Toluca vs Cruz Azul: previa, predicciones y alineaciones

Se viene un duelo de poder a poder en el balompié mexicano y es que el actual bicampeón, el Toluca, recibe al Cruz Azul en esta Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Nemesio Diez, lugar en donde buscará defender su invicto de cuatro fechas hasta el momento.

Los Diablos Rojos llegan a este duelo con el corazón partido y es que pudieron haber rescatado tres puntos que los dejaran en mejor posición de la clasificación general, pero Sebastián Córdova, de reciente incorporación, falló el penal que pudo haber roto el cero en el encuentro frente al Puebla el pasado fin de semana.

Por su parte los cementeros llegan con el ánimo por el cielo después de haber rescatado tres unidades de un partido con muchos goles frente a los Bravos de Juárez. El marcador final terminó cuatro por tres en favor de los capitalinos, pero por lapsos del encuentro todo pintaba para que el duelo terminar en favor de los fronterizos.

Fue una noche de goles en la frontera ⚽️



Así se vivió el triunfo ante Bravos del viernes por la noche.



Azules, disfruten el más reciente EL COLOR ES AZUL 💙🍿 pic.twitter.com/AsRxtzCGGH — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 2, 2026

¿A qué hora se juega el Toluca vs Cruz Azul?

Ciudad : Toluca, Estado de México

: Toluca, Estado de México Estadio : Nemesio Diez

: Nemesio Diez Fecha : sábado 7 de febrero

: sábado 7 de febrero Hora : 18:00 EE.UU (Este), 17:00 MEX, 00:00 ESP

: 18:00 EE.UU (Este), 17:00 MEX, 00:00 ESP Árbitro :

: VAR:

Historial de enfrentamientos directos entre Toluca y Cruz Azul (últimos cinco partidos)

Toluca : 1

: 1 Empate : 2

: 2 Cruz Azul: 2

Último partido entre ambos: 23/08/2025 - Cruz Azul 0-1 Toluca - Liga MX Jornada 6 Apertura 2025

Últimos 5 partidos

Toluca Cruz Azul Puebla 0-0 Toluca

30/01/2026 Juárez 3-4 Cruz Azul

30/01/2026 Tigres 0-0 Toluca

17/01/2026 Cruz Azul 1-0 Puebla

17/01/2026 Toluca 3-1 Santos

14/01/2026 Cruz Azul 2-0 Atlas

14/01/2026 Monterrey 0-1 Toluca

10/01/2026 León 2-1 Cruz Azul

10/01/2026 Toluca 2-1 Tigres

14/12/2025 Cruz Azul 1-2 Flamengo

10/12/2025

¿Cómo ver el Toluca vs Cruz Azul por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos TUDN, TUDN.com y Vix+ México Azteca 7 y Vix+ España Sin transmisión

Últimas noticias de Toluca

Para sorpresa de propios y extraños, Helinho no apareció como titular en el pasado encuentro de Liga MX en donde el Toluca empató sin goles frente al Puebla y desde ese momento comenzó a salir información sobre el estado de salud del atacante brasileño.

Aunque no se ha dado un reporte médico de parte del conjunto escarlata, diversos medios manejan la posibilidad de que el delantero esté atravesando por problemas físicos, razón para que Antonio Mohamed haya decidido que ni siquiera saliera a la banca y por la que se podría perder también este encuentro frente a los cementeros.

Toluca v Santos Laguna - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Posible alineación de Toluca contra Cruz Azul (4-4-2): Luis García; Santiago Simón, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Sebastián Córdova, Franco Romero, Marcel Ruíz, Nicolás Castro; Jesús Angulo, Paulinho

Últimas noticias de Cruz Azul

En las últimas horas ha sonado en demasía dentro de la burbuja de la Liga MX la inminente llegada de Joao Pedro como centro delantero de la Máquina y es que con la salida de Ángel Sepúlveda, el equipo quedó chato en dicha posicion, por lo que de lesionarse o ser sancionado el 'Toro' Fernández, como está sucediendo actualmente, el equipo noi cuenta con un goleador nato.

La directiva cementera ya realizó las gestiones formales y dejó clara su postura. Cruz Azul está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión del atacante, tasada en 5.5 millones de dólares, una cifra significativa dentro del contexto de la Liga MX. El mensaje hacia San Luis es claro: el club capitalino no busca negociar, sino ejecutar.

FBL-MEX-AMERICA-SAN LUIS | RODRIGO OROPEZA/GettyImages

Posible alineación de Cruz Azul contra Toluca (3-4-3): Andrés Gudiño; Willer Ditta, Erick Lira, Gonzalo Piovi; Omar Campos, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rotondi; José Paradela, Carlos Rodríguez, Luka Romero

Pronóstico SI Fútbol

Los Diablos Rojos marchan invictos en este campeonato regular del balompié mexicano y para este encuentro tendrán una ligera ventaja sobre la Máquina Celeste, ya que sufrieron un descalabro como visitantes y esto podrá ser aprovechado en el Nemesio para llevarse tres puntos por la mínima y con goles de ambos equipos.

Toluca 2-1 Cruz Azul