Toluca vs Cruz Azul: previa, predicciones y alineaciones
Se viene un duelo de poder a poder en el balompié mexicano y es que el actual bicampeón, el Toluca, recibe al Cruz Azul en esta Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Nemesio Diez, lugar en donde buscará defender su invicto de cuatro fechas hasta el momento.
Los Diablos Rojos llegan a este duelo con el corazón partido y es que pudieron haber rescatado tres puntos que los dejaran en mejor posición de la clasificación general, pero Sebastián Córdova, de reciente incorporación, falló el penal que pudo haber roto el cero en el encuentro frente al Puebla el pasado fin de semana.
Por su parte los cementeros llegan con el ánimo por el cielo después de haber rescatado tres unidades de un partido con muchos goles frente a los Bravos de Juárez. El marcador final terminó cuatro por tres en favor de los capitalinos, pero por lapsos del encuentro todo pintaba para que el duelo terminar en favor de los fronterizos.
¿A qué hora se juega el Toluca vs Cruz Azul?
- Ciudad: Toluca, Estado de México
- Estadio: Nemesio Diez
- Fecha: sábado 7 de febrero
- Hora: 18:00 EE.UU (Este), 17:00 MEX, 00:00 ESP
Historial de enfrentamientos directos entre Toluca y Cruz Azul (últimos cinco partidos)
- Toluca: 1
- Empate: 2
- Cruz Azul: 2
- Último partido entre ambos: 23/08/2025 - Cruz Azul 0-1 Toluca - Liga MX Jornada 6 Apertura 2025
Últimos 5 partidos
Toluca
Cruz Azul
Puebla 0-0 Toluca
Juárez 3-4 Cruz Azul
Tigres 0-0 Toluca
Cruz Azul 1-0 Puebla
Toluca 3-1 Santos
Cruz Azul 2-0 Atlas
Monterrey 0-1 Toluca
León 2-1 Cruz Azul
Toluca 2-1 Tigres
Cruz Azul 1-2 Flamengo
¿Cómo ver el Toluca vs Cruz Azul por Televisión y Streaming online?
País
Canal de TV / Streaming online
Estados Unidos
TUDN, TUDN.com y Vix+
México
Azteca 7 y Vix+
España
Sin transmisión
Últimas noticias de Toluca
Para sorpresa de propios y extraños, Helinho no apareció como titular en el pasado encuentro de Liga MX en donde el Toluca empató sin goles frente al Puebla y desde ese momento comenzó a salir información sobre el estado de salud del atacante brasileño.
Aunque no se ha dado un reporte médico de parte del conjunto escarlata, diversos medios manejan la posibilidad de que el delantero esté atravesando por problemas físicos, razón para que Antonio Mohamed haya decidido que ni siquiera saliera a la banca y por la que se podría perder también este encuentro frente a los cementeros.
Posible alineación de Toluca contra Cruz Azul (4-4-2): Luis García; Santiago Simón, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Sebastián Córdova, Franco Romero, Marcel Ruíz, Nicolás Castro; Jesús Angulo, Paulinho
Últimas noticias de Cruz Azul
En las últimas horas ha sonado en demasía dentro de la burbuja de la Liga MX la inminente llegada de Joao Pedro como centro delantero de la Máquina y es que con la salida de Ángel Sepúlveda, el equipo quedó chato en dicha posicion, por lo que de lesionarse o ser sancionado el 'Toro' Fernández, como está sucediendo actualmente, el equipo noi cuenta con un goleador nato.
La directiva cementera ya realizó las gestiones formales y dejó clara su postura. Cruz Azul está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión del atacante, tasada en 5.5 millones de dólares, una cifra significativa dentro del contexto de la Liga MX. El mensaje hacia San Luis es claro: el club capitalino no busca negociar, sino ejecutar.
Posible alineación de Cruz Azul contra Toluca (3-4-3): Andrés Gudiño; Willer Ditta, Erick Lira, Gonzalo Piovi; Omar Campos, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rotondi; José Paradela, Carlos Rodríguez, Luka Romero
Pronóstico SI Fútbol
Los Diablos Rojos marchan invictos en este campeonato regular del balompié mexicano y para este encuentro tendrán una ligera ventaja sobre la Máquina Celeste, ya que sufrieron un descalabro como visitantes y esto podrá ser aprovechado en el Nemesio para llevarse tres puntos por la mínima y con goles de ambos equipos.
Toluca 2-1 Cruz Azul
