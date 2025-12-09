Todo lo que tienes que saber sobre los estadios de la MLS: características, ubicación y capacidad

Si la Major League Soccer (MLS) se distingue por algo es por su variedad. Hay variedad en la ubicación: con 30 equipos repartidos por Estados Unidos y Canadá, se representa una amplia gama de ciudades y culturas.

Hay variedad en los jugadores: desde superestrellas globales como Lionel Messi y Luis Suárez hasta jóvenes talentos locales como Cavan Sullivan. En la MLS hay una interesante mezcla entre el fichaje de figuras internacionales y desarrollo de nuevos valores.

Hay variedad en los uniformes: la liga es conocida por sus diseños audaces y coloridos, con equipos que adoptan estilos llamativos y poco convencionales.

Y también hay una gran variedad en los estadios: estos vienen en todas las formas y tamaños, algunos datan de principios del siglo XX, y otros son sedes de última generación construidas apenas en los últimos años.

A continuación te compartimos detalles de cada estadio de la MLS, incluyendo su capacidad, antigüedad y características distintivas.

Estadios de la MLS por equipo

Atlanta United (Mercedes-Benz Stadium)

Ubicación: Atlanta, Georgia



Capacidad: 73,019



Inaugurado: 2017



El Mercedes-Benz Stadium es el segundo estadio más grande de la MLS, con un techo retráctil único compuesto por ocho paneles triangulares translúcidos que, al abrirse por completo, crean la ilusión de un ave extendiendo sus alas.

Austin FC (Q2 Stadium)

Ubicación: Austin, Texas



Capacidad: 20,738



Inaugurado: 2021



Desde su incorporación en 2021, Austin FC ha agotado las entradas del Q2 Stadium en cada uno de sus 70 partidos de temporada regular y playoffs.

CF Montréal (Saputo Stadium)

Saputo Stadium | IMAGO

Ubicación: Montreal, Quebec



Capacidad: 20,341



Inaugurado: 2008



El Saputo Stadium está ubicado donde antes se encontraba la pista de atletismo de los Juegos Olímpicos de Verano de 1976. Desde su lado este, ofrece vista a la icónica torre inclinada del Estadio Olímpico.

Charlotte FC (Bank of America Stadium)

Ubicación: Charlotte, Carolina del Norte



Capacidad: 75,412



Inaugurado: 1996



Construido originalmente para los Carolina Panthers de la NFL, el Bank of America Stadium fue adaptado para albergar al Charlotte FC. Su capacidad se reduce a 38,000 en la mayoría de los partidos.

Chicago Fire (Soldier Field)

Ubicación: Chicago, Illinois



Capacidad: 61,500



Inaugurado: 1926



El Soldier Field es el estadio más antiguo de la MLS. Se encuentra junto al lago Míchigan y ha albergado importantes eventos deportivos, incluidos partidos del Mundial y finales de la Copa América. El Chicago Fire lo comparte con los Chicago Bears de la NFL.

Colorado Rapids (Dick’s Sporting Goods Park)

Ubicación: Commerce City, Colorado

Capacidad: 33,680

Inaugurado: 2007

Ubicado cerca de las Montañas Rocosas a 1,585 metros sobre el nivel del mar, es parte de uno de los complejos deportivos más grandes de EE.UU., rodeado por 22 canchas de fútbol adicionales.

Columbus Crew (Lower.com Field)

Ubicación: Columbus, Ohio



Capacidad: 20,011



Inaugurado: 2021



El Columbus Crew se mudó al Lower.com Field tras 22 años en el Historic Crew Stadium. En 2023, el equipo ganó ahí su tercera MLS Cup.

D.C. United (Audi Field)

Ubicación: Washington, D.C.



Capacidad: 20,000



Inaugurado: 2018



D.C. United jugó su primer partido en Audi Field el 14 de julio de 2018, ganando 3-1 al Vancouver Whitecaps. Sin embargo, el estadio tuvo fallos: una baranda se desprendió y golpeó a un periodista.



FC Cincinnati (TQL Stadium)

Ubicación: Cincinnati, Ohio



Capacidad: 26,000



Inaugurado: 2021



El TQL Stadium tiene una sección de gradas de pie llamada “The Bailey”, con capacidad para 3,170 personas.

FC Dallas (Toyota Stadium)

Ubicación: Frisco, Texas



Capacidad: 20,500



Inaugurado: 2005



Anteriormente llamado Pizza Hut Park, fue renovado en 2018 con una inversión de 55 millones de dólares, agregando gradas múltiples, nuevos túneles de acceso, vestidores, sala de prensa y tiendas.

Houston Dynamo (Shell Energy Stadium)

Ubicación: Houston, Texas



Capacidad: 22,039



Inaugurado: 2012



Diseñado por Christopher Lee, arquitecto del Emirates Stadium del Arsenal, este estadio ha ganado múltiples premios por su diseño innovador y sustentable.

