Todos los detalles sobre la inesperada lesión de Sergio Canales

Tiempos complejos se viven dentro de los Rayados de Monterrey. Luego del parón por la fecha FIFA todo se ha complicado en contra del cuadro del norte de México. Perdieron la cima de la Liga MX y además, fueron humillados de fea forma por el Toluca en el más reciente encuentro del club.

Los regios deberán corregir el camino este fin de semana en contra de Santos. Sin embargo, Rayados deberá hacerlo con la ausencia de quien es y con diferencia su mejor jugador en lo que va del torneo, Sergio Canales, quien ha pasado por quirófano de forma inesperada.

🚨🤠🏥 BREAKING. Sergio Canales es sometido a una cirugía de emergencia para la recuperación post partido de Toluca



->Causa baja de manera indefinida

->No está lesionado

->Complicación en el muslo posterior



Sergio acudió este jueves a una cesión rutinaria de terapia con fines de recuperación. La misma es algo que suele hacer el español partido a partido. Todo indica que el tratamiento no fue bien llevado, pues el ibérico tuvo que ser operado de emergencia por el cuerpo médico de Monterrey.

Por ahora no está del todo claro qué ha pasado con Sergio. Lo que es un hecho es que su caída no parte de una lesión previa. Rayados ha anunciado que su baja será hasta nuevo aviso, pues el club no tiene del todo claro cuánto tiempo llevará la recuperación de Canales.

En lo que va del torneo, Sergio acumula 6 goles y 2 asistencias. Nadie en Monterrey tiene registros a la altura de los del ex Betis, quien sin duda no sólo es una baja de peso, de la misma forma parece ser una sin reemplazo dentro del plantel.