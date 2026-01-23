Todos los goles de Cristiano Ronaldo año por año desde su debut
Desde su debut profesional en 2002 con el Sporting de Lisboa hasta sus años actuales en la Saudi Pro League con Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ha construido una de las trayectorias goleadoras más impresionantes en la historia del fútbol mundial.
Más allá de los números globales, que superan ampliamente la marca de los 900 goles oficiales entre clubes y selección, el análisis por años permite ver cómo evolucionó su capacidad para encontrar la red y sostenerla a lo largo de más de dos décadas.
Ronaldo inició su carrera profesional con sus primeros tantos oficiales en 2002 y, desde ese momento, no hubo año en el que quedara sin aportar goles. A medida que se consolidaba en clubes europeos, su producción goleadora creció de forma sostenida. En la primera etapa de su carrera con el Manchester United, en la Premier League, fue desarrollando potencia y precisión, sumando cifras respetables que lo llevaron a promedios elevados para su edad.
Su consagración definitiva llegó en el Real Madrid (2009-2018), donde exhibió sus registros más altos: por ejemplo, en años como 2011, 2012 o 2014-15, superó la barrera de los 50 goles oficiales por año, aportando tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League y las competiciones de copa.
La estadística refleja además que Ronaldo no sólo fue grande en un momento, sino consistentemente letal: según los datos recopilados por fuentes de estadísticas comparativas, en muchos años a lo largo de su carrera profesional marcó cifras que hoy se cuentan entre las más altas de cualquier jugador. Incluso ya en la etapa de madurez con Juventus (2018-2021) y posteriormente con Al-Nassr, mantuvo un ritmo alto, superando las 30 goles por año en distintos ciclos, algo que lo mantuvo en la conversación por el Balón de Oro y otros reconocimientos individuales.
Esa continuidad goleadora le permitió alcanzar cifras que parecen inalcanzables: según registros actualizados a fines de 2025, Ronaldo acumula más de 960 goles en partidos oficiales (clubes y selección) desde su debut en 2002.
La temporada 2025, por ejemplo, también lo tuvo marcando con regularidad con su club y con la selección portuguesa, sumando tantos que lo mantienen cerca de la histórica cifra de 1.000 goles oficiales, un desafío personal que ha perseguido los últimos años.
Los goles por año de Cristiano Ronaldo (2002-actualidad)
Año
Goles
Etapa
2002
5
Debut profesional con Sporting CP
2003
1
Aún en Sporting, transición a primer equipo
2004
13
Buen año en Sporting antes de fichar por Manchester United
2005
15
Primeros pasos en United
2006
25
Explosión en United más Mundial con Portugal
2007
34
Gran temporada en Premier League
2008
35
Año de su primer Balón de Oro con United
2009
30
Transición a Real Madrid a mitad de año
2010
48
Adaptación fuerte en Madrid
2011
60
Primer año brutal en Real Madrid
2012
63
Pico alto, récord personal en esa época
2013
69
Su año más goleador hasta entonces
2014
61
Décima Champions más Balón de Oro
2015
57
Consistente en Madrid
2016
55
Eurocopa con Portugal más Champions
2017
53
Otra Champions y Balón de Oro
2018
49
Último año completo en Madrid más Mundial
2019
39
Primera temporada en Juventus
2020
44
Buen nivel en Juve pese a pandemia
2021
45
Regreso a Manchester United a mitad de año
2022
16
Año complicado en United, salida a final de año
2023
54
Llegada y explosión en Al-Nassr tras el Mundial de Qatae 2022
2024
43
Sólido en Arabia Saudita
2025
41
Manteniendo alto nivel a los 40 años
2026
2
Primeros partidos del año