Inter Miami (Chase Stadium)

Ubicación: Fort Lauderdale, Florida



Capacidad: 21,550



Inaugurado: 2020



Inter Miami pronto dejará el Chase Stadium, ya que en 2025 se mudará al Miami Freedom Park, con capacidad para 25,000 espectadores, cerca del aeropuerto internacional de Miami.

Los Angeles FC (BMO Stadium)

Ubicación: Los Ángeles, California



Capacidad: 22,000



Inaugurado: 2018



El BMO Stadium es hogar de LAFC y del Angel City FC de la NWSL, la máxima división del fútbol profesional femenino en los Estados Unidos. Se construyó en el lugar del antiguo Los Angeles Memorial Sports Arena.



LA Galaxy (Dignity Health Sports Park)

Ubicación: Carson, California



Capacidad: 27,000



Inaugurado: 2003



El Galaxy se mudó aquí en 2003 tras dejar el Rose Bowl. Compartió el estadio con Chivas USA hasta 2014. Frente al estadio hay una estatua de David Beckham.

Minnesota United (Allianz Field)

Ubicación: Saint Paul, Minnesota



Capacidad: 19,600



Inaugurado: 2019



Incluye una sección llamada “Wonderwall”, en honor a la canción de Oasis de 1995, considerada himno no oficial del club.

Nashville SC (GEODIS Park)

Ubicación: Nashville, Tennessee



Capacidad: 30,000



Inaugurado: 2022



Ubicado en los históricos Nashville Fairgrounds, junto al autódromo y otros recintos de entretenimiento de la ciudad.

New England Revolution (Gillette Stadium)

Ubicación: Foxborough, Massachusetts



Capacidad: 68,756



Inaugurado: 2002



Compartido con los New England Patriots de la NFL, suele reducirse a unas 20,000 localidades en partidos del Revolution.

New York City FC (Yankee Stadium)

Ubicación: El Bronx, Nueva York



Capacidad: 46,537



Inaugurado: 2009



Famoso por ser hogar de los New York Yankees. NYCFC lo ha usado desde 2015 para sus partidos como local.

New York Red Bulls (Sports Illustrated Stadium)

Ubicación: Harrison, Nueva Jersey



Capacidad: 25,000



Inaugurado: 2010



Antes llamado Red Bull Arena, fue renombrado en diciembre de 2024. El “Red Ring of Honor” en su lado oeste honra a los 20 mejores jugadores de sus primeras dos décadas.

Orlando City (Inter&Co Stadium)

Ubicación: Orlando, Florida



Capacidad: 25,500



Inaugurado: 2017



Incluye 49 asientos con los colores del arcoíris en homenaje a las víctimas del tiroteo en un club nocturno en 2016.

Philadelphia Union (Subaru Park)

Ubicación: Chester, Pensilvania



Capacidad: 18,500



Inaugurado: 2010



Aunque es el segundo estadio más pequeño, su ubicación junto al río Delaware y bajo el puente Commodore Barry lo hace único.

Portland Timbers (Providence Park)

Ubicación: Portland, Oregón



Capacidad: 25,218



Inaugurado: 1926



Originalmente llamado Multnomah Field en 1893, fue renovado y convertido en este estadio. Los Timbers lo usan desde 2011.

Real Salt Lake (America First Field)

Ubicación: Sandy, Utah



Capacidad: 20,213



Inaugurado: 2008



Tiene como telón de fondo la cordillera Wasatch, brindando un escenario espectacular para los partidos.

San Diego FC (Snapdragon Stadium)

Ubicación: San Diego, California



Capacidad: 35,000



Inaugurado: 2022



Ubicado en el campus de la Universidad Estatal de San Diego, también alberga al equipo de fútbol americano universitario SDSU Aztecs.

San Jose Earthquakes (PayPal Park)

Ubicación: San José, California



Capacidad: 18,000



Inaugurado: 2015



Este estadio tiene el bar al aire libre más grande de Norteamérica detrás de una portería y una pantalla doble. Las gradas son empinadas para mejor vista.

Seattle Sounders (Lumen Field)

Ubicación: Seattle, Washington



Capacidad: 68,740



Inaugurado: 2002



Sede de los Sounders, los Seahawks y el Seattle Reign FC. En 2011, la celebración de un touchdown causó una vibración detectada por un sismógrafo local.

Sporting Kansas City (Children’s Mercy Park)

Ubicación: Kansas City, Kansas



Capacidad: 21,000



Inaugurado: 2011



Su tercera casa tras el Arrowhead Stadium y CommunityAmerica Ballpark. Fue sede del MLS All-Star Game, de la selección de EE.UU. y la MLS Cup en el mismo año (2013).

St. Louis City (Energizer Park)

Ubicación: St. Louis, Missouri



Capacidad: 22,500



Inaugurado: 2011



En Energizer Park, todos los asientos están a menos de 36 metros del campo, creando una atmósfera intensa e inmersiva.

Toronto FC (BMO Field)

Ubicación: Toronto, Ontario



Capacidad: 30,991



Inaugurado: 2007



Ha sido renovado varias veces: cambio de césped sintético a híbrido, nuevas gradas, miles de asientos adicionales y ajustes para fútbol canadiense.

