Todos los campeones de la Leagues Cup a lo largo de la historia

La edición 2025 de la Leagues Cup ha llegado a su fin. Recordemos que este torneo es un campeonato relativamente nuevo, creado en 2019, con el objetivo de enfrentar a equipos de Major League Soccer y la Liga MX, para seguir fortaleciendo la región de Norteamérica.

En sus primeras dos ediciones (2019 y 2021 –2020 no hubo debido a la pandemia de COVID-19–) el torneo no era considerado oficial sino hasta la edición del 2023 donde los finalistas y el ganador del tercer puesto se clasificaban automáticamente a la Copa de Campeones de CONCACAF.

En las primeras ediciones los participantes se definieron por invitación, pero fue a partir del 2023 que comenzó a regir el nuevo formato en el que todos los equipos de MLS y todos los equipos de Liga MX se enfrentan durante un mes en busca del trofeo y la clasificación a la Copa de Campeones de CONCACAF.

Para la edición 2025, la Leagues Cup solo incluyó a 18 de los 30 equipos de la MLS (aquellos que se clasificaron para los playoffs de la MLS Cup en la mayoría de los casos), así como a todos los equipos de la Liga MX, para un total de 36 participantes.

Los equipos de la MLS y la Liga MX se separaron en dos grupos de 18 y jugaron tres partidos contra equipos de la otra liga. Los cuatro mejores de cada grupo avanzaron a la fase eliminatoria, garantizando que los cuartos de final fuera entre la MLS y la Liga MX como en la fase de grupos.

Como ha sido desde siempre, todos los juegos se llevan a cabo en Canadá y Estados Unidos, pero a diferencia de los últimos dos años, la competencia también se jugó simultáneamente durante las temporadas de la MLS y la Liga MX (es decir, no se detuvo la actividad de las ligas para el desarrollo de este torneo).

Una vez conociendo el contexto, a continuación, te dejamos con todos los campeones de este histórico certamen entre las ligas de México y Norteamérica.

Historial de ganadores de la Leagues Cup

1. 2019: Cruz Azul FC (Liga MX)

Cruz Azul v Tigres UANL: Final - 2019 Leagues Cup | Ethan Miller/GettyImages

La primera edición de la Leagues Cup en el 2019 fue conquistada por la Máquina Celeste tras derrotar a Tigres UANL en el Estadio Sam Boyd por 2-1 con goles de Yoshimar Yotún y Jonathan Rodríguez, por los felinos descontó Igor Lichnovsky.

2. 2021: Club León (Liga MX)

Leagues Cup 2021: Quarterfinals - Club Leon v Sporting Kansas City | Peter Aiken/GettyImages

León se proclamó campeón de la segunda edición de la Leagues Cup en el 2021, su primer título internacional ante Seattle Sounders por 3-2 desde Las Vegas.

3. 2023: Inter Miami CF (MLS)

FBL-USA-LEAGUES-MIAMI-NASHVILLE | CHANDAN KHANNA/GettyImages

Lionel Messi hizo su histórico debut con el Inter Miami en el arranque de la Leagues Cup 2023 y con una sublime actuación en donde fue el MVP, llevó al conjunto de las garzas a su primera final y los guio al primer titulo de su historia tras vencer en la tanda de penaltis al Nashville.

4. 2024: Columbus Crew (MLS)

Columbus Crew v LAFC - Final: Leagues Cup 2024 | Jason Mowry/GettyImages

El conjunto de Ohio derrotó al cuadro angelino en casa por 3-1 de la mano del atacante colombiano Chucho Hernández quien se despachó con un doblete.

5. 2025: Seattle Sounders (MLS)

Seattle Sounders v Inter Miami CF - Leagues Cup Final | Rich Lam/GettyImages

Con goles de De Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock, el Seattle Sounders goleó 3-0 al Inter Miami y se quedó con el título. Es la primera vez que ganan dicha competencia, aunque ya habían disputado antes una final, frente al León.