Todos los ganadores de la Bota de Oro en la historia de la MLS
La Major League Soccer ha premiado al máximo anotador de la temporada regular desde su inicio en 1996 hasta 2004, el premio se llamaba Campeón de Goles y se basaba en un sistema de puntos (2 puntos por gol y 1 por asistencia).
A partir de 2005, se adoptó el formato tradicional de la Bota de Oro, que se otorga exclusivamente por el número de goles anotados (en caso de empate, se consideran asistencias y minutos jugados).
Cabe mencionar que, el récord absoluto de goles en una temporada es del mexicano Carlos Vela con 34 anotaciones en la Temporada 2019 jugando para Los Angeles FC.
A lo largo de la historia han habido varios jugadores con más de un premio de máximo goleador, pero ninguno ha tenido más de dos: Taylor Twellman (2002 y 2005), Jeff Cunningham (2006 y 2009), Preki (1997 y 2003), Chris Wondolowski (2010 y 2012), Bradley Wright-Phillips (2014 y 2016).
A continuación, te mostramos los dos listados completos de ganadores hasta la Temporada 2024 donde el congoleño del DC United, Christian Benteke, fue el último galardonado con 23 goles en la Temporada:
Campeones de Goles (1996-2004, sistema de puntos)
Año
Jugador
Equipo
Goles
Puntos
1996
Roy Lassiter
Tampa Bay Mutiny
27
58
1997
Preki
Kansas City Wizards
12
41
1998
Stern John
Columbus Crew
26
57
1999
Jason Kreis
Dallas Burn
18
51
2000
Mamadou Diallo
Tam Bay Mutiny
26
56
2001
Alex Pineda Chacón
Miami Fusion
19
47
2002
Taylor Twellman
New England Revolution
23
52
2003
Preki
Kansas City Wizards
12
41
2004
Amado Guevara
MetroStars
10
30
2004
Pat Noonan
New England Revolution
11
30
Botas de Oro (2005-2024, por goles)
Año
Jugador
Equipo
Goles
2005
Taylor Twellman
New England Revolution
17
2006
Jeff Cunningham
Real Salt Lake
16
2007
Luciano Emilio
DC United
20
2008
Landon Donovan
Los Angeles Galaxy
20
2009
Jeff Cunningham
FC Dallas
17
2010
Chris Wondolowski
San Jose Earthquakes
18
2011
Dwayne De Rosario
DC United
16
2012
Chris Wondolowski
San Jose Earthquakes
27
2013
Camilo Sanvezzo
Vancouver Whitecaps FC
22
2014
Bradley Wright-Phillips
New York Red Bulls
27
2015
Sebastian Giovinco
Toronto FC
22
2016
Bradley Wright-Phillips
New York Red Bulls
24
2017
Nemanja Nikolić
Chicago Fire
24
2018
Josef Martínez
Atlanta United
31
2019
Carlos Vela
LAFC
34
2020
Diego Rossi
LAFC
14
2021
Valentín Castellanos
New York City FC
19
2022
Hany Mukhtar
Nashville SC
23
2023
Denis Bouanga
LAFC
20
2024
Christian Benteke
DC United
23
