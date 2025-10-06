Todos los equipos de la MLS que clasificaron a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026
El panorama de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 se está volviendo más claro a medida que los mejores equipos de Norteamérica y Centroamérica buscan clasificarse para la competencia continental más grande de la región.
En total, 10 equipos de la Major League Soccer participarán en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, la mayor cantidad de cualquier liga. Cada equipo de la MLS busca acabar con el dominio de la Liga MX en la competición, con 19 de los últimos 20 campeones provenientes de la máxima categoría del fútbol mexicano.
Cruz Azul derrotó a los Vancouver Whitecaps para ganar la competencia en 2025 y regresará para defender su título el próximo año. Vancouver también regresará con el objetivo de mejorar su mejor actuación en el torneo.
Además de conquistar la gloria continental, los ganadores de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 también asegurarán un lugar en el Mundial de Clubes 2029.
Seis equipos de la MLS ya han reservado sus boletos para la Copa de Campeones de la Concacaf del próximo año, y aún quedan cuatro plazas disponibles. A continuación, podrás consultar la lista completa de equipos clasificados de la MLS.
Todos los equipos de la MLS en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026
Equipo
Método de clasificación
Seattle Sounders
Campeón de la Leagues Cup 2025
Inter Miami
Subcampeón de la Leagues Cup 2025
LA Galaxy
Tercer lugar de la Leagues Cup 2025
Nashville
Campeón de la US Open Cup 2025
Vancouver Whitecaps
Campeón de Campeonato Canadiense
Philadelphia Union
Ganador de la Supporters' Shield 2025
Por definir
Campeón de la MLS Cup 2025
Por definir
Mayor cantidad de puntos de la Conferencia Oeste
Por definir
Segundo equipo con mayor cantidad de puntos en la temporada regular de la MLS
Por definir
Tercer equipo con mayor cantidad de puntos en la temporada regular de la MLS
Seattle Sounders conquistó la Leagues Cup 2025 para clasificar a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. Seattle ganó esta última en 2022, lo que representa el triunfo más reciente de la MLS en la competencia.
Lionel Messi y el Inter Miami esperan mejorar su eliminación en semifinales la última vez. Las Garzas se clasificaron a través de la Leagues Cup, quedando en segundo lugar, detrás de Seattle. El LA Galaxy, vigente campeón de la MLS, aseguró el último boleto en disputa en la Leagues Cup.
Nashville SC se clasificó tras ganar la US Open Cup 2025. Se convirtió en el primer equipo deportivo profesional de Tennessee en ganar un gran trofeo, derrotando al Austin FC en la final. Los Vancouver Whitecaps ganaron su cuarto Campeonato Canadiense consecutivo y se clasificaron.
Finalmente, Philadelphia Union se convirtió en el último equipo de la MLS en reservar su lugar gracias a su recientemente conquistado título del Supporters' Shield 2025.
¿Cuándo comienza la Copa de Campeones de la Concacaf 2026?
El sorteo de la 61ª edición del torneo tendrá lugar el 9 de diciembre de 2025.
La actividad comienza en febrero de 2026 con la primera ronda. Los octavos de final se disputarán en marzo, los cuartos de final están programados para principios de abril y las semifinales entre la última semana de abril y la primera de mayo.
La final de 2026 está programada para el 30 de mayo de 2026, marcando el último partido competitivo que se jugará en la región antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
¿Cuántos equipos participarán en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026?
El torneo estará compuesto por 27 equipos. Cinco de ellos se clasificarán directamente para los octavos de final, mientras que los 22 restantes comenzarán el torneo en la primera ronda.
El formato consiste en una llave de eliminación directa a dos partidos desde el inicio del torneo hasta las semifinales. Los dos equipos clasificados para la final jugarán un partido único.
Todos los equipos clasificados para la Copa de Campeones 2026 hasta ahora
Equipo
País
Seattle Sounders
Estados Unidos
Inter Miami
Estados Unidos
LA Galaxy
Estados Unidos
Nashville
Estados Unidos
Vancouver Whitecpas
Canadá
Philadelphia Union
Estados Unidos
Toluca
México
América
México
Monterrey
México
Cruz Azul
México
Tigres
México
Pumas
México
Alajuelense
Costa Rica
Real España
Honduras
Club Xelajú
Guatemala
Club Olimpia
Honduras
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.