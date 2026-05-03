Toluca vs Pachuca: previa, predicciones y alineaciones

Los que alguna vez se enfrascaron en la lucha por el título del Apertura 2022, Pachuca (que salió campeón) y Toluca, se vuelven a ver las caras, pero esta vez en los cuartos de final del Clausura 2026, de la Liga MX. El primer episodio de esta historia se llevará a cabo este domingo 3 de mayo en el Estadio Nemesio Diez, para luego cerrar la próxima semana en el Estadio Hidalgo.



A diferencia de los Tuzos, los Diablos Rojos llegan con dos bajas importantes en sus filas debido a la concentración de la selección mexicana en el CAR: el capitán Alexis Vega y Jesús Gallardo, quienes se despidieron del club el pasado miércoles después de la derrota 2-1 ante Los Ángeles FC en las semifinales de Ida de la Copa Campeones de la CONCACAF.



Durante la fase regular, los dos chocaron en El Huracán, igualando 1-1 con tantos de Elías Montiel por la casa y el argentino Franco Romero por los visitantes.

Pronóstico SI

Al Toluca sin duda le pesará la ausencia de Jesús Gallardo, ya que es un hombre habitual que suele hacer muchas colaboraciones al ataque desde la lateral izquierda, pero aún cuentan con un Marcel Ruiz que aunque no está al cien por ciento, al menos tiene el deseo de sobresalir y aportar tras haber sido descartado por Javier Aguirre en El Tricolor. Del otro lado, Pachuca, que se había metido en una muy buena racha, acabó de mala forma la fase regular, pese a contar con carro completo, pues se llevó dos duros descalabros, uno contra Xolos y otro contra Pumas en su propia casa. Tomando todo esto en cuenta, sumado a que los hidalguenses se han llevado dos caídas en sus últimas dos visitas a La Bombonera, es posible que los escarlatas se lleven la victoria con el apoyo de su público, aunque tampoco con una ventaja tan cómoda.



Toluca 2-1 Pachuca

¿A qué hora se juega el Toluca vs Pachuca?

Ciudad: Toluca, Estado de México

Estadio: Nemesio Diez

Fecha: domingo, 3 de mayo

Hora: 18:15 h (EEUU ET), 19:15 h (México)

Árbitro:

Historial de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos

Toluca: 2

Empate: 3

Pachuca: 0

Último partido entre ambos: 22/3/26 – Pachuca 1-1 Toluca – Liga MX

Últimos 5 partidos

Toluca Pachuca LAFC 2-1 Toluca 29/4/26 Pachuca 0-2 Pumas 25/4/26 Toluca 4-1 León 4-1 25/4/26 Xolos 3-1 Pachuca 22/4/26 Mazatlán 4-3 Toluca 22/4/26 Rayados 1-3 Pachuca 18/4/26 América 2-1 Toluca 18/4/26 Pachuca 4-2 Santos Laguna 11/4/26 LA Galaxy 0-3 Toluca 15/4/26 Cruz Azul 1-2 Pachuca 4/4/26

¿Cómo ver el Toluca vs Pachuca por TV y Streaming Online?

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Últimas noticias del Toluca

Pese al tropiezo 2-1 sufrido frente a Los Ángeles FC en la Concachampions, el técnico argentino Antonio Mohamed no se alarmó, pues sabe que su equipo ha logrado sobreponerse de otras situaciones peores, por lo tanto, confía en remontar la siguiente semana en el Nemesio Diez.



“A ver, sí, hemos tenido varias de ganar en casa; aparte tenemos el gol de visitante, que eso también nos da tranquilidad. Así que, obviamente, no nos gusta perder, pero dentro de todo el gol de visitante es buena noticia para nosotros. El segundo tiempo no fue lo que nosotros queríamos, pero sabemos que en casa tenemos otro nivel de juego y otra velocidad”, declaró El Turco.



Con respecto al partido ante los Tuzos, los choriceros no contarán con el zaguero Antonio ‘Pollo’ Briseño, que se fue expulsado en la última jornada.

Marcel Ruiz | Kevork Djansezian/GettyImages

La posible alineación del Toluca (4-2-3-1): Hugo González; Mauricio Isaís, Everardo López, Bruno Méndez, Santiago Simón; Marcel Ruiz, Franco Romero, Ricardo Angulo; Nico Castro, Paulinho Dias, Alexis Vega.

Últimas noticias del Pachuca

La baja más sensible de los Tuzos es la del delantero venezolano Salomón Rondón, que fue expulsado contra los Pumas debido a una agresión contra el arquero tico Keylor Navas. Afortunadamente el castigo sólo fue por un duelo.



Del mismo modo, el lateral izquierdo Brian ‘Guamerucito’ García tampoco estará disponible porque en ese mismo compromiso fue mandado a las ‘regaderas’ apenas a minuto 5 tras soltar una patada contra Rodrigo López.

Salomón Rondón | Jam Media/GettyImages

La posible alineación del Pachuca (4-2-3-1): Carlos Moreno; Carlos Sánchez, Sergio Barreto, Eduardo Bauermann, René López; Christian Rivera, Alexéi Domínguez, ‘Pocho’ Guzmán; Oussama Idrissi, Enner Valencia, Robert Kenedy.