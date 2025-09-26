Juventus vs Atalanta: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La acción en la Serie A no para. Por la jornada cinco del certamen, los aficionados se preparan para vivir uno de los partidos más emocionantes de la tarde; la Juventus recibe a un Atalanta dispuesto a arruinarle la fiesta.
Ambos equipos están separados por solo dos puntos y saben que no pueden fallar para poder lograr sus objetivos. A continuación todo lo que tenes que saber del partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Juventus vs Atalanta?
Ciudad: Turín, Italia
Fecha: sábado 27 de septiembre
Horario: 12.00 horas (ET), 10.00 horas (México), 18.00 horas (España)
Estadio: Juventus Stadium
¿Cómo se podrá ver la Juventus vs Atalanta en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
fuboTV, DAZN USA, FOX Deportes
Foxsports.com
México
ESPN México
ESPN México
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos de la Juventus
Rival
Resultado
Competición
Hellas Verona
1-1 E
Serie A
Borussia Dortmund
4-4 E
Champions League
Inter
4-3 V
Serie A
Genoa
1-0 V
Serie A
Parma
2-0 V
Serie A
Últimos cinco partidos del Atalanta
Rival
Resultado
Competición
Torino
3-0 V
Serie A
PSG
4-0 D
Champions League
Lecce
4-1 V
Serie A
Parma
1-1 E
Serie A
Pisa
1-1 E
Serie A
Últimas noticias de la Juventus
Segundos en la tabla de posiciones y a dos puntos del primero, el gran objetivo de la Juve es no permitir que se escapen más puntos. Es por eso que se encuentra obligado a sumar de a tres en sus casa con el objetivo de que el líder tenga un traspié que le permita subir de posición.
Últimas noticias del Atalanta
Por el lado del Atalanta, se posiciona quinto en la tabla de posiciones, y su gran objetivo es mantenerse en zona de ingreso a una copa internacional el próximo año. Buscará poner las cosas díficiles en el estadio de la Juventus, y arruinar la tarde para los locales.
Posbiles alineaciones
Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yidiz; Vhalovic.
Atalanta: Carnesecchi; Odilon, Hien, Dijmsiti; Zapacosta, de Roon, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Krstovic.
Pronóstico SI
El partido estará muy igualado y es muy probable que así se refleje en el marcador, con un empate al final de los 90 minutos.
Juventus 1-1 Atalanta
Periodista argentina. Me apasiona el fútbol pero me guardo un rato los fines de semana para disfrutar de la F1.