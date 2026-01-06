Todos los títulos que ha ganado el Liverpool en su historia

La historia del Liverpool es una de las más distinguidas y exitosas del fútbol mundial. Desde su fundación en 1892, el club logró forjar un legado de victorias y gloria tanto en Inglaterra como en Europa. Con una filosofía de juego siempre ambiciosa, cosechó éxitos en distintas épocas, consolidándose como uno de los gigantes más respetados del fútbol internacional.

A lo largo de su rica trayectoria, el Liverpool ha logrado conquistas en todas las competiciones importantes, dejando una huella imborrable en los corazones de sus aficionados que partido a partido los acompañan con su mítico canto 'You'll never walk alone'. Desde sus seis Champions League hasta los 20 títulos de la Premier League, el club ha mostrado su poderío en todos los frentes.

¿Cuántos títulos oficiales ganó el Liverpool?

Liverpool | Imag

A lo largo de su historia, el Liverpool ha conquistado un total de 85 títulos oficiales, destacándose en competiciones nacionales e internacionales. Es uno de los clubes más laureados del fútbol inglés y mundial. A continuación, detallamos los títulos que componen su impresionante palmarés:

Títulos nacionales

Premier League: 20 títulos

FA Cup: 8 títulos

Copa de la Liga: 10 títulos

Community Shield: 16 títulos

EFL Championship: 4 títulos

Sheriff of London Charity Shield: 1 título

League Super Cup: 1 título

Títulos internacionales

Champions League: 6

Supercopas de Europa: 4

Copas de la UEFA: 3

Mundial de Clubes: 1

Campeonatos del Liverpool en la era amateur

Liverpool | Imag

El Liverpool, en sus primeros años de existencia, forjó una parte importante de su historia en la era amateur del fútbol inglés. Antes de la creación de la Football League en 1888, el fútbol aún se jugaba de manera no profesional en Inglaterra, y el club de Anfield se destacó en esta época temprana.

Durante la era amateur, el Liverpool conquistó importantes logros, destacando sus victorias en la Liga del Norte, una de las competiciones regionales más relevantes en ese entonces. En cuanto a la Liga de Fútbol de la Primera División (actual Premier League), los Reds lograron sus primeros títulos de liga en las temporadas 1900-01 y 1905-06, cuando aún el fútbol no había profesionalizado su estructura.