Todos las selecciones que ganaron el Mundial – Rankeados

El Mundial es la cumbre del fútbol y el punto culminante de la carrera de muchos jugadores. Solo unos pocos tienen la oportunidad de alzar el trofeo, y no hay momento de mayor orgullo en este deporte.

Uruguay hizo historia en 1930 al ser anfitrión del torneo inaugural. Esa fue la primera de dos ocasiones en que el país sudamericano ganó el torneo y es uno de los ocho países que han ganado la Copa Mundial.

Brasil es el máximo ganador en la historia del torneo, con cinco títulos, y siempre está entre los favoritos, pero tiene tiempo sin darle alegrías a su afición. Este es un repaso de todos los campeones mundiales.

22. Uruguay - 1950

El sorteo fue favorable a Uruguay en 1950 | STAFF/GettyImages

Desafortunadamente para Uruguay, no se puede decir que venciera a las masas para ganar en 1950. Quedaron en un grupo de dos equipos con Bolivia, a quien vencieron para alcanzar la segunda fase.



Empataron con una España débil y necesitaron dos goles en los últimos minutos para vencer a Suecia. Sin embargo, hicieron un gran trabajo al vencer a Brasil en la final en el Maracaná.

21. Uruguay - 1930

El torneo aún no había tomado forma | Keystone/GettyImages

Es maravilloso haber ganado el primer Mundial, pero a Uruguay le tocó un grupo fácil con Perú y Rumania. Vencieron a Yugoslavia por 6-1 en la semifinal.



Luego se enfrentaron a Argentina en una final donde la afición estaba tan involucrada que el árbitro solo accedió a arbitrar el partido si tenía un plan de salida claro para el pitazo final. No quería que Uruguay perdiera.

20. Italia - 1938

Brasil debería haber ganado en 1938 | Keystone/GettyImages

Italia había hecho bien en vencer a Francia y Hungría para llegar a la final en 1938, pero luego se enfrentó a Brasil, que parecía asumir que podía ganar sin jugar con todos sus efectivos.



Dieron descanso a su máximo goleador, Leonidas, y los Azzurri terminaron ganando con la menor diferencia de goles de cualquier campeón del mundo (posteriormente igualada por Italia 1982 y España 2010).

19. Italia - 1934

Benito Mussolini puso sus manos en el torneo de 1934 | Keystone/GettyImages

Los italianos vencieron a Estados Unidos por 7-1 en la primera ronda del torneo de 1934, pero aparte de eso, los Azzurri se abrieron paso hasta la final.



Repeticiones, victorias tardías y márgenes de un gol fueron la norma. También se decía que Benito Mussolini elegía a los árbitros, así que ahí está.

18. Alemania Occidental - 1954

Alemania Occidental fue humillada por Hungría antes de tomar revancha | Keystone/GettyImages

La selección de Alemania Occidental de 1954 ocupa un lugar bajo en esta lista, ya que fue derrotada por Hungría por 8-3 en la fase de grupos. Así que queda la interrogante, ¿fue o no uno de los mejores equipos campeones de la historia?



Fue principalmente debido a una lesión de Ferenc Puskas en la final que Alemania Occidental se vengó de Hungría y ganó cuando se volvieron a enfrentar.

17. Argentina - 1978

Fue un torneo que se desarrolló en un momento difícil | Hulton Archive/GettyImages

Esta victoria de Argentina fue uno de los primeros ejemplos de lavado de imagen deportivo, y por eso ocupa un lugar bajo en la lista. La única razón por la que no está más abajo es que el equipo era realmente muy bueno.



Una junta militar había tomado el gobierno y abundaban los informes de amaño de partidos. Los jugadores argentinos incluso recibieron un trato injusto. Johan Cruyff se negó a viajar y todo el asunto dejó un sabor amargo.

16. Inglaterra - 1966

La final de 1966 no estuvo exenta de polémica | Central Press/GettyImages

Esta fue una selección inglesa realmente magnífica, repleta de estrellas talentosas como Bobby Moore, Bobby Charlton, Gordon Banks y Ray Wilson.



