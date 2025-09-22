Toluca vs Monterrey: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la jornada 10 del Apertura 2025

Toluca y Monterrey se verán las caras en la jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Este promete ser uno de los duelos más atractivos, ya que se enfrentarán dos de los máximos contendientes al título.

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre el duelo entre Diablos Rojos y Rayados: dónde y cómo ver, horario, probable alineación, pronóstico y noticias.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Toluca vs Monterrey?

Ciudad: Toluca, Estado de México

Fecha: miércoles 24 de septiembre

Horario: 22: 00 horas (ET), 20:00 horas (México), 4:00 horas (España)

Estadio: Estadio Nemesio Diez

¿Cómo se podrá ver el Toluca vs Monterrey en TV y streaming online?

El duelo entre Toluca y Monterrey se podrá ver en México a través de Caliente TV y TUDN.

En Estados Unidos, el partido se podrá ver en TUDN.

Últimos cinco partidos del Toluca

Rival Resultado Competencia Chivas 0-3 V Apertura 2025 Puebla 3-1 V Apertura 2025 Atlético de San Luis 1-3 V Apertura 2025 Cruz Azul 1-0 D Apertura 2025 Orlando City 0 (05) -0 (6) Leagues Cup 2025

Últimos cinco partidos del Monterrey

Rival Resultado Competencia América 2-2 Apertura 2025 Querétaro 0-1 V Apertura 2025 Puebla 2-4 V Apertura 2025 Necaxa 3-0 V Apertura 2025 Mazatlán 3-2 V Leagues Cup 2025

Últimas noticias del Toluca

En sus diez enfrentamientos más recientes, Toluca y Monterrey están prácticamente igualados. En este periplo, los Diablos Rojos suman tres victorias por tres de Rayados y cuatro empates.

Toluca v Monterrey - Playoffs Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Últimas noticias del Rayados

Tras el empate ante América, Sergio Ramos mandó un mensaje a sus compañeros de Rayados.

Queríamos ganar, pero nos llevamos un punto para seguir sumando. Toca aprender y seguir creciendo como equipo. Ahora ya pensando en el siguiente partidoQueríamos ganar, pero nos llevamos un punto para seguir sumando. Toca aprender y seguir creciendo como equipo. Ahora ya pensando en el siguiente partido Sergio Ramos

Queríamos ganar, pero nos llevamos un punto para seguir sumando. Toca aprender y seguir creciendo como equipo. Ahora ya pensando en el siguiente partido.



We wanted the win, but we take a point. We have to learn and continue growing as a team. Minds already on the next match. pic.twitter.com/apYcpcYHd0 — Sergio Ramos (@SergioRamos) September 21, 2025

Posibles alineaciones

Toluca: L. García, D. Barbosa, A. Briseño, F. Pereira, J. Gallardo, F. Romero, M. Ruiz, N. Castro, J. Angulo, A. Vega, Paulinho.

Monterrey: S. Melé, R. Chávez, V. Guzmán, S. Ramos, G. Arteaga, J. Rodríguez, F. Ambriz, S. Canales, O. Torres, L. Ocampos, G. Berterame.

Pronóstico SI

Se espera un partido muy parejo a mitad de semana en la cancha del Nemesio Diez. A pesar del poderío de la plantilla de Rayados de Monterrey, el Toluca, vigente campeón del futbol mexicano, saldrá ligeramente favorito.

Resultado: Toluca 2-1 Monterrey

