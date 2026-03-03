Todos los jugadores que tiene lesionados el Real Madrid antes de la eliminatoria de Champions frente al City

La lista de bajas del Real Madrid no deja de crecer. Álvaro Arbeloa podría verse obligado a improvisar un once con múltiples ausencias sensibles para enfrentar al Celta de Vigo, pero también en la eliminatoria de octavos de final de la Champions League frente al Manchester City.

Entre los casos más prolongados aparece Éder Militão, quien continúa con la recuperación de la rotura en el bíceps femoral sufrida a principios de diciembre del 2025. Tampoco tiene fecha clara de regreso Jude Bellingham, afectado por una lesión muscular que lo mantiene al margen desde comienzos de febrero ante el Rayo Vallecano.

En ataque, la ausencia confirmada de Kylian Mbappé supone un golpe importante. El delantero francés arrastra molestias en su rodilla izquierda y deberá permanecer varias semanas fuera mientras define el tratamiento definitivo para evitar una intervención quirúrgica. A él se suma Rodrygo, que padece una tendinitis y no estará disponible.

La defensa también sufre. David Alaba presenta molestias musculares y es duda, mientras que Raúl Asencio arrastra un fuerte malestar físico que complica su presencia tras un choque con Camavinga ante el Benfica. En el mediocampo, Dani Ceballos continúa recuperándose de una lesión en el gemelo.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Éder Militão Rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda Descartado 01/04/2026

Jude Bellingham Lesión en el músculo semitendinoso Descartado Sin estimación Dean Huijsen Lesión muscular en el gemelo de su pierna derecha / Suspendido Descartado Sin estimación Dani Ceballos Rotura en el sóleo de la pierna derecha Descartado 13/04/26 Kylian Mbappé Molestias en la rodilla izquierda Descartado 21/03/26 Rodrygo Tendinitis Descartado Sin estimación Raúl Asencio Contractura cervical Descartado Sin estimación

Un desafío en plena pelea

Más allá de los nombres propios, el contexto no ayuda. El conjunto blanco atraviesa un tramo decisivo del calendario, donde cada punto resulta determinante en la lucha por el título y en la clasificación a competiciones europeas. Los blancos han perdido dos partidos de forma consecutiva en LaLiga, cediendo el liderato frente al FC Barcelona, y no se pueden permitir un nuevo fallo si quieren seguir peleando por el título.

La profundidad del plantel será puesta a prueba. Arbeloa deberá equilibrar cargas, apostar por la recuperación exprés de algunos tocados y confiar en futbolistas menos habituales. El margen de error es mínimo y el desafío, mayúsculo.

