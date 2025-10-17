El Manchester United ha tenido poca suerte con su calendario tras los parones internacionales de esta temporada.

Al regreso del periodo de septiembre tuvieron que enfrentar al Manchester City y fueron superados con creces por sus rivales locales, y ahora, tras el parón de octubre, el les tocar visita a su acérrimo rival, el Liverpool.

Ruben Amorim debe sentirse ligeramente más optimista tras la victoria sobre el Sunderland en el último partido, pero visitar al vigente campeón de la Premier League es una situación completamente distinta.

Amorim querrá que sus jugadores clave estén en plena forma para el viaje a Merseyside, pero las lesiones defensivas amenazan con debilitar al United de cara a la reanudación de su amarga rivalidad con el Liverpool.

Todos los jugadores lesionados del Manchester United para enfrentarse al Liverpool

Lisandro Martínez

Lisandro Martínez lleva ocho meses de baja | Visionhaus/GettyImages

Estado : Baja

: Baja Posible fecha de regreso: Desconocida

La etapa de Lisandro Martínez en Old Trafford ha estado plagada de lesiones de larga duración, y su último periodo de ausencia acaba de cumplir ocho meses. El argentino se rompió el ligamento cruzado anterior a principios de febrero y ha sido una baja considerable desde que entró en la sala de recuperación.

La buena noticia tanto para el central como para el United es que, según se ha informado, está cerca de volver a entrenar con el equipo completo. Sin embargo, Amorim deberá ser extremadamente cauteloso con su reincorporación para evitar más contratiempos.

En cualquier caso, definitivamente estará ausente este fin de semana.

Noussair Mazraoui

Noussair Mazraoui podría perderse el choque contra el Liverpool | Soccrates Images/GettyImages

Estado : Duda

: Duda Posible fecha de regreso: 19 de octubre (vs. Liverpool)

Noussair Mazraoui ha estado ausente de los últimos encuentros del United contra el Brentford y el Sunderland, y no pudo jugar con Marruecos durante el periodo internacional debido a una lesión no especificada.

Amorim ya había confirmado que Mazraoui no regresaría hasta después del parón de octubre, pero aún está por verse si estará disponible para el viaje a Anfield.

Ayden Heaven

Ayden Heaven sufrió una recaída en el parón internacional | Molly Darlington/GettyImages

Estado : Duda

: Duda Posible fecha de regreso: 19 de octubre (vs. Liverpool)

Ayden Heaven es la nueva preocupación del United por lesión, ya que el central fue baja con la selección inglesa sub-20 durante el periodo internacional.

"Se contagió de algo", dijo el seleccionador del equipo sub-20 Inglaterra, Ben Futcher. "No creo que sea demasiado grave, pero tendremos que ver cómo se alivia".

De todas formas, es poco probable que tenga un papel destacado en Anfield, y su posible ausencia limitará la profundidad de la plantilla de Amorim.