Todos los goles de Cristiano Ronaldo año por año desde su debut

El luso está a 40 goles de los 1000 en su carrera profesional
Desde su debut profesional en 2002 con el Sporting de Lisboa hasta sus años actuales en la Saudi Pro League con Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ha construido una de las trayectorias goleadoras más impresionantes en la historia del fútbol mundial.

Más allá de los números globales, que superan ampliamente la marca de los 900 goles oficiales entre clubes y selección, el análisis por años permite ver cómo evolucionó su capacidad para encontrar la red y sostenerla a lo largo de más de dos décadas.

Cristiano Ronaldo está a 41 goles de llegar a la cifra de 1,000 goles | Anadolu/GettyImages

Ronaldo inició su carrera profesional con sus primeros tantos oficiales en 2002 y, desde ese momento, no hubo año en el que quedara sin aportar goles. A medida que se consolidaba en clubes europeos, su producción goleadora creció de forma sostenida. En la primera etapa de su carrera con el Manchester United, en la Premier League, fue desarrollando potencia y precisión, sumando cifras respetables que lo llevaron a promedios elevados para su edad.

Su consagración definitiva llegó en el Real Madrid (2009-2018), donde exhibió sus registros más altos: por ejemplo, en años como 2011, 2012 o 2014-15, superó la barrera de los 50 goles oficiales por año, aportando tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League y las competiciones de copa.

La estadística refleja además que Ronaldo no sólo fue grande en un momento, sino consistentemente letal: según los datos recopilados por fuentes de estadísticas comparativas, en muchos años a lo largo de su carrera profesional marcó cifras que hoy se cuentan entre las más altas de cualquier jugador. Incluso ya en la etapa de madurez con Juventus (2018-2021) y posteriormente con Al-Nassr, mantuvo un ritmo alto, superando las 30 goles por año en distintos ciclos, algo que lo mantuvo en la conversación por el Balón de Oro y otros reconocimientos individuales.

Esa continuidad goleadora le permitió alcanzar cifras que parecen inalcanzables: según registros actualizados a fines de 2025, Ronaldo acumula más de 960 goles en partidos oficiales (clubes y selección) desde su debut en 2002.

La temporada 2025, por ejemplo, también lo tuvo marcando con regularidad con su club y con la selección portuguesa, sumando tantos que lo mantienen cerca de la histórica cifra de 1.000 goles oficiales, un desafío personal que ha perseguido los últimos años.

Los goles por año de Cristiano Ronaldo (2002-actualidad)

Año

Goles

Etapa

2002

5

Debut profesional con Sporting CP

2003

1

Aún en Sporting, transición a primer equipo

2004

13

Buen año en Sporting antes de fichar por Manchester United

2005

15

Primeros pasos en United

2006

25

Explosión en United más Mundial con Portugal

2007

34

Gran temporada en Premier League

2008

35

Año de su primer Balón de Oro con United

2009

30

Transición a Real Madrid a mitad de año

2010

48

Adaptación fuerte en Madrid

2011

60

Primer año brutal en Real Madrid

2012

63

Pico alto, récord personal en esa época

2013

69

Su año más goleador hasta entonces

2014

61

Décima Champions más Balón de Oro

2015

57

Consistente en Madrid

2016

55

Eurocopa con Portugal más Champions

2017

53

Otra Champions y Balón de Oro

2018

49

Último año completo en Madrid más Mundial

2019

39

Primera temporada en Juventus

2020

44

Buen nivel en Juve pese a pandemia

2021

45

Regreso a Manchester United a mitad de año

2022

16

Año complicado en United, salida a final de año

2023

54

Llegada y explosión en Al-Nassr tras el Mundial de Qatae 2022

2024

43

Sólido en Arabia Saudita

2025

41

Manteniendo alto nivel a los 40 años

2026

2

Primeros partidos del año

