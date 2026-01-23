Todos los goles de Cristiano Ronaldo año por año desde su debut

Desde su debut profesional en 2002 con el Sporting de Lisboa hasta sus años actuales en la Saudi Pro League con Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ha construido una de las trayectorias goleadoras más impresionantes en la historia del fútbol mundial.



Más allá de los números globales, que superan ampliamente la marca de los 900 goles oficiales entre clubes y selección, el análisis por años permite ver cómo evolucionó su capacidad para encontrar la red y sostenerla a lo largo de más de dos décadas.

Cristiano Ronaldo está a 41 goles de llegar a la cifra de 1,000 goles | Anadolu/GettyImages

Ronaldo inició su carrera profesional con sus primeros tantos oficiales en 2002 y, desde ese momento, no hubo año en el que quedara sin aportar goles. A medida que se consolidaba en clubes europeos, su producción goleadora creció de forma sostenida. En la primera etapa de su carrera con el Manchester United, en la Premier League, fue desarrollando potencia y precisión, sumando cifras respetables que lo llevaron a promedios elevados para su edad.



Su consagración definitiva llegó en el Real Madrid (2009-2018), donde exhibió sus registros más altos: por ejemplo, en años como 2011, 2012 o 2014-15, superó la barrera de los 50 goles oficiales por año, aportando tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League y las competiciones de copa.

La estadística refleja además que Ronaldo no sólo fue grande en un momento, sino consistentemente letal: según los datos recopilados por fuentes de estadísticas comparativas, en muchos años a lo largo de su carrera profesional marcó cifras que hoy se cuentan entre las más altas de cualquier jugador. Incluso ya en la etapa de madurez con Juventus (2018-2021) y posteriormente con Al-Nassr, mantuvo un ritmo alto, superando las 30 goles por año en distintos ciclos, algo que lo mantuvo en la conversación por el Balón de Oro y otros reconocimientos individuales.

Esa continuidad goleadora le permitió alcanzar cifras que parecen inalcanzables: según registros actualizados a fines de 2025, Ronaldo acumula más de 960 goles en partidos oficiales (clubes y selección) desde su debut en 2002.



La temporada 2025, por ejemplo, también lo tuvo marcando con regularidad con su club y con la selección portuguesa, sumando tantos que lo mantienen cerca de la histórica cifra de 1.000 goles oficiales, un desafío personal que ha perseguido los últimos años.

Los goles por año de Cristiano Ronaldo (2002-actualidad)