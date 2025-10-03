Sports Illustrated Fútbol

Todos los ganadores de la Bota de Oro en la historia de la MLS

Christian Benteke fue el goleador de la Temporada 2024 con DC United
La Major League Soccer ha premiado al máximo anotador de la temporada regular desde su inicio en 1996 hasta 2004, el premio se llamaba Campeón de Goles y se basaba en un sistema de puntos (2 puntos por gol y 1 por asistencia).

A partir de 2005, se adoptó el formato tradicional de la Bota de Oro, que se otorga exclusivamente por el número de goles anotados (en caso de empate, se consideran asistencias y minutos jugados).

Cabe mencionar que, el récord absoluto de goles en una temporada es del mexicano Carlos Vela con 34 anotaciones en la Temporada 2019 jugando para Los Angeles FC.

A lo largo de la historia han habido varios jugadores con más de un premio de máximo goleador, pero ninguno ha tenido más de dos: Taylor Twellman (2002 y 2005), Jeff Cunningham (2006 y 2009), Preki (1997 y 2003), Chris Wondolowski (2010 y 2012), Bradley Wright-Phillips (2014 y 2016).

A continuación, te mostramos los dos listados completos de ganadores hasta la Temporada 2024 donde el congoleño del DC United, Christian Benteke, fue el último galardonado con 23 goles en la Temporada:

Campeones de Goles (1996-2004, sistema de puntos)

Año

Jugador

Equipo

Goles

Puntos

1996

Roy Lassiter

Tampa Bay Mutiny

27

58

1997

Preki

Kansas City Wizards

12

41

1998

Stern John

Columbus Crew

26

57

1999

Jason Kreis

Dallas Burn

18

51

2000

Mamadou Diallo

Tam Bay Mutiny

26

56

2001

Alex Pineda Chacón

Miami Fusion

19

47

2002

Taylor Twellman

New England Revolution

23

52

2003

Preki

Kansas City Wizards

12

41

2004

Amado Guevara

MetroStars

10

30

2004

Pat Noonan

New England Revolution

11

30

Botas de Oro (2005-2024, por goles)

Año

Jugador

Equipo

Goles

2005

Taylor Twellman

New England Revolution

17

2006

Jeff Cunningham

Real Salt Lake

16

2007

Luciano Emilio

DC United

20

2008

Landon Donovan

Los Angeles Galaxy

20

2009

Jeff Cunningham

FC Dallas

17

2010

Chris Wondolowski

San Jose Earthquakes

18

2011

Dwayne De Rosario

DC United

16

2012

Chris Wondolowski

San Jose Earthquakes

27

2013

Camilo Sanvezzo

Vancouver Whitecaps FC

22

2014

Bradley Wright-Phillips

New York Red Bulls

27

2015

Sebastian Giovinco

Toronto FC

22

2016

Bradley Wright-Phillips

New York Red Bulls

24

2017

Nemanja Nikolić

Chicago Fire

24

2018

Josef Martínez

Atlanta United

31

2019

Carlos Vela

LAFC

34

2020

Diego Rossi

LAFC

14

2021

Valentín Castellanos

New York City FC

19

2022

Hany Mukhtar

Nashville SC

23

2023

Denis Bouanga

LAFC

20

2024

Christian Benteke

DC United

23

