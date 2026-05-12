Toni Kroos hace una dura reflexión sobre los años de sequía del Real Madrid

El Real Madrid está próximo a terminar una de las temporadas más oscuras de su historia, más por los escándalos extrafutbolísticos que por resultados. Eso si, los torneos disputados no han ido bien para la exigencia del Merengue, pero la "extra cancha" se lleva todos los flashes en esta 2025/26.

“Dos temporadas sin ganar es inaceptable en el Madrid, punto. El resultado en el campo viene por la mala relación dentro. Igual estaban motivados para ganar el Clásico, pero no era suficiente. La derrota ya estaba aceptada antes de empezar. Creo que firmaban este resultado antes de empezar. La segunda parte fue más equilibrada, pero no anoté nada. Simplemente, enhorabuena al Barça”, analizó de manera contundente Toni Kroos en Luppen, el canal de su hermano, Félix.

Sobre el golazo de Marcus Rashford, que abrió el marcador en favor Culé, dijo: “No se puede decir que Courtois pueda hacer más. Es un gran golpeo en un espacio muy reducido. Da un paso hacia el otro palo, pero no se le puede culpar por el gol”.

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

“El segundo gol te muestra la diferencia entre el Barcelona y el Real Madrid. Los jugadores involucrados en este gol, Dani Olmo y Ferran, tal vez no serían titulares si todos los demás jugadores estuvieran disponibles. Los nombres no son muy importantes en este caso, porque tienen esquemas de juego y desplazamientos bien trabajados en el entrenamiento”, concluyó.

Toni Kroos llegó al Real Madrid cuatro días después de haber sido campeón del mundo con Alemania en el Mundial de Brasil en 2014, donde fue una pieza fundamental en partidos como el histórico 7-1 ante los locales en semifinales. Estuvo exactamente 10 años, retirándose del fútbol profesional tras la Eurocopa del 2024 disputada en su país natal. En total jugó 465 partidos, anotó 28 goles y brindó 99 asistencias. Su palmarés es envidiable, con seis UEFA Champions League (cinco en el Madrid y una en el Bayern Múnich) y cuatro ligas de España, entre otros.

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