Sin embargo, cuando el gol de la victoria en la final no cruza la línea, es difícil decir con certeza que la victoria de Inglaterra en 1966 puede estar entre los primeros puestos de la lista.

15. Alemania Occidental - 1974

Alemania del Este superó a Occidente en 1974 | -/GettyImages

El torneo comenzó con vergüenza para Alemania Occidental, que fue derrotada por Alemania Oriental en la fase de grupos. Pronto se recompusieron y ganaron los partidos restantes y el torneo.



Sin embargo, no son tan celebrados, ya que la gente tiene más cariño por los subcampeones, la selección holandesa de Johan Cruyff, y su increíble estilo de juego.

14. Brasil - 1994

Brasil deslumbró en 1994 al poner fin a una sequía | Mike Hewitt/GettyImages

El nivel de las selecciones brasileñas es tan alto que una de ellas tenía que estar entre las últimas. La selección de 1994 fue la menos brillante de sus cinco victorias, pero el país no había ganado el torneo en las últimas cinco ediciones.



Aun así, superaron a sus oponentes por 11-3, lo cual es realmente impresionante, y tuvieron que vencer a algunos buenos equipos en el camino.

13. Brasil - 1962

Brasil tenía mucho talento en 1962 incluso sin Pelé | Hulton Archive/GettyImages

El hecho de que Brasil perdiera a Pelé por lesión y aun así ganara el torneo dice mucho de la calidad colectiva del equipo.



Garrincha y Vavá fueron las estrellas de la selección de 1962 en ausencia de Pelé y vencieron al anfitrión Chile por 4-2 en semifinales. La Seleção marcó cuatro goles más que cualquier otro equipo.

12. Alemania Occidental - 1990

Alemania derrotó a Diego Maradona en la final de 1990 | DANIEL GARCIA/GettyImages

La selección de Alemania Occidental de 1990 fue impresionante, con jugadores como Jürgen Klinsmann, Lothar Matthaus y Rudi Völler entre las estrellas.



Desafortunadamente, la final contra Italia fue un espectáculo flojo, ganada con un penalti erróneo que los argentinos aún no han superado.

11. Italia - 2006

La final de 2006 tuvo mucho drama | Ben Radford/GettyImages

Este es para quienes disfrutan de cierto tipo de fútbol. No fue emocionante y los árbitros ciertamente no lo disfrutaron, pero Italia se impuso en 2006. Protagonizaron el famoso 'gol di Grosso' en la semifinal para vencer a Alemania.



Fabio Cannavaro y Gianluigi Buffon fueron imponentes en defensa y el equipo sigue siendo admirado a día de hoy por sus exhibiciones defensivas.

10. Italia - 1982

Paolo Rossi demostró su clase en 1982 | Alessandro Sabattini/GettyImages

Sorprendentemente, Italia no ganó ni un solo partido en la primera fase de grupos, pero aun así mantuvo la confianza suficiente para ganar el torneo; eso es lo que hace que este triunfo sea tan especial.



El jugador clave fue Paolo Rossi, quien anotó seis goles en la victoria sobre Argentina y Brasil en la segunda fase de grupos, y luego sobre Polonia y Alemania Occidental en su camino hacia la gloria.

9. Francia - 1998

Zinedine Zidane fue una pieza clave de la selección francesa de 1998 | Simon M Bruty/GettyImages

Una selección francesa increíblemente multicultural organizó el torneo de 1998 durante un período álgido para el país y su relación con Les Bleus.



Con estrellas como Zinedine Zidane, Patrick Viera, Thierry Henry, Robert Pires, David Trezeguet y muchos más, Francia alcanzó la gloria en su propio país. Encajó solo dos goles y venció a Brasil por 3-0 en la final de París.

