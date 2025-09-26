Juventus vs Atalanta: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La acción en la Serie A no para. Por la jornada cinco del certamen, los aficionados se preparan para vivir uno de los partidos más emocionantes de la tarde; la Juventus recibe a un Atalanta dispuesto a arruinarle la fiesta.

Ambos equipos están separados por solo dos puntos y saben que no pueden fallar para poder lograr sus objetivos. A continuación todo lo que tenes que saber del partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Juventus vs Atalanta?

Ciudad: Turín, Italia

Fecha: sábado 27 de septiembre

Horario: 12.00 horas (ET), 10.00 horas (México), 18.00 horas (España)

Estadio: Juventus Stadium

¿Cómo se podrá ver la Juventus vs Atalanta en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos fuboTV, DAZN USA, FOX Deportes Foxsports.com México ESPN México ESPN México España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos de la Juventus

Rival Resultado Competición Hellas Verona 1-1 E Serie A Borussia Dortmund 4-4 E Champions League Inter 4-3 V Serie A Genoa 1-0 V Serie A Parma 2-0 V Serie A

Últimos cinco partidos del Atalanta

Rival Resultado Competición Torino 3-0 V Serie A PSG 4-0 D Champions League Lecce 4-1 V Serie A Parma 1-1 E Serie A Pisa 1-1 E Serie A

Últimas noticias de la Juventus

Hellas Verona FC v Juventus FC - Serie A | Francesco Scaccianoce/GettyImages

Segundos en la tabla de posiciones y a dos puntos del primero, el gran objetivo de la Juve es no permitir que se escapen más puntos. Es por eso que se encuentra obligado a sumar de a tres en sus casa con el objetivo de que el líder tenga un traspié que le permita subir de posición.

Últimas noticias del Atalanta

Torino FC v Atalanta BC - Serie A | Chris Ricco/GettyImages

Por el lado del Atalanta, se posiciona quinto en la tabla de posiciones, y su gran objetivo es mantenerse en zona de ingreso a una copa internacional el próximo año. Buscará poner las cosas díficiles en el estadio de la Juventus, y arruinar la tarde para los locales.

Posbiles alineaciones

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yidiz; Vhalovic.

Atalanta: Carnesecchi; Odilon, Hien, Dijmsiti; Zapacosta, de Roon, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Krstovic.

Pronóstico SI

El partido estará muy igualado y es muy probable que así se refleje en el marcador, con un empate al final de los 90 minutos.

Juventus 1-1 Atalanta

