas entre semana. La mayoría de la fecha se jugará entre el sábado 27 y el domingo 28, solamente con el encuentro entre el Manchester United y el Newcastle como acción del Boxing Day.

