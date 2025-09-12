Todos los detalles de la renovación de Johan Vásquez con el Genoa

Johan Vásquez debe ser el mexicano en Europa con mejor presente. El zaguero del Genoa está en un nivel de rendimiento muy elevado dentro de la Serie A, inercia que le acompaña de igual forma en selección mexicana, donde hoy mismo es el líder de la zaga del Tri.

De forma natural, este verano recibió ofertas para dar un salto de calidad tanto en club, como en liga. A pesar de ello, el ex Pumas decidió frenar dicho movimiento y mantenerse en el Genoa de menos un año más, un gesto que ahora es agradecido por la gerencia del cuadro italiano con una renovación.

El Genoa ha anunciado la firma de un nuevo contrato para Vásquez. El mismo tendrá vigencia hasta el verano de 2028, es decir, al menos por dos años y medio más. Adicional, a quien es ahora el primer capitán del equipo, se le asegura una mejorar de sueldo importante.

Este movimiento podría ser más bien simbólico, una muestra de agradecimiento entre ambas partes. Johan ingresará algo más de dinero a su bolsillo y tiene certeza de continuidad a largo plazo. Por su parte, el cuadro del Genoa se asegura un mucho más elevado precio de venta para después de la Copa del Mundo.

