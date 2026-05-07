El Real Madrid tuvo una temporada 2025/26 para el olvido en prácticamente todos los aspectos. En el futbolístico estuvo tremendamente en deuda, ya que tiene una plantilla de lujo y, salvo un milagro, no conseguirá ningún trofeo.

El primer gran golpe fue la derrota frente al FC Barcelona en la final de la Supercopa de España, resultado que catapultó a Xabi Alonso de su cargo de entrenador.



Lo reemplazó Álvaro Arbeloa, que se estrenó con un papelón: derrota y eliminación a manos del Albacete en octavos de final de la Copa del Rey. En la UEFA Champions League llegaron hasta cuartos de final, mientras que en LaLiga, lo más probable es que terminen en la segunda ubicación. Incluso, si el Barcelona gana el Clásico de este doming les dará la vuelta olímpica en la cara.s

En lo humano les fue fatal, ya que la plantilla del Madrid protagonizó varios escándalos a lo largo de la temporada y muchos de ellos llegaron en las últimas semanas.

Todos los conflictos internos del Real Madrid en la temporada 2025/26

1. La posición de Valverde

Federico Valverde (Real Madrid FC) seen in action during | SOPA Images/GettyImages

El capitán del Real Madrid se ha mostrado incómodo con Xabi Alonso en todas las oportunidades que le tocó ocupar el lateral derecho en vez de su clásico lugar en la mitad de la cancha. A pesar de esto, de público conocimiento, Arbeloa aún lo mantiene en dicho lugar en determinadas ocasiones.

2. Cruce entre Vinicius Jr. y Xabi Alonso

Real Madrid CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Los encontronazos entre el entrenador tolosarra y el extremo carioca han sido varios, pero el más recordado fue sin dudas en el Clásico de la primera rueda: el míster lo sacó a falta de 20 minutos y el brasileño se mostró molesto, gesticuló al salir y se fue directo al vestuario, ignorando el saludo del técnico.

3. La patada de Carvajal a un canterano

Real Madrid Training Session | David S. Bustamante/GettyImages

Según ha revelado el diario Marca, en un entrenamiento previo al partido contra Osasuna en El Sadar, el ex capitán le realizó una dura entrada a Valdepeñas, zaguero del filial, sacándolo así de las canchas por más de un mes. Esto sin dudas cayó muy mal en un cuerpo técnico que ya de por si lo tenía bastante bajo en la consideración.

4. Los permisos de Mbappé

Real Betis V Real Madrid - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Dentro del vestuario del Real Madrid ha surgido un malestar grande por los múltiples permisos que recibió el astro francés para "tratarse de sus lesiones" aunque el primero terminó en París en una cena romántica y el segundo con unas vacaciones en Italia mientras el resto de los futbolistas daban la cara y terminaban de perder LaLiga ante el FC Barcelona.



Poco se sabe sobre la decisión de volver a la capital española del ex PSG en la semana previa al Clásico, pero el revuelo en redes sociales ha de haber influido.

5. El cruce entre Mbappé y el staff

Real Madrid Training Session | David S. Bustamante/GettyImages

Regresado de sus vacaciones en Italia con Ester Expósito, el francés se peleó con un ayudante de Álvaro Arbeloa por una situación totalmente menor como un fuera de juego en una práctica, demostrando así que el camarín del Real Madrid es un polvorín a punto de estallar.

6. La pelea entre Rüdiger y Carreras

Real Madrid Training and Press Conference - Etihad Stadium - Monday March 16th | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

Días atrás, los protagonistas de una pelea fueron Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras. Las versiones que salieron de Valdebebas indican que fue el alemán el que le dio una bofetada al español, que lejos de negar lo sucedido comunicó en su Instagram sobre “un incidente con un compañero”: “Se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado. Mi relación con todo el equipo es muy buena”. Al final, el incidente no fue tan aislado...

7. La pelea entre Tchouaméni y Valverde

Real Madrid V Elche Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Una entrada en un ejercicio de la práctica terminó de la peor manera: los dos mediocampistas se encararon, se empujaron y tuvieron una discusión de alto voltaje que se trasladó al camarín, donde el francés golpeó al uruguayo.



El sudamericano fue trasladado a un hospital por un golpe en su cabeza.