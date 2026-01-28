Todos los detalles del estado de salud de Gilberto Mora: qué lesión tiene y cuándo podría volver a las canchas

La baja de Gilberto Mora de los recientes compromisos de la selección mexicana encendió las alertas en el entorno del futbol nacional. El joven mediocampista quedó fuera por una pubalgia, una lesión conocida por su comportamiento impredecible y por condicionar plazos de recuperación.

El problema no es menor por su naturaleza. La pubalgia afecta la zona inguinal y el pubis, áreas clave en la estabilidad y la potencia del futbolista. Aunque no se considera grave en este caso, sí es catalogada como una de las lesiones más traicioneras del deporte de alto rendimiento.

¿LESIÓN DE GRAVEDAD? 😰



Se prenden las alertas con Gilberto Mora.



🤕 De acuerdo a la periodista de Fox Deportes, Jessica Zamora, ‘Gil’ Mora está atravesando una pubalgia que le ha dado problemas en estas 3 jornadas y dio su baja de la selección.



🤔 Si bien informan que esta… pic.twitter.com/gj5HCjo86K — Futbol Total (@futboltotal) January 28, 2026

La razón principal de la preocupación radica en la variabilidad de su evolución. En muchos casos, el dolor puede disminuir rápidamente con reposo y tratamiento conservador, pero en otros la molestia persiste durante semanas o meses, limitando la continuidad competitiva y obligando a manejar cargas con extremo cuidado.

De acuerdo con los reportes médicos, no se contempla intervención quirúrgica para Mora. La hoja de ruta inicial es clara: reposo, control del dolor y un proceso progresivo de readaptación física. Esta decisión confirma que no existe daño estructural severo, pero tampoco garantiza un regreso inmediato.

Uno de los grandes dilemas de la pubalgia es el tiempo de baja desestimado. No hay un calendario rígido. Un futbolista puede sentirse recuperado en cuestión de días o, en el extremo opuesto, arrastrar molestias durante un par de meses sin una fecha clara de retorno a plenitud.

Tijuana v Tigres UANL - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

Para la selección, la prioridad fue no forzar al jugador. La baja de Mora responde a una lógica preventiva, entendiendo que el sobreuso o la competencia sin estar al cien por ciento puede cronificar la lesión, un escenario que los cuerpos médicos buscan evitar a toda costa.

En el plano deportivo, el caso obliga a manejar expectativas. No se trata de una lesión que comprometa la carrera del futbolista, pero sí de una que exige paciencia y seguimiento constante. La clave estará en cómo responda su cuerpo al reposo y a la reactivación progresiva.

Así, el panorama de Gilberto Mora se mueve entre la cautela y el optimismo moderado. Puede volver en días o tardar meses, sin que ello signifique gravedad extrema. La pubalgia no se mide por diagnóstico, sino por evolución, y ese factor será decisivo en su regreso al máximo nivel.