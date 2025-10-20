Todos los equipos italianos que han ganado la Champions y la Europa League: Atalanta, el último en sumarse

El Atalanta hizo historia con la Europa League, y no solo es por haber ganado el primer título internacional desde su creación, sino que además lo ha hecho contra toda la opinión popular que pensaba que el Bayer Leverkusen volvería a hacer de las suyas manteniendo el invicto. Pero el fútbol es bonito por estas cosas, y el equipo italiano ha sido el primero y único en ser capaz de vencer a un Leverkusen que parece haber recorrido todo el camino para caer en la puerta de la victoria.

Este es el primer título continental del club, y por ello, vamos a hacer un repaso de todos los títulos ganados ya sean Europa League o Champions League por clubes italianos:

1. AC Milan

TOPSHOT-FBL-WCLUB-JPN-ITA-ARG | KEN SHIMIZU/GettyImages

Sin duda alguna, si hay que destacar a algún equipo italiano por su desempeño en Europa, ese tiene que ser el AC Milán, el segundo club del mundo con más Champions League con 7 en su palmarés. Sus victorias en los años 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 lo han hecho ser de los más temidos de Europa aunque lleve unos años de capa caida.





2. Inter de Milan

FBL-EUR-C1-GER-ITA-BAYERN-INTER | CHRISTOPHE SIMON/GettyImages

El segundo tanto en importancia como títulos, es el vecino del primero, en este caso el Inter de Milan, que no solo es el segundo equipo italiano con más Champions, con 3 (1964, 1965, 2010), sino que también es el último en ganarla, y además, tiene tres Europa League (1991, 1994, 1998) que lo convierte con 6 en el segundo equipo con más títulos europeos de Italia.



Este sábado jugará la final de la Champions League frente al PSG por lo que tendrá una oportunida para aumentar su palmarés.

3. Juventus

AS Photo Archive | Alessandro Sabattini/GettyImages

El tercero, como no podía ser de otra manera, es la Juventus de Turín, equipo que pese a tener una década pasada complicada ya que pese a llegar a varias finales de Champions siempre perdía, ha ganado dos de estos títulos en su pasado (1985, 1996), además de con 3, empatar con el Inter de Milan en número de Europa League, con victorias en los años 1977, 1990, 1992.

4. Parma

Team | Shaun Botterill/GettyImages

El Parma ha vuelto a ascender a la Serie A esta temporada, pero aunque no esté en su mejor momento, es muy difícil olvidar aquel equipo que maravilló a toda Europa en el año 1999 cuando ganó su segunda Europa League con jugadores como Crespo, Verón o Buffon entre otros históricos del mundo del fútbol.

5. Nápoles

Soccer - Diego Maradona | Gilbert Iundt; Jean-Yves Ruszniewski/GettyImages

El Nápoles fue de los primeros en sumarse a esta lista con la victoria de la Europa League en el año 1989, pero es verdad que desde aquel momento solo ha vuelto a pisar unas semifinales europeas en una ocasión y ni consiguió superarlas.





6. Atalanta

Atalanta v Genoa CFC - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Y el último en sumarse a esta lista la Atalanta que, pese a no haber tenido nunca relevancia en Europa, en 2024 conquistó la Europa League de la manera más heroica posible, venciendo a equipos como el Liverpool, máximo favorito para la competición, o en la final a este Bayer que llegaba invicto de todo el año.