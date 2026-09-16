Todos los trofeos ganados por el Manchester City y el Manchester United desde la marcha de Ferguson

El Derbi de Manchester ha sufrido una modificación en cuánto a los favoritos en la última década, ya que tras la salida de Sir Alex Ferguson como entrenador de los Diablos Rojos estos navegaron por los mares de la incertidumbre y el cambio constante de directores técnicos, llevando así a la direciva a tomar decisiones realmente flojas en materia de contrataciones.

Ahora el cuadro ganador de la ciudad es el Sky Blue, aunque la historia de los Rojos no se borra y sin dudas permanecen, y permanecerán, en el olimpo de los grandes clubes ingleses. A pesar de todo esto, en la última década y pico ganaron muchísimo menos que su acérrimo rival.

Manchester United

Ajax v Manchester United - UEFA Europa League Final | Mike Hewitt/GettyImages

Desde la despedida de Sir Alex en 2013, el United solamente logró gritar campeón en siete oportunidades, sin levantar ni trofeos de Premier League ni de UEFA Champions League. Una UEFA Europa League es la que decora el palmarés de los últimos años, con dos FA Cup, dos Carabao Cup y dos ediciones de la Community Shield.

Manchester City

FC Internazionale v Manchester City FC - UEFA Champions League Final 2022/23 | Shaun Botterill/GettyImages

Por su parte, los Ciudadanos vivieron sus años más prolíficos tras la salida de Ferguson. Para colmo, tres años después de este hito, contrataron a Pep Guardiola para empezar a construir su propia dinastía, aunque duró menos de la mitad que el ciclo de Sir Alex al frente del United.

En este tiempo ganaron seis veces la Premier League, siete veces la Carabao Cup y tres veces la FA Cup, con tres Community Shield para cerrar el palmarés local a puro trofeo. En el plano internacional ganaron su primera UEFA Champions League una década después de la salida de Ferguson del United y la acompañaron con una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes de la FIFA. En total, capitalizan 22 trofeos desde 2013 hasta la fecha.

Comparativa

Competencia Manchester United Manchester City Premier League 0 6 FA Cup 2 3 Carabao Cup 2 7 Community Shield 2 3 UEFA Champions League 0 1 UEFA Europa League 1 0 Supercopa de la UEFA 0 1 Mundial de Clubes de la FIFA 0 1 Total 7 22

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE