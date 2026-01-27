Todos los detalles de la oferta del PAOK por Jorge Sánchez

El futuro de Jorge Sánchez comienza a definirse fuera de México. El PAOK de Grecia regresó a la mesa con una propuesta mejorada por el lateral de Cruz Azul, una oferta que acerca posiciones y reactiva seriamente la posibilidad de un traspaso en el actual mercado de transferencias.

El club griego puso sobre la mesa una cifra cercana a los cuatro millones de dólares, además de incluir un porcentaje de una futura venta. Este nuevo planteamiento financiero reduce de forma considerable la distancia con la valoración que Cruz Azul ha sostenido desde el inicio de las negociaciones.

En La Noria, la postura siempre fue clara: no desprenderse del jugador por debajo de seis millones de dólares. Con el ajuste del PAOK, el monto total del paquete —sumando bonos y plusvalía— comienza a acercarse a esa exigencia, lo que ha llevado a la directiva celeste a analizar seriamente el ofrecimiento.

Más allá de los números, existe un factor clave que empuja la operación: la voluntad del futbolista. Jorge Sánchez ve con buenos ojos la posibilidad de emigrar al fútbol europeo, convencido de que este movimiento puede relanzar su carrera y devolverlo al radar del máximo nivel competitivo.

Incluso, desde el entorno del jugador se reconoce que está dispuesto a sacrificar salario con tal de concretar el fichaje. El lateral prioriza el proyecto deportivo y la exposición internacional por encima del aspecto económico, una postura que ha sido bien recibida por el club helénico.

Para Cruz Azul, la eventual salida de Sánchez no solo significaría un ingreso relevante, sino también la oportunidad de reordenar su plantilla. La directiva entiende que el jugador no es intransferible y que su venta podría facilitar movimientos estratégicos en otras zonas del campo.

El PAOK, por su parte, acelera los tiempos. Saben que el mercado no espera y que otros clubes podrían aparecer si la negociación se enfría. Por ello, la insistencia y la mejora sustancial de la oferta buscan cerrar el acuerdo lo antes posible y asegurar al mexicano como refuerzo prioritario.

Con las posturas más cercanas que nunca, el traspaso de Jorge Sánchez parece encaminarse. Restan detalles por pulir, pero la disposición de las tres partes involucradas —club vendedor, comprador y futbolista— coloca la operación en una fase avanzada que podría resolverse en cuestión de días.

