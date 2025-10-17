El Liverpool tiene una importante tarea a su regreso del parón internacional, ya que el domingo recibirá en Anfield a su acérrimo rival, el Manchester United.

Los Reds llegaron al periodo internacional en un estado de forma lamentable tras sufrir tres derrotas consecutivas por primera vez desde la llegada de Arne Slot al frente del equipo. Sin embargo, el parón en el fútbol de clubes ha proporcionado a los actuales campeones de la Premier League un respiro muy necesario.

Volver a la senda del triunfo este fin de semana es crucial, hay tres valiosos puntos en juego -y mucho más que eso para sus aficionados-, pero las lesiones complicarán aún más la tarea del Liverpool y su objetivo de superar a sus legendarios adversarios.

Todos los jugadores lesionados del Liverpool para enfrentarse al Manchester United

Alisson

Alisson estará fuera al menos hasta noviembre | YAGIZ GURTUG/GettyImages

Estado : Baja

: Baja Posible fecha de regreso: Mediados de noviembre

La única desventaja de tener a Alisson como portero titular es que se necesita un suplente competente, ya que el brasileño es notablemente propenso a las lesiones. Sufrió su última dolencia durante la derrota del Liverpool en la Champions League ante el Galatasaray a finales de septiembre, cuando se lesionó el isquiotibial en Estambul.

Según los reportes, es probable que se pierda entre seis y ocho semanas de acción, lo que resultaría en su regreso después del parón internacional de noviembre, pero Arne Slot se ha negado a establecer públicamente una fecha para su regreso. El técnico holandés solo admitió que estará de baja el domingo y la próxima semana.

Ibrahima Konaté

Ibrahima Konaté es duda por una lesión en el cuádriceps | Soccrates Images/GettyImages

Estado : Probablemente disponible

: Probablemente disponible Posible fecha de regreso: 19 de octubre (vs. Manchester United)

Ibrahima Konaté fue retirado antes de iniciar el juego en la derrota del Liverpool ante el Chelsea en el último suspiro antes del parón de octubre. Slot reveló que el francés sufrió una lesión en el muslo en Stamford Bridge.

A pesar de eso, Konaté estuvo convocado por la selección francesa para los partidos de clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero finalmente se vio obligado a retirarse antes de su viaje a Islandia el lunes pasado. Slot confirmó el viernes que el defensa había regresado a los entrenamientos con el Liverpool, lo que sugiere que tendrá un papel importante en el derbi del domingo.

Giovanni Leoni

Giovanni Leoni (abajo) se rompió el ligamento cruzado anterior en su debut con el Liverpool | Stu Forster/GettyImages

Estado : Baja

: Baja Posible fecha de regreso: Desconocida

Giovanni Leoni tuvo la mala suerte de romperse el ligamento cruzado anterior en su debut con el Liverpool, en la victoria de tercera ronda de la Carabao Cup contra el Southampton.

El jugador, que fue fichado en el verano, probablemente se perderá el resto de la temporada, y se desconoce su fecha exacta de regreso.

Stefan Bajčetić

Stefan Bajčetić lleva meses lesionado | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Estado : Baja

: Baja Posible fecha de regreso: Desconocida

El joven centrocampista del Liverpool se operó de una lesión en el tendón de la corva durante el verano y ha estado ausente desde entonces. Se perdió toda la pretemporada con los Reds, pero está más cerca de regresar tras haber vuelto recientemente a entrenamientos individuales ligeros.

Wataru Endo

Wataru Endō se perdió el período internacional | Justin Setterfield/GettyImages

Estado : Duda

: Duda Posible regreso: 19 de octubre (vs. Manchester United)

Wataru Endo se vio obligado a retirarse de la selección japonesa para los partidos internacionales con Paraguay y Brasil en octubre. El centrocampista sufrió una lesión leve en el tendón de la corva en la derrota ante el Chelsea, pero no se espera que esté de baja mucho tiempo.

Ryan Gravenberch

Ryan Gravenberch pudo haber sido una gran pérdida | Soccrates Images/GettyImages

Estado : Disponible

: Disponible Posible fecha de regreso: 19 de octubre (vs. Manchester United)

Los aficionados del Liverpool se temían lo peor después de que Ryan Gravenberch sufriera una lesión en el tendón de la corva con la selección holandesa durante el parón internacional y fuera retirado en el descanso de la victoria por 4-0 sobre Finlandia.

Gravenberch insistió en que su sustitución fue meramente una precaución y Slot reveló triunfalmente que su mediocampista estaba "completamente en forma".