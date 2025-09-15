Todos los campeones de las Copas del Mundo

Para nadie es un secreto que la Copa del Mundo FIFA es el torneo deportivo más prestigioso del globo terráqueo. No en vano, cada edición celebrada ha dejado momentos memorables, así como héroes y leyendas que marcaron generaciones.

Desde Pelé, Kempes y Maradona hasta Zidane, Ronaldo Nazario y Messi, los Mundiales han servido de plataforma de consagración para los mejores exponentes vitalicios de la disciplina, mientras que el grueso de las selecciones que salieron campeonas dejaron una huella imborrable en su país y en la memoria colectiva del balompié.

Por consiguiente, se repasarán a las escuadras nacionales que se llevaron los máximos honores en cada una de las 22 ediciones del principal torneo de FIFA.

22. Uruguay 1930 - Uruguay campeón

La primera Copa del Mundo en la historia se celebró en el Estadio Centenario de Montevideo, lo que aprovechó La Celeste, en su condición de local, para levantar el entonces trofeo Jules Rimet, tras superar a Argentina 4-2 en la final.



La oncena charrúa se apoyó en figuras como José Nasazzi, Héctor 'Manco' Castro y Héctor Scarone a fin de inaugurar su palmarés en este tipo de contiendas.

21. Italia 1934 - Italia campeón

La segunda edición mundialista tuvo lugar en suelo italiano, trayendo consigo que la selección local también aprovechara dicha condición para llevarse los máximos honores.



En efecto, La Nazionale derrotó en el partido decisivo a Checoslovaquia 2-1, en el Olímpico de Roma, con goles de Raimundo Orsi y Angelo Schiavio, este último en prórroga; en tanto que el mítico Giuseppe Meazza fue nombrado mejor jugador del certamen.

20. Francia 1938 - Italia campeón

🏆La enorme influencia de Mussolini alcanzaría para que Italia defendiera eñ título en Francia 1938🇫🇷



Sin embargo, el mundo entero interpretaría la victoria italiana más como el resultado de una exaltación propagandística del fascismo, que como un logro deportivo. pic.twitter.com/mMs5KkrQON — La Vieja Guardia (@ViejaGuardiaEA) November 30, 2023

De la mano, nuevamente, de Vittorio Pozo en el banquillo, la selección transalpina revalidó su prestigioso título FIFA, al superar en la final a Hungría 4-2 en París.



El legendario artillero Silvio Piola, autor de dos goles en el encuentro cumbre, y el propio Meazza, consolidaron la supremacía italiana previo a la Segunda Guerra Mundial.

19. Brasil 1950 - Uruguay campeón

Difícilmente un cotejo directo por la corona universal en la era de la televisión en blanco y negro haya generado mayor tinte heroico y épico que el famoso “Maracanazo”, ocurrido en Río de Janeiro y en el cual Uruguay venció 2x1 a una Brasil que partía como gran favorita, frente a su gente.



En consecuencia, siempre permanecerán en la retina charrúa, y sudamericana, los inmortales Alcides Ghiggia, dueño de la diana que le dio a La Celesta su segunda estrella, y Obdulio Varela, capitán y alma de aquel plantel.

18. Suiza 1954 - Alemania Federal campeón

Heute vor 70 Jahren wird Deutschland zum ersten Mal Fußball-Weltmeister! 🇩🇪🏆⚽



Die Tore im Finale gegen Ungarn:

0:1 Puskas (6.)

0:2 Czibor (8.)

1:2 Morlock (10.)

2:2 Rahn (18.)

3:2 Rahn (84.) #wm1954 #onthisday pic.twitter.com/FsSJZpeR7L — Sky Sport (@SkySportDE) July 4, 2024

El 4 de julio de 1954 es una fecha antológica en clave Copa del Mundo, dado que significó el estreno en consagraciones de los teutones, bajo el nombre de Alemania Federal, en lo que se conoció como "El Milagro de Berna", a raíz de que dicha selección superó un déficit de 0-2 en la final para terminar venciendo a la poderosa Hungría, liderada en el césped por cracks de la talla de Puskas, Kocsis y Czibor.



