Monterrey confirmó una nueva baja en su plantel. Anthony Martial sufrió una luxación en el hombro derecho durante el partido correspondiente a la Jornada 6 frente a León en el Estadio BBVA. El delantero francés estará fuera de actividad hasta nuevo aviso.

El propio club informó a través de un reporte médico la naturaleza de la lesión. “El Club de Fútbol Monterrey informa que el jugador Anthony Martial sufrió una luxación en el hombro derecho, durante el partido de la Jornada 6 contra León en el Estadio BBVA”, detalló la institución.

🚨 El Club de Fútbol Monterrey informa la situación de la lesión de Anthony Martial. pic.twitter.com/KzlUypcb1h — DLPTLV (@dlptlv) February 15, 2026

En el mismo comunicado se precisó que el tiempo de recuperación no está definido. “El pronóstico de recuperación de Anthony está sujeto a evolución”, añadió el reporte, dejando claro que no existe, por ahora, un plazo específico para su regreso.

La lesión se produjo tras una caída en un cruce dentro del área, en una jugada que obligó al atacante a abandonar el encuentro con visibles gestos de dolor. El cuerpo médico evaluó de inmediato la zona afectada y determinó la gravedad del impacto.

La baja llega en un momento en el que Martial comenzaba a mostrar señales de adaptación al futbol mexicano. Tras varios meses de irregularidad física y futbolística, el francés empezaba a encontrar mayor participación dentro del esquema del equipo.

Monterrey v Leon - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Sin embargo, el balance general de su paso por Monterrey, luego de medio año en el club, se define entre altibajos y escasa continuidad. Las lesiones han sido una constante que le ha impedido consolidarse como el referente ofensivo que se esperaba.

En términos de rendimiento, su aporte ha sido limitado tanto en goles como en influencia directa en el juego colectivo. La expectativa generada por su llegada contrastó con una realidad marcada por ausencias y dificultades para mantener ritmo competitivo.

Para Rayados, la baja representa un nuevo ajuste en la planificación ofensiva. El cuerpo técnico deberá redistribuir responsabilidades en ataque mientras espera la evolución médica del francés, cuya recuperación dependerá de la estabilidad del hombro y del tratamiento elegido.

Por ahora, Martial se enfocará en su rehabilitación bajo supervisión especializada. En Monterrey no se adelantan tiempos ni escenarios. La prioridad es evitar recaídas y garantizar que, cuando regrese, pueda hacerlo en plenitud física y sin riesgos adicionales.