Vancouver Whitecaps (BC Place)

Ubicación: Vancouver, Columbia Británica



Capacidad: 54,500



Inaugurado: 1983



Tras albergar los Juegos Olímpicos de Invierno 2010, el techo inflable fue reemplazado por uno retráctil, y los Whitecaps se mudaron ahí en 2011.

Los estadios más grandes de la MLS

El estadio más grande de la MLS es el Bank of America Stadium de Charlotte FC, con capacidad para 75,412 aficionados.

El Mercedes-Benz Stadium, hogar del Atlanta United, es el segundo estadio más grande de la liga, mientras que el Gillette Stadium del New England Revolution ocupa el tercer lugar.

A continuación, los 10 estadios más grandes de la MLS, clasificados por su capacidad:

1.- Bank of America Stadium - Capacidad: 75,412 - Equipo: Charlotte FC

2.- Mercedes-Benz Stadium - Capacidad: 73,019 - Equipo: Atlanta United

3.- Gillette Stadium - Capacidad: 68,756 - Equipo: New England Revolution

4.- Lumen Field - Capacidad: 68,740 - Equipo: Seattle Sounders

5.- Soldier Field - Capacidad: 61,500 - Equipo: Chicago Fire

6.- BC Place - Capacidad: 54,500 - Equipo: Vancouver Whitecaps

7.- Yankee Stadium - Capacidad: 46,537 - Equipo: New York City FC

8.- Snapdragon Stadium - Capacidad: 35,000 - Equipo: San Diego FC

9.- Dick's Sporting Goods Park - Capacidad: 33,680 - Equipo: Colorado Rapids

10.- BMO Field - Capacidad: 30,991 - Equipo: Toronto FC

El legendario Yankee Stadium | IMAGO

Nuevos estadios y próximos proyectos en la MLS

Tanto Inter Miami como New York City FC se trasladarán próximamente a nuevos estadios.

Miami se mudará al Miami Freedom Park al final de la temporada 2025. Este estadio específico para fútbol, con capacidad para 25,000 personas, será parte de un complejo recreativo más grande que incluirá 58 acres de parques públicos, un centro tecnológico, restaurantes, tiendas y canchas comunitarias.

Lionel Messi - Inter Miami | IMAGO

NYCFC tiene previsto mudarse al Etihad Park en 2027. Actualmente en construcción en el vecindario de Willets Point, en Queens, este estadio con capacidad para 25,000 espectadores contará con una entrada cubierta con luces LED de siete pisos de altura y un food hall de 40,000 pies cuadrados con una selección rotativa de vendedores locales.

Aunque no se mudará, el estadio Allianz Field de Minnesota United está siendo renovado.

Se están desarrollando los alrededores del estadio para incorporar tiendas, restaurantes, oficinas, un espacio social comunitario y paisajismo extensivo. El proyecto estará coronado por una escultura de un colimbo (ave símbolo del club) de 10 metros de alto por 27 metros de ancho.

Equipos de la MLS que comparten estadio

De los 30 estadios de la MLS, 22 son específicos para fútbol, construidos exclusivamente para partidos de soccer y no para otros deportes. Algunos de estos estadios son utilizados únicamente por equipos de la MLS, mientras que otros se comparten con equipos de la NWSL (liga femenina), como el Sports Illustrated Stadium, hogar tanto de los New York Red Bulls como del Gotham FC, y el Inter&Co Stadium, que alberga a Orlando City y al Orlando Pride.

Los ocho estadios restantes son recintos multiusos, compartidos con equipos de otros deportes.

Lumen Field, casa de los Seattle Sounders y los Seattle Seahawks de la NFL | IMAGO

A continuación se presenta un resumen de esos estadios, incluyendo detalles sobre los equipos con los que se comparten.

- Bank of America Stadium: Charlotte FC, Carolina Panthers (NFL)

- BC Place: Vancouver Whitecaps, BC Lions (CFL)

- Gillette Stadium: New England Revolution, New England Patriots (NFL)

- Lumen Field: Seattle Sounders, Seattle Seahawks (NFL)

- Mercedes-Benz Stadium: Atlanta United, Atlanta Falcons (NFL)

- Snapdragon Stadium: San Diego FC, San Diego State Aztecs (FBS)

- Soldier Field: Chicago Fire, Chicago Bears (NFL)

- Yankee Stadium: New York City FC, New York Yankees (MLB)

Estadios de la MLS en FC 25

En EA FC 25, popular videojuego de fútbol que reemplazó a la serie FIFA hace algunos años, solo hay siete estadios de la MLS disponibles para los jugadores.

Estos pueden verse en distintos modos de juego, como Modo Carrera, Partido Rápido y Ultimate Team, donde los jugadores pueden comprar los estadios con moneda del juego y hacerlos la sede de sus equipos personalizados.

IMAGO

Los siete estadios de la MLS disponibles en FC 25 son:

BC Place

BMO Field

Dignity Health Sports Park

Lumen Field

Mercedes-Benz Stadium

Providence Park

Sports Illustrated Stadium