A su vez, Fritz Walter y Helmut Rahn resultaron esenciales en la hazaña de los Panzers.

17. Suecia 1958 - Brasil campeón

La Canarinha se redimió del fiasco del "Maracanazo", ocho años después cuando dio cuenta de la anfitriona Suecia 5-2 en el choque decisivo por la Copa Jules Rimet.



Asimismo, semejante festejo sirvió de puntapié para la gestación del mito Edson Arantes do Nascimento; mejor conocido como Pelé, quien con 17 años maravilló al planeta con dos goles en la final, y formando un tándem de ensueño con la teórica estrella de la Seleção, Mané Garrincha.

16. Chile 1962 - Brasil campeón

El Scratch du Oro repitió título mundial en Chile, tras vencer a Checoslovaquia 3-1, cortesía de un Garrincha desatado en rol de referente, secundado por Amarildo y Vavá.



Paradójicamente y pese a marcar un tanto, Pelé no accionó en los últimos compromisos de la justa a raíz de una lesión sufrida en plena fase de grupos.

15. Inglaterra 1966 - Inglaterra campeón

📅 On this day, in 1966, England won the World Cup thanks to a Geoff Hurst hat-trick against Germany.



The day football came home. 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/eUgb9exHTv — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 29, 2025

Los inventores del fútbol debieron esperar a organizar la Copa del Mundo, en el 66, en pro de levantar por fin el ansiado trofeo; eso sí, no sin polémica de por medio. Es que la selección de los tres leones derrotó en la finalísima 4 a 2 a Alemania gracias a un hat-trick de Geoff Hurst; sin embargo, el 3-2 llegó en la prórroga con un remate del mismo Hurst que mucho consideran que no entró en la portería.



Además de Hurst, los legendarios Bobby Charlton, Bobby Moore y el guardameta Gordon Banks guiaron a los ingleses a la única estrella que ostentan hasta la fecha.

14. México 1970 - Brasil campeón

Pelé marcó el primer gol de Brasil en la final del Mundial del 70 ante Italia | IMAGO / TT

La cereza en el pastel de la dinastía "verdeamarela" del Rey Pelé (tres coronas en 12 años) arribó en el primer Mundial con televisión a color, el cual curiosamente significó el último bajo el trofeo Jules Rimet.



Los entrenados por Lobo Zagallo se transformaron en una máquina insaciable de fútbol con los Rivelino, Gérson, Jairzinho, Carlos Alberto, Tostao y, por supuesto, Pelé, quienes brindaron un espectáculo en tierras mexicanas que quizás no se ha vuelto a repetir en el elitista evento. Pues para prueba un botón: golearon 4x1 a Italia en la final.

13. Alemania Federal 1974 - Alemania Federal campeón

El Kaiser Beckenbauer capitaneó a Alemania Federal a ganar en casa el Mundial de 1970 | Franz Beckenbauer

La Mannschaft también aprovechó la organización de este certamen para levantar el trofeo, en esa ocasión el primero bajo el nombre de Copa Mundial FIFA.



De igual modo, remontar a la Holanda de Johan Cruyff un 0-1 en los minutos iniciales para terminarse imponiendo en el encuentro definitivo 2-1, trajo consigo el comienzo de los legados del Kaiser Beckenbauer en la zaga y El Torpedo Gerd Müller en punta.

12. Argentina 1978 - Argentina campeón

"Hubo un papelito por cada latido..." 🎶🇦🇷



El 25 de junio de 1978 y de la mano de César Luis Menotti, @Argentina gritó campeón por primera vez de la #CopaMundialFIFA en el Monumental. 🏆 pic.twitter.com/hEjq5je67w — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 25, 2024

El Flaco Menotti en la pizarra táctica, Daniel Alberto Passarella en defensa y Mario Alberto Kempes adelante se juntaron para darle a La Albiceleste por primera vez una estrella, después de ganarle en el Monumental de Núñez (Buenos Aires) a la propia Naranja Mecánica, aunque sin Cruyff, 3-1 en la prórroga de la gran final.



