Todos los detalles de la llegada de Nicolás Ibáñez a Cruz Azul

Cruz Azul logró concretar uno de los movimientos más relevantes del cierre de mercado al asegurar la llegada de Nicolás Ibáñez. La directiva celeste aceleró gestiones en los últimos minutos disponibles y consiguió la firma del delantero argentino, quien ya viajó a la capital para completar el proceso administrativo y médico.

La operación se resolvió con rapidez y precisión. El club acordó con Tigres la compra del 50 por ciento de la carta del atacante, desembolsando una cifra cercana a los 2.5 millones de dólares. El acuerdo refleja una apuesta medida, pensada para reforzar el ataque sin comprometer de forma total el patrimonio deportivo.

🚨Nicolás Ibáñez no llegó a tomarse el vuelo anoche y recién ahora está ✈️ a CDMX para exámenes médicos y firma de contrato con Cruz Azul.

*️⃣Su registro ya está dado de alta en la FMF. pic.twitter.com/NcbOCWgPEY — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 10, 2026

Ibáñez firmó contrato por dos años con Cruz Azul, con una cláusula que contempla un tercer año opcional sujeto a su rendimiento deportivo. La dirigencia celeste confía en que el delantero pueda responder de inmediato, aportando goles y experiencia en un equipo que buscaba soluciones ofensivas urgentes.

De acuerdo con la información difundida durante la madrugada, el atacante no tomó el vuelo inicialmente previsto, pero la negociación nunca estuvo en riesgo. “Nicolás Ibáñez no llegó a tomarse el vuelo anoche y recién ahora está a CDMX para exámenes médicos y firma de contrato con Cruz Azul”, se informó conforme avanzaban las horas decisivas.

El cierre del movimiento se dio antes de que venciera el plazo reglamentario, algo clave para que la operación pudiera registrarse sin contratiempos. “Su registro ya está dado de alta en la FMF”, confirmaron las fuentes cercanas al proceso, despejando cualquier duda sobre su elegibilidad inmediata en la Liga MX.

Tigres UANL v Tijuana - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Para Cruz Azul, la llegada de Ibáñez representa una solución puntual en una zona que había generado preocupación. El club necesitaba un delantero probado en el fútbol mexicano, con conocimiento del entorno y capacidad para competir desde el primer día en un calendario exigente y con múltiples frentes.

Desde el entorno del jugador, el movimiento fue bien recibido. Ibáñez entiende que llega a un club grande, con presión constante y objetivos altos. La apuesta por un contrato inicial de dos años refleja tanto la confianza del club como la exigencia de resultados a corto plazo.

Con el registro ya validado y los documentos firmados, Nicolás Ibáñez se integra oficialmente como jugador de Cruz Azul. El delantero se perfila para estar disponible en breve, cerrando así un fichaje de último momento que puede marcar el rumbo del equipo en el torneo.

MÁS NOTICIAS SOBRE CRUZ AZUL