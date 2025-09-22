Toluca vs Monterrey: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la jornada 10 del Apertura 2025
Toluca y Monterrey se verán las caras en la jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Este promete ser uno de los duelos más atractivos, ya que se enfrentarán dos de los máximos contendientes al título.
A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre el duelo entre Diablos Rojos y Rayados: dónde y cómo ver, horario, probable alineación, pronóstico y noticias.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Toluca vs Monterrey?
Ciudad: Toluca, Estado de México
Fecha: miércoles 24 de septiembre
Horario: 22: 00 horas (ET), 20:00 horas (México), 4:00 horas (España)
Estadio: Estadio Nemesio Diez
¿Cómo se podrá ver el Toluca vs Monterrey en TV y streaming online?
El duelo entre Toluca y Monterrey se podrá ver en México a través de Caliente TV y TUDN.
En Estados Unidos, el partido se podrá ver en TUDN.
Últimos cinco partidos del Toluca
Rival
Resultado
Competencia
Chivas
0-3 V
Apertura 2025
Puebla
3-1 V
Apertura 2025
Atlético de San Luis
1-3 V
Apertura 2025
Cruz Azul
1-0 D
Apertura 2025
Orlando City
0 (05) -0 (6)
Leagues Cup 2025
Últimos cinco partidos del Monterrey
Rival
Resultado
Competencia
América
2-2
Apertura 2025
Querétaro
0-1 V
Apertura 2025
Puebla
2-4 V
Apertura 2025
Necaxa
3-0 V
Apertura 2025
Mazatlán
3-2 V
Leagues Cup 2025
Últimas noticias del Toluca
En sus diez enfrentamientos más recientes, Toluca y Monterrey están prácticamente igualados. En este periplo, los Diablos Rojos suman tres victorias por tres de Rayados y cuatro empates.
Últimas noticias del Rayados
Tras el empate ante América, Sergio Ramos mandó un mensaje a sus compañeros de Rayados.
Queríamos ganar, pero nos llevamos un punto para seguir sumando. Toca aprender y seguir creciendo como equipo. Ahora ya pensando en el siguiente partidoQueríamos ganar, pero nos llevamos un punto para seguir sumando. Toca aprender y seguir creciendo como equipo. Ahora ya pensando en el siguiente partidoSergio Ramos
Posibles alineaciones
Toluca: L. García, D. Barbosa, A. Briseño, F. Pereira, J. Gallardo, F. Romero, M. Ruiz, N. Castro, J. Angulo, A. Vega, Paulinho.
Monterrey: S. Melé, R. Chávez, V. Guzmán, S. Ramos, G. Arteaga, J. Rodríguez, F. Ambriz, S. Canales, O. Torres, L. Ocampos, G. Berterame.
Pronóstico SI
Se espera un partido muy parejo a mitad de semana en la cancha del Nemesio Diez. A pesar del poderío de la plantilla de Rayados de Monterrey, el Toluca, vigente campeón del futbol mexicano, saldrá ligeramente favorito.
Resultado: Toluca 2-1 Monterrey
