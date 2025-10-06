Todos los equipos de la MLS que clasificaron a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026

El panorama de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 se está volviendo más claro a medida que los mejores equipos de Norteamérica y Centroamérica buscan clasificarse para la competencia continental más grande de la región.

En total, 10 equipos de la Major League Soccer participarán en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, la mayor cantidad de cualquier liga. Cada equipo de la MLS busca acabar con el dominio de la Liga MX en la competición, con 19 de los últimos 20 campeones provenientes de la máxima categoría del fútbol mexicano.

Cruz Azul derrotó a los Vancouver Whitecaps para ganar la competencia en 2025 y regresará para defender su título el próximo año. Vancouver también regresará con el objetivo de mejorar su mejor actuación en el torneo.

Además de conquistar la gloria continental, los ganadores de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 también asegurarán un lugar en el Mundial de Clubes 2029.

Seis equipos de la MLS ya han reservado sus boletos para la Copa de Campeones de la Concacaf del próximo año, y aún quedan cuatro plazas disponibles. A continuación, podrás consultar la lista completa de equipos clasificados de la MLS.

Todos los equipos de la MLS en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026

Seattle Sounders es el único equipo no perteneciente a la Liga MX que ha ganado la Copa de Campeones de la Concacaf desde 2006 | Steph Chambers/GettyImages

Equipo Método de clasificación Seattle Sounders Campeón de la Leagues Cup 2025 Inter Miami Subcampeón de la Leagues Cup 2025 LA Galaxy Tercer lugar de la Leagues Cup 2025 Nashville Campeón de la US Open Cup 2025 Vancouver Whitecaps Campeón de Campeonato Canadiense Philadelphia Union Ganador de la Supporters' Shield 2025 Por definir Campeón de la MLS Cup 2025 Por definir Mayor cantidad de puntos de la Conferencia Oeste Por definir Segundo equipo con mayor cantidad de puntos en la temporada regular de la MLS Por definir Tercer equipo con mayor cantidad de puntos en la temporada regular de la MLS

Seattle Sounders conquistó la Leagues Cup 2025 para clasificar a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. Seattle ganó esta última en 2022, lo que representa el triunfo más reciente de la MLS en la competencia.

Lionel Messi y el Inter Miami esperan mejorar su eliminación en semifinales la última vez. Las Garzas se clasificaron a través de la Leagues Cup, quedando en segundo lugar, detrás de Seattle. El LA Galaxy, vigente campeón de la MLS, aseguró el último boleto en disputa en la Leagues Cup.

Nashville SC se clasificó tras ganar la US Open Cup 2025. Se convirtió en el primer equipo deportivo profesional de Tennessee en ganar un gran trofeo, derrotando al Austin FC en la final. Los Vancouver Whitecaps ganaron su cuarto Campeonato Canadiense consecutivo y se clasificaron.

Finalmente, Philadelphia Union se convirtió en el último equipo de la MLS en reservar su lugar gracias a su recientemente conquistado título del Supporters' Shield 2025.

¿Cuándo comienza la Copa de Campeones de la Concacaf 2026?

Cruz Azul es el vigente campeón de la Copa de Campeones 2025 | DANIEL GAMEZ GUTIERREZ/GettyImages

El sorteo de la 61ª edición del torneo tendrá lugar el 9 de diciembre de 2025.

La actividad comienza en febrero de 2026 con la primera ronda. Los octavos de final se disputarán en marzo, los cuartos de final están programados para principios de abril y las semifinales entre la última semana de abril y la primera de mayo.

La final de 2026 está programada para el 30 de mayo de 2026, marcando el último partido competitivo que se jugará en la región antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuántos equipos participarán en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026?

Lionel Messi buscará llevar al Inter Miami a su primer título de la Copa de Campeones | Megan Briggs/GettyImages

El torneo estará compuesto por 27 equipos. Cinco de ellos se clasificarán directamente para los octavos de final, mientras que los 22 restantes comenzarán el torneo en la primera ronda.

El formato consiste en una llave de eliminación directa a dos partidos desde el inicio del torneo hasta las semifinales. Los dos equipos clasificados para la final jugarán un partido único.

Todos los equipos clasificados para la Copa de Campeones 2026 hasta ahora