Evidentemente, el doblete del Matador Kempes en el juego cumbre ante La Oranje le catapultó al calificativo de leyenda mundialista.

11. España 1982 - Italia campeón

11 julio 1982



Italia 🇮🇹 gana su 3ª Copa del Mundo en el Santiago Bernabéu a Alemania Occidental 🇩🇪 3-1.



Marco Tardelli hacía el gol que decidía la final, dejando además una de las imágenes más icónicas de España82.pic.twitter.com/LI6TQh2q1b — @Memorias_Futbol (@Memorias_Futbol) July 11, 2025

La sorprendente Italia se cargó en cuartos al favorito popular Brasil, previo a sortear a Polonia en semis y dar cuenta de Alemania Federal en el último cotejo, en el Bernabéu, a fin de obtener el que era su tercer campeonato universal en ese momento.



Paolo Rossi, máximo goleador de la contienda, junto a Marco Tardelli en el centro del campo y Dino Zoff en la portería, fungieron de referentes en aquella versión de La Nazionale.

10. México 1986 - Argentina campeón

En 1986 Maradona dio, probablemente, la mayor exhibición individual de siempre en una Copa del Mundo | maradona

Si el Estadio Azteca atestiguó la consagración de Brasil en 1970, 16 años más tarde vibró con la, probablemente, mayor exhibición individual de todos los tiempos en una sola Copa del Mundo.



En efecto, el cénit de Diego Armando Maradona sirvió para conducir a la Argentina, por medio de goles (máximo realizador del evento), asistencias (dio el pase del 3-2 decisivo en la final ante Alemania Federal) y regates míticos (eslalon y diana contra Inglaterra en cuartos, aunado a la Mano de Dios frente a la misma escuadra británica) a su segunda estrella, con ayuda en ataque de Valdano y Burruchaga.

9. Italia 1990 - Alemania campeón

Los teutones no esperaron mucho para tomar venganza de La Albiceleste, al punto que en la primera oportunidad, en Italia 90, la vencieron en el encuentro decisivo 1x0 con diana de Andreas Brehme desde el punto de penal (polémico para algunos).



Lothar Matthäus y Brehme encabezaron un equipo sólido bajo el mando de Franz Beckenbauer, ya como seleccionador.

8. Estados Unidos 1994 - Brasil campeón

🇧🇷🏆 On this day in 1994, Brazil won the #FIFAWorldCup for the fourth time! pic.twitter.com/nE89QQvUlw — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 17, 2025

Poco le importó a La Canarinha de Carlos Alberto Parreira protagonizar junto a Italia una de las peores finales de siempre en la Copa del Mundo, pues los sudamericano salieron airosos 3-2 en la tanda de penales, tras un infame 0-0 en 120 minutos.



Claro está, Romário escribió su página eterna al comandar el ataque del Scratch y formar una recordada dupla con Bebeto.

7. Francia 1998 - Francia campeón

Zinedine Zidane guio a Francia a ganar el Mundial FIFA del 98 actuando como local | IMAGO / Colorsport

Les Bleus finalmente consiguió su cetro FIFA cuando Zinedine Zidane, con doblete en el cotejo decisivo contra Brasil, brilló dentro de una generación dorada (Deschamps, Thuram, Desailly, Blanc, Henry) que también ganó la Euro, dos años después.



Jamás se olvidará la previa de aquel desenlace en Saint Denis, en el que Ronaldo, el mejor delantero de la época pero visiblemente aquejado de salud, amagaba con no saltar al engramado debido a unas convulsiones sufridas horas antes en el hotel de concentración de la verdeamarela.

6. Corea del Sur y Japón 2002 - Brasil campeón

🇧🇷🏆 On this day in 2002, Brazil won their fifth #FIFAWorldCup! pic.twitter.com/lv9S06mnUh — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 30, 2025

Pero a O Fenómeno no le costó nada sacarse la espina de lo ocurrido en el Stade de France, ya que a los cuatro años guio a La Canarinha a su, hasta el momento, última estrella, erigiéndose en el goleador de la Copa del Mundo 2002, incluyendo doblete versus Alemania en la finalísima.