8. Alemania- 2014

Fue necesario un gol en la prórroga para que Alemania venciera a Argentina | Simon M Bruty/GettyImages

La aplastante goleada 7-1 de Alemania en semifinales contra el anfitrión Brasil les bastó para alcanzar esta posición, pero también fueron mucho más que una simple victoria.



Jugadores como Mesut Özil, Mario Götze, Sami Khedira, Miroslav Klose y André Schürrle estuvieron en plena forma en 2014 y eliminaron mecánicamente a todos los que se interpusieron en su camino antes de vencer a Argentina en la final.

7. Francia - 2018

El equipo francés tuvo múltiples estrellas para disfrutar | Frederic Stevens/GettyImages

La selección francesa de 2018 estuvo repleta de estrellas y parecía eclipsar a todos sus rivales. Kylian Mbappé fue implacable y Paul Pogba brilló en su mejor momento.



Tuvieron que vencer a Argentina, Uruguay y Bélgica para llegar a la final, una carrera muy difícil, antes de vencer a una Croacia de gran talento por 4-2 en la final de Moscú.

6. España- 2010

Andrés Iniesta marcó el gol de la victoria en Sudáfrica | Jamie McDonald/GettyImages

La selección española de 2010 se recuerda casi con admiración, aunque a regañadientes. Su estilo de fútbol, ​​conocido como el tika-taka, resultó ser muy efectivo e impresionante, pero no podía describirse como emocionante tras verlo varias veces.



Aun así, triunfaron y se encaminaron hacia la primera victoria de España en un Mundial con una comodidad suprema.

5. Brasil - 2002

Ronaldo y Ronaldinho deslumbraron al mundo en 2002 | Alessandro Sabattini/GettyImages

Hay muchísimos ejemplos de selecciones brasileñas maravillosas en el Mundial, pero la de 2002 contó con tantos nombres conocidos que han resistido el paso del tiempo.





Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho anotaron 15 goles entre ambos, y el equipo anotó 18 goles en total, lo cual lo dice todo. Vencieron a Alemania por 2-0 en la final.

4. Argentina - 1986

Diego Maradona dirigió el espectáculo en México | STAFF/GettyImages

Sería un descuido no incluir a Diego Maradona en la lista, ya que fue responsable de gran parte del dramatismo y la habilidad en México 86.





Otras estrellas magníficas ayudaron a Argentina a encadenar cinco victorias consecutivas para vencer a Alemania Occidental en la final por 3-2. Maradona anotó cinco veces, mientras que Jorge Valdano anotó cuatro.

3. Brasil - 1958

Pelé tenía sólo 17 años en el torneo de 1958 | Keystone/GettyImages

Esta selección brasileña siempre será recordada porque fue cuando Pelé irrumpió en la escena con solo 17 años. Marcó seis goles, dos de ellos en la final.



1958 marcaría el primer triunfo mundial de Brasil, un triunfo increíble, ya que superaron a sus oponentes de semifinales y final por 10-4.

2. Argentina - 2022

En Qatar 2022 Messi al fin pudo ganar el Mundial | Julian Finney/GettyImages

El Mundial de Qatar 2022 fue emotivo para Lionel Messi y la afición de Argentina, porque resultó la consagración definitiva de la súper estrella del fútbol mundial, que al fin conseguía ganar el Mundial.



La selección sudamericana, dirigida por Lionel Scaloni y capitaneada por Messi (que protagonizó un emocionante duelo con Kylian Mbappé), ganó 4-2 la final ante Francia en la definición por penales en el estadio de Lusail.

1. Brasil - 1970

Pelé volvió a ser la estrella del espectáculo para Brasil | Alessandro Sabattini/GettyImages

Hay una razón por la que este Brasil sigue siendo un referente en el discurso futbolístico. Si un equipo se ve particularmente mal, se oye decir: «Miren cómo se transforman en el Brasil de los 70 contra nosotros».



Pelé marcó cuatro goles, Jairzinho siete, y se convirtieron en el primer equipo en ganar todos sus partidos en el torneo.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL MUNDIAL 2026: