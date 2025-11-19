Todos los posibles escenarios para la sede de la final de la MLS Cup 2025

La final de la MLS Cup está cada vez más cerca, ya que la mayoría de los equipos aún son elegibles para albergar el partido en diciembre.

Los playoffs de la Major League Soccer son únicos porque presentan formatos diferentes en las distintas rondas de la competición. La primera ronda consistió en una serie al mejor de tres partidos, donde el equipo mejor clasificado fue local en los dos primeros encuentros. Ahora, los playoffs se juegan a eliminación directa hasta el final.

Los partidos de semifinales y finales de conferencia se disputan en la cancha del equipo mejor clasificado, pero una vez que llega la final de la MLS Cup, se toman en consideración las posiciones del Supporters' Shield.

Aquí tienes el desglose detallado de las prioridades para albergar la final de la MLS Cup en función de los ocho equipos que siguen vivos en la postemporada.

Análisis de la Conferencia Este

Lionel Messi (izquierda) y Luis Suárez (derecha) podrían jugar dos veces más en el Chase Stadium esta temporada | Rich Storry/GettyImages

Semifinales de la Conferencia Este

Philadelphia tiene prioridad para ser local en lo que resta de la temporada regular, dado que ganó el Supporters' Shield, el trofeo que se otorga al equipo con más puntos en la temporada regular. Si llegan a la final de la MLS Cup, jugarán el partido en el Subaru Park.

El equipo de Nueva York seguirá jugando fuera de casa el resto de la temporada. Es el equipo con la clasificación más baja que queda en ambas conferencias.

El FC Cincinnati recibirá al Inter Miami en las semifinales y sería local ante el NYC FC si este vence al Philadelphia Union. La final de la MLS Cup se disputaría en el TQL Stadium si el Inter Miami avanza, dado que terminó por encima de todos los equipos de la Conferencia Oeste. El Inter Miami también sería sede de la final de la MLS Cup si clasifica.

Prioridad de sede de la Copa MLS

Philadelphia Union: Ser sede de la final de la MLS Cup sin importar el rival.

FC Cincinnati: Ser sede de la final de la MLS Cup sin importar el rival.

Inter Miami: Ser sede de la final de la MLS Cup sin importar el rival.

New York City FC: No podrá albergar la final de la MLS Cup.

Análisis de la Conferencia Oeste

Son Heung-min y el LAFC podrían convertirse en el segundo equipo californiano consecutivo en ganar la MLS Cup | Daniel Jefferson/GettyImages

Semifinales de la Conferencia Oeste

La Conferencia Occidental es muy sencilla en cuanto a los escenarios de organización.

Para lo que resta de la fase de conferencia de los playoffs, San Diego FC tiene prioridad como cabeza de serie. Si pierde contra Minnesota United, el ganador del partido entre Vancouver Whitecaps y LAFC será el anfitrión de la final del Oeste.

La única forma de que un equipo de la Conferencia Oeste sea sede de la final de la MLS Cup es que el NYC FC supere la fase de grupos y se clasifique. Si algún otro representante de la Conferencia Este participa, los equipos del oeste no tendrán esa oportunidad.

Prioridad de sede de la Copa MLS

San Diego FC: Sería sede de la Copa MLS si el NYC FC clasifica.

Vancouver Whitecaps: Serán anfitriones de la Copa MLS si el NYC FC clasifica.

LAFC: Sería sede de la Copa MLS si el NYC FC clasifica.

Minnesota United: Sería sede de la Copa MLS si el NYC FC clasifica.

¿Cuándo es la final de la Copa MLS?

La final de la MLS Cup está programada para el sábado 6 de diciembre. Aún no se han confirmado la hora ni el lugar del partido.