El Manchester City está cada vez más complicado. El club quedó señalado por una comisión independiente por graves infracciones de las normas financieras de la Premier League durante nueve temporadas, desde la 2009/10 hasta la 2017/18. En ese mismo periodo, la institución sumó 76 incorporaciones y destinó alrededor de 1243 millones de libras esterlinas al mercado. ¿Algunos de esos fichajes? Carlos Tévez, Sergio Agüero, David Silva, Yaya Touré, Kevin De Bruyne y Bernardo Silva, fundamentales para la transformación deportiva de los Citizens.

Esta comisión determinó que el City organizó contratos comerciales ficticios con patrocinadores para incrementar sus ingresos registrados y reducir sus costos en una cifra superior a las 800 millones de libras. A su vez, concluyó que el club presentó cuentas que ocultaron su situación financiera a auditores y reguladores e incumplió los límites de gasto de la Premier y la UEFA.

Los de Manchester rechazaron el fallo y presentaron una apelación. "El club sostiene firmemente que, por múltiples motivos, la opinión contiene errores materiales de derecho, principio y hecho y no es segura", expresó la institución en el comunicado. Ferran Soriano, CEO del City, defendió la postura del equipo. "Todo el caso de la Premier League contra nosotros se basa en una única acusación falsa", afirmó.

¿Quiénes fueron los fichajes de esos años?

Carlos Tevez, Manchester City | Steve Drew - EMPICS/GettyImages

La inversión comenzó a hacerse visible a partir de la temporada 2009/10. El City gastó 126,78 millones de libras y contrató, entre otros, a Carlos Tévez, Emmanuel Adebayor, Joleon Lescott, Roque Santa Cruz, Kolo Touré y Gareth Barry. Tévez llegó por 25,5 millones de libras y anotó 29 goles en 42 partidos durante su primer año en el club.

Un año después, el desembolso ascendió a 158,03 millones de libras. Edin Dzeko, Yaya Touré, Mario Balotelli, David Silva, Aleksandar Kolarov y James Milner fueron algunas de las incorporaciones. Touré y Silva, de hecho, terminaron convirtiéndose en figuras de un plantel que empezó a ganar trofeos.

En 2011/12 llegó Sergio Agüero. El City le pagó alrededor de 38 millones de libras al Atlético de Madrid por el argentino, quien posteriormente se convirtió en el máximo goleador del club. Su tanto del minuto 93 contra el Queens Park Rangers (con asistencia de Balotelli) le dio la Premier League después de 44 años de sequía.

El gasto bajó a 53,32 millones de libras en 2012/13, con Javi García entre las principales contrataciones, y volvió a crecer al año siguiente con las llegadas de Fernandinho, Stevan Jovetic, Álvaro Negredo y Jesús Navas, donde la inversión fue de 99,41 millones de libras.

En 2014/15 fueron contratados Eliaquim Mangala, Wilfried Bony, Fernando y Willy Caballero y el City desembolsó 88,48 millones de libras en incorporaciones.

La inversión volvió a crecer considerablemente desde 2015/16. El club gastó 179,43 millones de libras y fichó a Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Nicolás Otamendi y Fabian Delph. De Bruyne llegó desde el Wolfsburgo por 55 millones de libras, cifra récord para los Citizens en ese momento.

Pep Guardiola, John Stones, Manchester City | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

La llegada de Pep Guardiola fue un antes y un después en el mercado de Manchester. En 2016/17 fueron incorporados John Stones, Leroy Sané, Gabriel Jesús, Ilkay Gündogan, Claudio Bravo y Nolito. La factura de esa temporada alcanzó los 186,13 millones de libras.

El desembolso más grande fue en 2017/18, con 273,27 millones de libras. Aymeric Laporte, Benjamin Mendy, Kyle Walker, Bernardo Silva, Ederson y Danilo formaron parte de esa inversión. El equipo de Guardiola terminó esa Premier con 100 puntos, prime antes visto en la liga inglesa.

Muchas de las incorporaciones de esos años fueron protagonistas en todos los años subsiguientes. Ederson, Stones, Gündogan, Bernardo y De Bruyne fueron titulares en la final de la Champions League de 2023 contra el Inter de Milán. Walker ingresó desde el banco y Laporte era parte del plantel campeón.

La resolución de la comisión no establece que cada fichaje haya sido financiado mediante una infracción específica. Sus conclusiones corresponden a la forma en la que el City registró esos ingresos, acuerdos comerciales y costos durante el periodo investigado.

Temporada Patrocinio adicional financiado por los propietarios Dinero gastado en fichajes Principales incorporaciones 2009/10 £22,5 M £126 M Tévez, Adebayor, Lescott, Santa Cruz, Kolo Touré, Barry 2010/11 £28,5 M £157 M Dzeko, Yaya Touré, Balotelli, Silva, Kolarov, Milner 2011/12 £70,75 M £78 M Agüero, Nasri, Savic, Clichy 2012/13 £105,75 M £53 M García, Nastasic, Rodwell, Sinclair, Maicon 2013/14 £111,5 M £99 M Fernandinho, Jovetic, Negredo, Navas 2014/15 £107,2 M £88 M Mangala, Bony, Fernando, Caballero 2015/16 £120,17 M £179 M De Bruyne, Sterling, Otamendi, Delph 2016/17 £129,59 M £185 M Stones, Sané, Jesús, Gündogan, Bravo, Nolito 2017/18 £134,73 M £272 M Laporte, Mendy, Walker, Bernardo, Ederson, Danilo Total £830,69 M £1.200 M