Eso sí, aquella selección de Felipão Scolari contaba con talento en demasía: desde Cafú y Roberto Carlos por los carriles, hasta Rivaldo y Ronaldinh Gaúcho en la creación, y el mismo Ronaldo Nazario en rol de killer.

5. Alemania 2006 - Italia campeón

De menos a más resultó la travesía de la Squadra Azurra en suelo germano, puesto que entró con dudas a la ronda de los mejores 16 pero terminó sacando de camino a la anfitriona, en una memorable prórroga en semis, y retirando a Zidane en Francia, y del fútbol, luego de una final decidida en los penales.



La solidez fue el sello del equipo de Lippi, cortesía de versiones gigantescas de Buffon debajo de los tres palos y del capitán y MVP del torneo, Fabio Cannavaro (Balón de Oro gracias a ese certamen), en el centro de la zaga.

4. Sudáfrica 2010 - España campeón

Andrés Iniesta marcó el gol más importante en la historia de la selección española | IMAGO/ Newscomb

La Roja tocó el cielo en el Soccer City de Johannesburgo un 11 de julio de 2010, al momento en que Andrés Iniesta representaba con un épico gol contra Holanda/Países Bajos al minuto 116 a una generación que alrededor de aquella cita también sumó dos Eurocopas (2008 y 2012).



Al igual que el icónico ex centrocampista del Barça, Iker Casillas, Xavi Hernández, David Villa (co-goleador del certamen), Carles Puyol y Sergio Ramos resultaron elementales para la anhelada conquista.

3. Brasil 2014 - Alemania campeón

Mario Gotze le dio a La Mannschaft su cuarta Copa Mundial FIFA en el Maracaná, privando por otro lado a un Lionel Messi, en su "prime", de obtener el soñado evento. Es que un tanto culminando el tiempo extra del antiguo mediapunta del Borussia Dortmund y Bayern Munich significó la victoria 1-0 de los alemanes sobre los albicelestes.



Fue una actuación bastante coral por parte de la selección de Joachim Löw, que contó con prestaciones altas del cancerbero Manuel Neuer, de Toni Kroos en la sala de máquinas y Thomas Müller en fase ofensiva.

2. Rusia 2018 - Francia campeón

FRANCE WIN THE 2018 FIFA WORLD CUP!



Les Bleus beat Croatia 4-2 to claim their second World Cup title in history. 🇫🇷🏆 pic.twitter.com/xApJ08IJJ9 — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 15, 2018

Eficacia en las dos áreas; argumento del que se valió Francia en suelo ruso para ganar su segunda estrella.



Un joven aunque ya despuntante y desequilibrante Kylian Mbappé, más el talento y la versatilidad de Antoine Griezmman, y el equilibrio de N’Golo Kanté en la medular se tradujeron en armas preponderantes para que los galos, que golearon 4-2 a Croacia en el duelo por la corona, consiguieran su Copa del Mundo.

1. Qatar 2022 - Argentina campeón

Lionel Messi consiguió su anhelada Copa del Mundo para Argentina en 2022 | IMAGO / Latin America News Agency

Leo Messi cerraba todo tipo de debates a la hora de instaurarse como el GOAT del fútbol (para buena parte de los entendidos) al comandar a La Albiceleste a la muy necesaria tercera estrella, luego de destronar a la propia Francia en un apoteósico partido cumbre en el Lusail Stadium que se decidió en penales, después de un 3-3 en 120 minutos que nunca será olvidado.



El capitán de la oncena nacional gaucha enterró vitaliciamente cualquier objeción acerca de su legado al quedar segundo en la clasificación de goleo y liderar el Mundial en asistencias y regates, al margen de que las prestaciones del Dibu Martínez en el arco, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández en la sala de máquinas, Ángel Di María en el extremo y Julián Álvarez en ataque, tampoco deben ser olvidadas.