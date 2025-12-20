Todos los jugadores de la MLS que jugarán la Copa Africana de Naciones 2025

En todo el mundo crece la expectativa por la Copa Africana de Naciones 2025, un festival de fútbol de un mes de duración que nunca decepciona.

La edición 2025 del torneo internacional se llevará a cabo en Marruecos, a partir del 21 de diciembre y hasta el 18 de enero del próximo año, con 24 naciones de toda África compitiendo por la gloria.

Dado que la temporada 2026 de la Major League Soccer no comienza hasta febrero próximo, quienes viajen al torneo desde equipos de los Estados Unidos no se perderán ninguna acción nacional, pero afectará los preparativos de pretemporada y potencialmente los niveles de preparación física antes del nuevo período.

Aquí están los jugadores de la MLS que juegan en la última Copa Africana de Naciones.

Todos los jugadores de la MLS que competirán en la Copa Africana de Naciones 2025

Solo hay ocho representantes de la MLS en la Copa Africana de Naciones (AFCON), dos de ellos jugando para los Seattle Sounders. El extremo burkinés Georgi Minoungou jugó 32 partidos con los Sounders a lo largo de 2025, incluyendo 23 apariciones en la MLS, y viajará al torneo junto a su compatriota burkinés y delantero de los San Jose Earthquakes, Oussena Bouda.

Wilfried Zaha se dirige a la Copa Africana de Naciones | Jacob Kupferman/GettyImages

El lateral izquierdo del Sounders, Nouhou Tolo, también viaja a Marruecos con la esperanza de llegar lejos en el torneo con Camerún. Sin embargo, el caos previo al torneo, que ha provocado que su entrenador se niegue a ser despedido y la conformación de dos plantillas distintas, podría descarrilar su campaña.

El ex internacional inglés Wilfried Zaha, con dos partidos internacionales, representará a Costa de Marfil, vigente campeona. El extremo de Charlotte no formó parte de la selección que triunfó hace dos años, pero espera ayudar a los Eléphants a conseguir dos títulos consecutivos.

La estrella del LAFC, Denis Bouanga, sufrió una decepción en la lucha por la MLS Cup 2025 y buscará una Copa Africana de Naciones más emocionante. Sin embargo, Gabón nunca ha superado los cuartos de final y parece poco probable que ponga en aprietos a los pesos pesados ​​de la competición.

Mamadou Fofana fue un jugador habitual del New England Revolution durante su primera temporada en la MLS y el central tiene la oportunidad de impresionar en la Copa Africana de Naciones con Mali. Tienen una remota posibilidad de alcanzar la gloria, a diferencia del defensa zimbabuense Teenage Hadebe, de Cincinnati, quien probablemente abandonará el torneo rápidamente.

Mbekezeli Mbokazi acaba de fichar por el Chicago Fire procedente de Orlando Pirates, pero el sudafricano ya estará saliendo de Norteamérica con destino a Marruecos.